Nízkonákladovky degradují létání, říká pilot největšího dopravního letadla světa

David Helcl. Jako první náš pilot se stal u dvou světových společností kapitánem největšího dopravního letadla na světě, Airbusu A380. Za svou kariéru už nalétal tolik kilometrů, že by vydaly na 333 obletů zeměkoule. „Je to dřina i vášeň, pořád mě to baví,“ říká. I proto o svých leteckých zážitcích napsal a právě vydává velmi čtivou knihu. | foto: Jan Zatorsky, MAFRA