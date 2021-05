Místo facek doporučuji metodu pevného objetí, pro děti i dospělé, říká farář

Po základní škole jste vystudoval elektrotechnickou průmyslovku. Co vás po maturitě dovedlo na fakultu teologie?

Teologická fakulta byla pro mě zajímavá mimo jiné proto, že se tam neučí matematika. S tou jsem bojoval od první třídy a až na vysoké jsem si mohl říct: mám to šťastně za sebou! Já bláhový samozřejmě netušil, že za pětadvacet let přijde epidemie koronaviru a s ní spojená distanční výuka. Díky ní dnes ovládám poměrně slušně matematiku na úrovni deváté třídy základní školy, a dokonce to vypadá, že se mé znalosti budou prohlubovat. Už se těším, až si opět připomenu derivace a integrály.

Člověk se mění, bohužel většinou k horšímu. Co jste ve dvaceti přehlíželi, může se v sedmdesáti stát břemenem k neunesení. David Frýdl evangelický farář, učitel a ředitel divadla