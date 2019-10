Proč vraždíme manželky častěji než sestry? Může za to sobecký gen

Nebo proč když už lidé vraždí, podvědomě si vybírají své oběti tak, aby to nebyli jejich genetičtí příbuzní, a proto muži nesrovnatelně častěji zabijí vlastní manželku než třeba sestru. Anebo když už zavraždí v rodině dítě, až stokrát častěji jde o to nevlastní. Či proč statistice zavražděných manželek suverénně vévodí mladé ženy, které by lehce mohly mít další dítě s jiným mužem. Princip sobeckého genu vysvětluje evoluční biolog Jan Zrzavý (54).