Rady a fígle vyjednávače: Ego likviduje vztahy a argumenty zhoršují atmosféru

Bývalý mistr Evropy v karate absolvoval výcvik vyjednávání americké FBI, programy vyjednávání na Harvardu i podle principů izraelské tajné služby Mosad. A za svůj život už vyjednal tisíce smluv za desítky miliard korun.

Jaké vyjednávání vám za ta léta, co se tomu věnujete, utkvělo v hlavě? Na co nezapomenete?

Vzpomínám si na úplně první velké neúspěšné vyjednávání. Před dvaceti lety jsem byl vysoce postavený manažer jednoho obchodního řetězce a měl na starosti obrovský projekt – přestavbu 127 prodejen. Měl jsem velké auto, velký plat, velké sebevědomí i ego. Sestavil jsem si vyjednávací tým a postupně za námi chodily firmy a manažeři, kteří nám nabízeli služby, a my s nimi velmi úspěšně vyjednávali. Až jednou přišla skupinka tří lidí. Vedl ji menší pán v manšestrovém saku se záplatami a v nevyleštěných botách. A hned na úvod mi povídá: „Slyšel jsem o vás, že jste vynikající vyjednávač. Já jsem dneska ráno prohrál i vyjednávání se svou dcerou, doufám, že nám dáte šanci.“ A pak rozjel koncert hodný mistra. Asi po pětačtyřiceti minutách jsem zjistil, že zatímco my jsme pro nás ještě nevyjednali nic, on už má všechno, co chce. Ptal jsem se sám sebe, co dělá jinak, co on umí a my ne.