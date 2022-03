Přitažlivější než kouzla je vášeň, říká iluzionista, který oblafl i Copperfielda

Nepřijdete mi ani tajemný, ani temný. Neměl by mág působit uhrančivě a přísně?

Myslím, že jo. Dokonce jsem se do toho jeden čas snažil stylizovat. Ale pak jsem zjistil, že moje silná stránka je humor. Když jsem do známé americké show Fool Us (Převez nás) posílal varianty svých vystoupení, sdělili mi, že se jim líbí víc ta humornější. Tedy jsem si řekl, že snaha být mystický ke mně nesedí. To je stereotyp, který se za léta vytvořil, třeba i z filmů o Harrym Potterovi. Lidi jsou díky tomu překvapení, že jako typický kouzelník nevystupuju.

Kartářky poznají, proč tam jste, co vás zajímá. A pak vám to řeknou. To je celé. Ale je to pokřivené tím, že ne všechny to myslí dobře.