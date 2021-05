Pochvaly bych výrazně omezil, víc berou než dávají, vysvětluje psycholog

Jak chválit a jak kritizovat? Mělo by to být vyvážené?

Kritizovat bychom v podstatě vůbec neměli. Jako výchovný prostředek by se kritika možná měla zakázat. A výrazně bych omezil i pochvaly.

Tak moc? Sokrates údajně řekl, že člověk by neměl skládat pochvaly lidem, jak vypadají, protože je to shazuje. Ale pochvaly jsou přece důležité pro vytvoření sebevědomí, hlavně v dětství a v pubertě, nebo ne?

V případě chválení bych rozlišil pochvalu od ocenění. Pochvala totiž snižuje motivaci jak dětí, tak i dospělých. Lidé se pak kvůli tomu stávají na pochvalách závislými. A závislí bývají i na tom, kdo je chválí. Bez pochval se pak tito lidé stávají méně schopnými a vyrovnanými. Tato závislost se podle mě týká opravdu drtivé většiny lidí – něco mezi 90 a 99 procenty.