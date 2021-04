Jak uspokojit ženu: studie doporučuje čtyři techniky

Vycházel ze zpovídání tří tisícovek žen mezi osmnácti a třiadevadesáti lety a jeho autoři, instruktážní internetová stránka OMGYES a akademici z Indiana University School of Medicine, se v něm pídili po způsobech, jimiž se při pohlavním styku zintenzivní ženino potěšení. Podle serveru EurekAlert je to vůbec první velká práce o technikách, jimiž ženy své potěšení s vaginálního styku znásobují.

Předchozí práce se totiž zaměřovaly na rozličné erotické pomůcky nebo na odlišné praktiky, jako je orální sex, masturbace. Nyní vědce zajímalo, jak ženy používají k vylepšení uspokojení z vaginálního sexu vlastní a partnerovo tělo. A oněm technikám rovnou dali jména.

„Když něco nemá název, jednoduše je to doslova nevyslovitelné. A doteď neexistovala slova pro specifické cesty, jimiž si ženy zlepšují uspokojení. Doufáme, že tím, že oněm technikám dáme jména a ukážeme, jak efektivní mohou být, dáme ženám moc zakoušet a zkoušet, co mají rády, a hlásit se s tomu, co chtějí,“ cituje jednu z autorek práce Christianu D. von Hippelovou server Woman and Home.

Velká čtyřka

Jako nejúčinnější přitom studie, otiskl ji magazín PLOS ONE, odhalila techniku, které dala poněkud neohrabané a křečovitě popisné jméno, které by se doslovně přeložilo jako „úhlování“ (“angling“). Vylepšit pohlavní styk dokázala 87,5 procentům respondentek, hlásí server Science Alert. V čem spočívá? V rotaci, zvedání nebo podklesávání pánve nebo v kyčlích během styku.

Druhou příčku zastávala s 83,8 procenta technika, při níž žena udržovala průnik penisu, alternativně ovšem též sexuální pomůcky, jazyku, prstu, pouze na krajíčku od bran vaginy. A daleko nešli autoři studie ani pro název – „mělčení“ (“shallowing“).

Na třetí místo pak vystoupala technik, které se dostalo jména „kolébání“. Pomáhala 76,4 procentu žen a spočívala v tom, že nedocházelo k opakovanému pohybu penisu do vaginy a ven. Úd zůstával stále uvnitř, žena si ho, nebo erotickou hračku, tiskla na klitoris, který si jím třela (“rocking“).

Kvarteto poté uzavírá „párování“ (“pairing“), které je vlastně variací předešlé techniky. Ocenilo ho 69,7 procenta žen a spočívá v kombinaci vaginálního styku a dráždění klitorisu.

Celý výzkum přitom rozhodně nechce zůstat akademickou prací. Má ambice promluvit do dění v ložnicích. „Doufáme, že když tyto důležité vědomosti poodhalíme a vyneseme na světlo spolu s jasnými pojmenováními a popisy, dáme ženám moc lépe rozpoznat, komunikovat a dělat to, co mají rády,“ cituje von Hippelovou server Insider.