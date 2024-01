Elitní vyjednavač Pošíval končí po 23 letech u policie. Bude školit privátní sektor

„Budu pokračovat v privátním sektoru, zůstanu u vyjednávání, ale ne policejním. Nechci to úplně pojmenovávat, že třeba v byznyse se při obchodu dají techniky vyjednávání využít, ale je to širší oblast. Kdykoli se při čemkoli potřebujete dohodnout, je to vyjednávání a je dobré znát postupy, které fungují,“ řekl iDNES.cz Pošíval.

Pokračovat bude v projektu Vyjednavame.cz s odborníkem na terorismus a vyjednávání Adamem Dolníkem. V něm nabízí školení a trénink pro privátní sektor. Podle Pošívala bylo několik faktorů, kvůli kterým se rozhodl pro odchod od policie.

Jedním z nich bylo posunutí se v kariéře. I přestože přiznává, že práce policejního vyjednavače byla psychicky náročná, podle něj to nebyl jeden z faktorů pro odchod.

Na policii bude vzpomínat

„Na práci u policie budu vždy v dobrém vzpomínat. Hlavně na cestu, jakou se nám podařilo v Praze vyjednávání posunout, co se týče spolupráce s ostatními policejními složkami, té týmové spolupráce na místě,“ poznamenal Pošíval s tím, že s návratem k policii nepočítá.

Pošíval začínal na místním oddělení v Praze 4 v roce 2001. Poté přešel k hlídkové službě a následně k pražské zásahové jednotce. U ní byl 17 let, od počátku působil jako vyjednavač. O svých zkušenostech napsal i knihu příhodně nazvanou Vyjednavač.