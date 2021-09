Stát rozjel u podnikatelů hon na čarodějnice, říká krajský lídr Trikolory

„Stát rozjel proti podnikatelům hon na čarodějnice, a to chci zastavit. Proto je v budoucnosti mým cílem stát se ministrem spravedlnosti,“ říká Šrámek, který zastupuje například opavskou společnost FAU, jež obchodovala s minerálními oleji a dostala se do sporu se státem kvůli údajným daňovým nedoplatkům.

Prosím? To jste se rozjel ve velkém stylu...

Mám v tom zcela jasno, protože jen z pozice ministra jsem schopen ovlivnit i další resorty, a to kromě spravedlnosti také vnitro a finance. Ze své profese advokáta vnímám problémy způsobené nesoučinností těchto ministerstev. Jedou si po své linii a já bych chtěl být pojítkem řešení současného nedobrého stavu v postoji státu vůči podnikatelům. Ve stylu premiérova nešťastného prohlášení ‚všeci kradnú‘ tak mnozí úředníci finanční správy k podnikatelům tak přistupují, a to rozhodně není dobře.

Jenže v Trikoloře moc šancí postoupit mezi poslance nemáte...

Volební výsledek nad pět procent bych považoval za úspěch, cokoliv pod pět za neúspěch. Nejdeme cestou masivních finančních prostředků, bezpočtu billboardů a mediální kampaně. Ale zbraně nesložím, i kdybychom neuspěli.

Třeba na čelních místech kandidátky hnutí ANO by byl politický vzestup takřka zaručen. Neláká vás to?

Bylo by to jistě snadnější, ale jako advokát jsem přišel do styku s některými kauzami s finanční správou, která je v této vládě reprezentovaná politikou hnutí ANO. A s jeho současnou politikou výběru daní a postoje k podnikatelům se absolutně neztotožňuji. Jako názorová platforma má ANO své místo, ale bylo by mi proti srsti s ní spolupracovat, když zastupuji klienty, kteří se státem tak trochu válčí, pokud by mi nebylo umožněno prosadit změnu k lepšímu.

Alfréd Šrámek Narodil se v roce 1977 v Ostravě . Jak říká, je celoživotním Slezanem, protože mládí strávil v Porubě a nyní žije ve Slezské Ostravě.

. Jak říká, je celoživotním Slezanem, protože mládí strávil v Porubě a nyní žije ve Slezské Ostravě. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně . Po krátkém působení v Praze pracuje v Ostravě, od roku 2006 má advokátní kancelář zaměřenou zejména na daňové právo.

. Po krátkém působení v Praze pracuje v Ostravě, od roku 2006 má advokátní kancelář zaměřenou zejména na daňové právo. S manželkou mají tři syny . Záliby: námořní jachting a squash.

. Záliby: námořní jachting a squash. Asi deset let byl v ODS, poté chvíli v Realistech, nakonec spoluzakládal Trikolóru.

Asi deset let jste byl členem ODS. Proč jste odešel?

Dokonce jsem tam působil už jako student a jednou za ODS kandidoval na nevolitelném místě. Jenže mě pak odradilo to kafíčkování a kamarádíčkování kdo s kým před volbami a koho po nich podrazíme. Asi je to tak i v jiných stranách, ale to mě tak znechutilo, že jsem pak nějakou dobu dokonce nechodil k volbám.

To hovoříte o moravskoslezské ODS?

Ano, s celostátní ODS jsem do styku takřka nepřišel.

A můžete jmenovat, kdo byl v kafíčkování nejaktivnější?

Tak kafíčkovalo jich hodně, ale jmenovat určitě nebudu, to bych považoval za neslušné.

V loňských krajských volbách jste byl na kandidátce Trikolóry až na sedmém místě. Co se stalo, že jste poskočil do čela?

Volebním lídrem jsem opravdu nikdy nebyl. Ale čas nazrál a je to jedna z cest, jak prosadit nejen program Trikolory, ale také už zmiňovanou snahu po změně postoje státu k podnikatelům. Politiku nedělám pro nějaký ekonomický profit. Mám vytvořené rodinné zázemí, úspěšnou advokátní firmu, takže na politice určitě nejsem ekonomicky nijak závislý.

Nedávno jste vstoupil do armádních aktivních záloh? To je předvolební tah?

To jsem plánoval už dlouho. Vnímám to jako svůj závazek společnosti, protože jsem na vojnu vždy chtěl, ale kdysi jsem se z rodinných důvodů vojenské základní službě musel vyhnout studiem na druhé vysoké škole. Tak chci splatit tento dluh a už mám za sebou první polovinu základního vojenského výcviku. Dále je to otázka mého přesvědčení, že každý mladý muž by měl vojenský výcvik absolvovat. Jasně, jeden rok nebo dokonce dva roky, to je nesmysl, ale měsíc či šest týdnů prospěje všem. A nemohu přeci hlásat něco, co sám nezkusím.

Nechybí po odchodu Václava Klause mladšího Trikoloře jasný stranický lídr? Nová předsedkyně Zuzana Majerová Zahradníková tou osobností ještě není...

Já si naopak myslím, že paní Zahradníková osobností už je. Navíc podle mého názoru není až tak podstatné, jestli má strana takzvaného vůdce. Jistě, třeba Babiš, Okamura nebo Bartoš mohou přilákat jejich typ voličů, ale třeba ODS podle mě také v současnosti nemá tak výraznou osobnost.

Předsedu ODS Petra Fialu nepovažujete za vůdčí osobnost?

Je to velmi slušný člověk, dokonce kdyby nebyla Trikolora, tak bych možná ODS volil, ale do vůdčí role typu Václava Klause staršího má opravdu, myslím, ještě daleko.

Když se ještě vrátím k vašim daňovým návrhům, neznamenaly by propad příjmů státu?

Naopak, mé návrhy by tyto příjmy zvýšily a snížily výdaje. Chci zarazit to, že stát utrácí vysoké finanční prostředky neefektivně. Úředníků je zbytečně moc, vedou se extrémně dlouhá daňová, trestní a soudní řízení s výsledkem, kdy zhruba padesát procent těchto sporů finanční správa prohrává.

Ale také výrazně hodně financí takto získává...

Ano, do médií se říká, kolik daňových nedoplatků se doměřilo, ale už se neřekne, kolik z toho se podařilo vymoci. A už vůbec se neřekne, kolik musí stát vrátit z toho, co vybral, protože to bylo nezákonné. A kolik se musí vyplatit na náhradách škod a jaké jsou náklady.

Jak tedy chcete své návrhy prosadit? Cesta na ministerstvo je ještě opravdu hodně daleká.

Možností je více, ale ať už se premiérem stane kdokoliv, tak ho požádám o uspořádání nějakého kulatého stolu, kde by byli nejen zástupci zmiňovaných ministerstev, ale také zástupci justice, státních zastupitelství a dalších. A tam by se konečně diskutovalo v souvislostech, a ne vytrženě z kontextu o tom, co je zjevně špatně. A hledala by se řešení.