Boha nebo Alláha je čas opustit. Slouží sobeckým účelům, říká evoluční biolog

Kultura v užším významu znamená divadlo, literatura, herectví, prostě všechen kumšt. V širším významu je kultura podle jedné z definic „vše, co lidé mají, co si myslí, co dělají, co znají a čím se zabývají jako členové určité konkrétní společnosti“. Ale co přesně znamená pojem „kulturní evoluce“?

V první řadě je to vědní obor, který pro studium vývoje kultury používá podobné postupy, jaké se využívají při studiu evoluce biologické. A stejně jako je z fosilních nálezů jasné, že dnešní fauna a flóra vypadá jinak než před 10 miliony let, je samozřejmě i naše dnešní sociální a kulturní prostředí jiné, než v jakém žily například naše prababičky.

Existuje také teorie „sexy synů“. Ta říká, že když se většině samic v dané společnosti líbí určití samci, preferovat ty samé samce se vyplatí i ostatním samicím, protože tyhle znaky pak zdědí také jejich synové a budou v rámci společnosti preferovaní.