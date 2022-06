Móda nad mraky se mění. Letušky nově potkáte v teniskách i s tetováním

Uniformy minulého století Tradice leteckých uniforem sahá do let po druhé světové válce, kdy se začala stavět větší letadla a cestování na dlouhé vzdálenosti se tak stalo mnohem dostupnějším. Letecké společnosti se snažily udržet v rostoucí konkurenci i pomocí pohledných stevardek, které oblékaly do atraktivních uniforem. V šedesátých letech se dostal na výsluní italský návrhář Emilio Pucci, jehož proslavily mimo jiné psychedelické uniformy hrající všemi barvami. Jinak ale bylo – a stále z velké části je – oblečení stevardů a letušek pořád spíše konzervativní, a to z toho důvodu, že si letecké společnosti nemohou dovolit měnit oděvy personálu s každým (rychle se měnícím) módním trendem. Od sedmdesátých let se zpřísnily požadavky na pozici letušek. Měly to být krásné, štíhlé a svobodné ženy, které si co do vzhledu nezadaly s tehdejšími modelkami. Osmdesátá a devadesátá léta se opět nesou ve znovuobjevené střídmosti, uniformy jsou většinou jednoduché a spíše decentních barev.