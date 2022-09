Musíme říct, co chceme. Češi tančí kolem horké kaše, říká elitní vyjednavač

Jsou Češi dobří vyjednavači?

Češi mají takový zvláštní syndrom, že si všechno berou osobně. Když někdo něco chce a druhá strana řekne ne, tak Češi se okamžitě urazí. Máme na to speciální věty: Budete ještě litovat. Děláte velkou chybu. A hned pálíme mosty a odcházíme uražení. Myslím si, že Češi obecně mají co zlepšovat. Mohli by si vzít inspiraci z jiných národů, třeba z Nizozemců, Američanů, Švýcarů, ale i z Turků nebo Arabů, Indů, Číňanů, kteří mají vyjednávání v krvi. Baví je, berou to jako hru a ne jako souboj.

Válka je pro lidstvo nejpřirozenější cesta řešení konfliktu. Ať už sousedská, ekonomická, rozvodová nebo válka invazivní.