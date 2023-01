Různé nemoci soutěží o to, která nás zabije, říká evoluční biolog Zrzavý

Lidstvo podle vás čeká exploze technologií. Budeme si dávat do těla čipy a stanou se z nás robocopové?

Skoro určitě. Těžko si představit, co by tomu mohlo zabránit. Technologie buď už máme, nebo se blíží, a když vidím, jak se lidé derou o každou novou blbost, tak si myslím, že poptávka po nich bude. Do svých těl si budeme strkat čipy, což je v mých očích analogie k umělé noze, brýlím nebo skleněnému oku neboli nic zásadně nového. Skutečnou novinkou bude, že se začneme hrabat ve vlastní DNA.

Paralelně zažíváme velkou ekologickou změnu – biosféra se homogenizuje, za nějakou dobu budou žít všude ty samé druhy, což nikdy v historii planety nebylo.