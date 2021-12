Pralidi neznali důchod. A evoluce po nás chce fyzickou aktivitu dodnes

„Představte si, že vylijete na podlahu trochu kávy. A pak ji setřete. Zem vlastně vycídíte tak, že je čistší, než byla předtím, než jste na ni nápoj rozlili,“ říká Daniel E. Lieberman. Sdělným příměrem přitom ilustruje, jak tělo samo sebe vyspravuje poté, co se poničilo fyzickou námahou. I ono se vyspraví do lepší kondice, než kterou se chlubilo před fyzickou činností.

Co s energií? Investujme ji do opravy systému

Se svými kolegy onen proces popisuje, samozřejmě pregnantnějšími slovy, ve studii, kterou vydal magazín Proceedings of the National Academy of Sciences. Nesnaží se v ní doložit, jaké blahodárné přínosy fyzická aktivita na lidské zdraví má. Z toho, že snižuje riziko cukrovky, obezity, rakoviny, osteoporózy, Alzheimerovy choroby a deprese, jeho práce vychází. Ostatně, v rozhovoru pro The Harvard Gazette Lieberman říká, že cvičení se ukázalo být jistou prevencí i proti covidu. Studie se snaží naznačit, jak přesně fyzická činnost tělu prospívá.

Pracuje se dvěma hypotézami, jedna je již zavedená, druhou posunují do středu vědeckého zájmy sami autoři studie. Obě se přitom týkají alokace energie. První z domněnek, ta starší, usuzuje, že fyzická činnost zabraňuje tomu, aby docházelo k dysbalancím, především je prevencí nadměrného tvoření tukových zásob. „Snižuje množství energie, které na tukové zásoby vynakládáme,“ říká Lieberman v rozhovoru pro magazín Scientific American.

Jenže poté je tu druhý mechanismus, který fyzická aktivita spouští. Není tak známý, přicházejí s ním vlastně autoři práce. Tvrdí však, že čím jsme starší, tím je významnější než první proces. I on se týká alokace energie, naopak zvyšuje množství té, kterou tělo vynakládá na svou údržbu a opravu. Jeho základem je „dodatečné spalování“.

Pojem je známý dlouho, novátorské je však jeho vysvětlení. Dřív se mělo za to, že za ono zvýšení metabolické úrovně může kyslíkový dluh. Jenže podle vědců hraje jen částečnou roli. Podstatou „dodatečného spalování“ je energetická investice do opravy a údržby související s následky namáhavé fyzické aktivity, jako jsou potrhané svaly, narušené tkáně. Fyzická činnost po sobě nechá následky, tělo proto spustí údržbu a opravu systému – a jde o to, že onu opravu prostě přepískne. Uklidí víc, než se fyzickou námahou poničilo. A onen rozdíl je benefit, který nám fyzická aktivita dává.

To vše je dobrá zpráva, má však též svou odvrácenou stranu. Lieberman ji nezastírá. Bez fyzické aktivity se udržovací a opravné mechanismy prostě nespustí. Evoluce to tak nastavila.

„Vyvinuli jsme se k tomu, abychom během stárnutí zůstali fyzicky aktivní. Když jste lovec a sběrač, nic takového jako důchod neexistuje. Pracujete do konce svého života. Žádné víkendy, žádné podnikové dovolené, žádný čas penze,“ líčí. Dodává, že fyzickou aktivitu evoluce vyžadovala, abychom dokázali zapnout, uvést do chodu mechanismy opravy a údržby, které pomáhají čelit stárnutí a naší náchylnosti k nemocem.

„Nikdy jsme se nevyvinuli k tomu, abychom fyzicky aktivní nebyli. Takže když budeme vést sedavý životní styl, ony mechanismy se nespustí v téže míře,“ varuje vědec.

Dlouho zakořeněná evoluce

Evoluce nás takto vymodelovala již před dlouhými tisíci let. Šance, které našemu zdraví nabízí, i tresty, které na nás uvaluje za naši lenost, jsou do lidských dějin dlouho a pevně vepsané. Pravěcí lovci a sběrači z nich dokázali mít prospěch. Díky fyzické činnosti se totiž dožívali tak dlouhých let.

„Na rozdíl od rozšířené představy o tom, že až donedávna byla délka lidského života krátká, se lovci a sběrači, kteří přežili samotný start života a dětství, dožívali v průměru sedmi dekád. Přibližně o dvacet let přežili věk, kdy se nedokázali rozmnožovat. Fosilní důkazy naznačují, že takto rozšířená délka lidského dožití byla běžná již před 40 tisíci let,“ zdůrazňují.

Mimochodem, právě fyzickou aktivitou věda vysvětluje, že se lidé na rozdíl od drtivé většiny jiných živočichů, dožívají tak vysokého věku po konci svého reprodukčního věku. Náš nejbližší žijící příbuzný šimpanz se dožívá mnohem méně než my, zhruba třiceti let, upozorňuje portál Inverse. A doplňuje, že šimpanze přitom od lidí odlišuje ještě jeden rys. Je také línější než lidé, v průměru zdolá v divoké přírod nějaké dva kilometry denně. Hodí se to porovnat s Hadzy, dnes již vymírající africkou skupinou lovců a sběračů, kteří denně urazí devět až patnáct kilometrů a dožívají se sedmdesáti let.

Ke srovnání s dodnes žijícími skupinami lovců a sběračů sahá i Lieberman. Poznamenává, že pokud se nestanou obětí nehody, mají tendenci žít stejně dlouho jako lidé v západní civilizaci. S jedním rozdílem, délka jejich zdravého života, se téměř kryje s délkou jejich dožití, tvrdí Lieberman. Zatímco rozvinuté moderní společnosti svírá obava, že lidé v nich budou závěr svých životů stále častěji trávit nemocní.

Stárnutí volá po fyzické aktivitě speciálně

Lieberman vypočítává některé procesy, způsoby, jimiž fyzická aktivita opravné a udržovací mechanismy spouští. Mají jedno společné, na začátku je jistý stres, napětí, tenze. „Systému musíte přivodit stres, abyste došli benefitů,“ shrnuje.

Tvrdí, že fyzická aktivita například podněcuje svaly k tomu, aby produkovaly protizánětlivé molekuly. Rovněž snižuje hladinu cukru v krvi, většina rakovinových buněk mají přitom potřebu cukru. Snižuje též hladinu inzulinu, který je spojený s rizikem rakoviny. „Fyzická aktivita má účinky na téměř všechny druhy rakoviny, zjistilo se, a v případě některých jsou to dopady velmi dramatické,“ říká pro Scientific American Lieberman. Kardiovaskulárnímu zdraví prospívá fyzická aktivita díky elastičnosti tepen, silnějšímu srdci, prevenci vysokého tlaku.

Na fyzickou aktivitu by měli myslet především staří lidé. „Fyzickou aktivitu podporujeme u dětí. Jenže v případě starých lidí tolik ne, i když víme, že je zdravá,“ cituje Liebermana portál Inverse. Vědec odkazuje na rozsáhlou harvardskou studii o jedenadvaceti tisícovkách respondentů, která ukázala, že pravidelné cvičení mírné až prudké intenzity snížilo míru úmrtí o 21 procent ve věkové skupině od 25 do 49 let, o 36 procent u lidí mezi 50 až 59 lety a o celých 50 procent u lidí mezi 70. a 84. rokem. „To je obrovský efekt. Jak lidé stárnou, víc umírají. Jenže jak stárnou, mají ze cvičení stále větší prospěch,“ uzavírá Lieberman.