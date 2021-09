Čím déle konec těžby uhlí odložíme, tím hůře, říká krajský lídr Pirátů

Zatímco před minulými parlamentními volbami toužebně plánoval stranický zisk pěti procent hlasů, letos v koalici se STAN předpokládá jejich několikanásobky.

„Naším cílem bylo pětadvacet procent, ale bez ohledu na čísla pro nás bude výhrou to, abychom byli součástí vlády a podíleli se na jejím sestavení,“ předesílá šestatřicetiletý poslanec Černohorský.

Z nedávné prémiové pozice Piráti a STAN v posledních průzkumech spíše padali a mířili pod dvacet procent. Neděsí vás to?

Pokles už nepokračuje. Naše preference byly nejvyšší v únoru a v březnu, kdy bylo kvůli covidu hodně lidí naštvaných na vládu, což pomohlo i jiným stranám. Proto byl následný pokles logický. Vliv může mít i negativní kampaň hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem a dalších stran právě proti nám. Třeba jsme museli vyvracet, že budeme zdaňovat byty, což jsme přitom nikdy neřekli. Nebo že sem budeme navážet migranty a další nesmysly. Jen to mělo sloužit k odvedení pozornosti z nezvládnutí pandemie a osobních problémů premiéra.

Byl jsem na mítincích různých stran a v četnosti kritiky Piráti opravdu vedou. Čím jste si to vysloužili?

Jsme takovými otloukánky. Jakmile jsme odmítli možnou spolupráci s hnutím ANO, tak se premiér snažil ve svých šou na sociálních sítích narušit naši spolupráci se STAN, znervóznit jejich voliče. Když se mu to nepovedlo, tak do kritiky zahrnul i našeho koaličního partnera. A třeba SPD potřebovala najít nepřítele a hlavně děsit lidi, k čemuž jsme se jim hodili.

Například krajská jednička hnutí ANO a hejtman Ivo Vondrák Piráty nazval neomarxisty...

Tak těmi určitě nejsme, občas jsme při hlasování pravicovější i než třeba ODS. My nejsme ani vlevo, ani vpravo, my pracujeme na základě dat a čísel a jen nás zajímá, jak mohou být věci přínosné a naopak jaká omezení z toho plynou.

Díval jsem se na váš případný vládní tým. Jsou tam sice jako možní příští ministři i zástupci z našeho kraje, ale vy ne. Proč?

Máme nyní dvaadvacet poslanců a pokud by v případě volebního úspěchu velká část odešla na ministerstva, tak někdo zkušenější musí zůstat v Poslanecké sněmovně a pomáhat s plynulým postupem legislativy Sněmovnou, což se nyní hnutí ANO nedařilo. Naopak vládl naprostý legislativní zmatek a chaos, kdy spousta navržených zákonů zůstala neprojednaná. To by se nemělo opakovat a to by bylo mým úkolem.

Co vám čtyřleté působení v Poslanecké sněmovně z původních politických ideálů vzalo a co naopak zůstalo?

Poslancování bere hodně času, ale také jsem získal mnoho zkušeností. Když znáte podrobně jednací řád a víte, co jak funguje, tak jste snáze schopen prosazovat své návrhy. Navíc už víte, co od jakého poslance očekávat a u některých se mi změnil náhled na to, jaká je jejich pověst a jak reálně fungují.

Povídejte...

Například Marek Benda z ODS nemá úplně ideální mediální obraz, ale musím ocenit, že ve chvíli, kdy řekne, že něco chce, nebo nechce, tak své slovo dodrží. To se v politice cení, protože jinak se občas stává, že vám někdo něco slíbí, pak projdete dveřmi do hlasovacího sálu a je všechno jinak.

Máte čtyři poslanecké asistenty, čímž u poslanců z našeho kraje patříte společně s poslanci hnutí ANO na dělené druhé až čtvrté místo. Proč jich potřebujete tolik?

Jsem také místopředsedou poslaneckého kontrolního výboru, takže mám v některých činnostech větší rozsah, projde přes mne spousta nelegislativních materiálů. Proto využívám vlastního právníka Filipa Hajného, který mi navíc pomáhá se všemi náležitostmi při přípravě zákonů a pozměňovacích návrhů. Řada poslanců si právníky platí v rámci expertovného. Zuzka Klusová je krajskou asistentkou, má na starosti krajskou kancelář a kontakt s regionem. Jarda Němec pochází z našeho kraje, je to kurátor architektonických výstav a grafik, pomáhá mi s novelou památkového zákona, kterou se snažím prosadit. No a Josef Pavlovic je společným asistentem s kolegou z Karlovarského kraje, se kterým máme podobné transformační problémy jako u nás Karvinsko. Plus je fotografem.

Ve známost jste rovněž vešel jako předseda poslanecké vyšetřovací komise nepovedené privatizace OKD. Přitom se říká, že pokud politici chtějí něco takzvaně zamést pod koberec, tak založí vyšetřovací komisi...

To se rozhodně netýká této komise. Pokud se podíváte na naše závěry, tak je tam přesně popsáno, kdo o čem kdy rozhodoval, čí bylo konkrétní rozhodnutí. Podali jsme i několik trestních oznámení, přičemž jsme se nezabývali promlčitelností, což musí učinit Policie ČR. Naše závěry byly odsouhlaseny jednomyslně a zveřejněny. Ke všemu jsme předali písemné doklady.

Lukáš Černohorský Narodil se 19. listopadu 1984 v Dlouhé Lhotě na Příbramsku, ale od čtyř let žije v Ostravě.

v Dlouhé Lhotě na Příbramsku, ale od čtyř let žije v Ostravě. Vystudoval VŠB-TU Ostrava , obor měřicí a řídicí technika.

, obor měřicí a řídicí technika. Člen Pirátské strany, kterou v letech 2014 až 2016 vedl jako předseda .

. Poslancem se stal v roce 2017, o rok později byl předsedou sněmovní vyšetřovací komise ve věci privatizace OKD .

. Svobodný, bezdětný Program Pirátů a STAN



Takže co si jako znalec problému o prodeji státního podílu OKD myslíte?

Že celý tento proces na ministerstvu financí nikdo neřídil. Ve Fondu národního majetku bylo největším zájmem rozprodat co nejvíce státního majetku a utržit nějaké finanční prostředky. To bylo znát i u dalších tehdejších projektů. A pak všichni zbožně doufali, že prodané společnosti budou fungovat dále. Přitom úředníci dělali školácké chyby a dělali je pořád dokola a už nedokážete, jestli to bylo úmyslně, nebo vinou nezkušenosti a nerozvážnosti...

Vzpomínám si, jak si tehdy v OKD mnozí horníci pochvalovali, že firmu převzali staří havířští harcovníci Viktor Koláček a Petr Otava.

A přitom právě oni v době, kdy prodej státního podílu finálně projednávala vláda, už měli podepsanou smlouvu o dalším prodeji OKD. Tím, že vláda podíl prodala, tak se smlouva aktivovala a OKD během pár dnů změnila majitele z Koláčka a Otavy na Bakalu.

A jak hodnotíte Bakalovo působení v OKD?

Je to typický finanční žralok, který do této společnosti vlétnul, rozsekal ji na malé kousky, zpeněžil vše, co mohl a chtěl, přičemž nakonec v podstatě socializoval ztrátu, což znamená, že to zaplatíme my občané. Ale z mého pohledu to byla velká chyba státu. Například horní zákon mu měl ukládat odkládat více finančních prostředků na dobu, kdy se doly budou zavírat.

Nyní se asi nejvíce v podobném duchu skloňuje ostravská huť Liberty. Vidíte tam s novým majitelem také problémy?

Je to podle mého názoru nyní velmi podobné jako kdysi v OKD. Emisní povolenky, což jsou největší aktiva ostravské huti, mají být využity na rozvoj huti a nesmějí být vyváděny jinam.

A lze zabránit podobnému konci jako v OKD?

Stát má v huti jednoho člena v dozorčí radě, který však nemá rozhodovací pravomoci. I kdyby s odbory precizně spolupracoval, tak hlavní slovo má majitel, který jako jediný akcionář může dozorčí radu obejít, což se stává. Stát by se měl připravit, co dělat, kdyby se potvrdilo, že jde jen o vysátí prostředků z firmy a huť by padla. To se snad nestane, ale stát musí být připraven.

Další čtyři roky bude velkým tématem i konec těžby černého uhlí na Karvinsku. Piráti prosazují rychlý konec, s čímž však leckdo hlavně v tomto regionu nesouhlasí a považuje to za nerozumné a unáhlené. Proč tak spěcháte?

Oddalování je zbytečné. Čím déle ukončení těžby odkládáme, ať to vyřeší někdo jiný, tak to pak bude jen horší. Nyní máme ještě čas se na toto připravit, ale pak už nebudou možné evoluční kroky, ale jen revoluční. Velkou lží politiků pak jsou sliby, že se bude těžit dále, protože už není kde, vždyť OKD nebude mít povolení už téměř na nic. A my potřebujeme podnikatelskému prostředí představit, co s regionem zamýšlíme, jak chceme, ať se bez uhlí rozvíjí.

Takže podle vás dělá Polsko chybu, když chce s těžbou černého uhlí pokračovat?

Jistě. Protože pak v Polsku budou mít takový ekonomický šok, jako byl u nás v 90. letech po zavření dolů na Ostravsku, kdy se značně zvýšila nezaměstnanost. Pojďme vyřešit zajištění teplárenství a energetiky, uhlí lze i dovážet, což ostatně řada firem dělá už nyní, protože to může být i levnější, když se uhlí nedoluje z takových hloubek jako u nás.

Z toho, co Piráti uvedli o možných koalicích, vyplývá, že vašimi možnými partnery zůstávají jen koalice Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09, plus ČSSD. A nepomohlo by hnutí ANO ani to, kdyby Andrej Babiš ustoupil do pozadí a nebyl premiérem?

To by nepomohlo, protože většina členů ANO je mu velmi loajální, protože moc dobře vědí, že stačí, aby Babiš kývnul prstem a skončili by. A i v pozadí by reálně vše v ANO řídil.

A co Přísaha?

Tak u ní nejsem zatím schopen říct ani ano, ani ne. Jejich kandidáty neznám, nevím, jaké mají názory. A podle jejich programu to moc zhodnotit nejde, protože tam jsou líbivé fráze, ale my nevíme, jak je chtějí realizovat. Také proto jsme program Pirátů a STAN rozepsali, ať si každý člověk může rozkliknout, co ho konkrétně zajímá, jestli například bydlení nebo reforma zdravotnictví.