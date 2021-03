Vše je o přípravě. Vždy musím mít plán B, říká kaskadér Orlanda Blooma

Koho z akčních hrdinů jste v dětství obdivoval?

Želvy Ninja! A toužil jsem být jako Jackie Chan, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude van Damme či Bruce Lee. Kvůli nim jsem vlastně začal dělat bojové sporty, hlavně kickbox. V něm jsem se poměrně rychle zlepšil, brzy se dostal do národního týmu a začal závodit. V osmnácti letech jsem šel na casting do reklamy a hned poté se dostal do jedné kaskadérské agentury. Z ní jsem přešel do Filmka stunt team Czech Republic a začal se věnovat kaskadérství naplno.