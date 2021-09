Musíme odpolitizovat policii, říká moravskoslezský lídr Přísahy Komárek

Hned při premiéře by Přísaha ráda překročila pět procent hlasů nutných ke vstupu do Poslanecké sněmovny, přičemž některé předvolební průzkumy jí takový úspěch dokonce předpovídají.

„Nemám žádné přehnané ambice a odhadl bych, že spodní hranice našeho volebního výsledku se pohybuje v rozmezí dvě a půl až tři procenta. Ale pokud bychom se dostali až k šesti procentům, která jsou reálná a některé agentury nám je i připisují, tak by to znamenalo výhru,“ nastiňuje padesátiletý Komárek.

Na základě některých průzkumů bych možná očekával odvážnější odhad.

Je mi jasné, že se u občanů buduje důvěra už velmi obtížně, protože už se spletli s řadou různých politických projektů. Třeba takové Věci veřejné dopadly rychle špatně. Takže musíme být skromní. Rozhodně bych chtěl, abychom předčili Volný blok a podobná extremistická uskupení. Nejradši bychom však byli, kdyby se podařilo občany přesvědčit, že politiku rozhodně nechceme dělat pro peníze.

Stejně mě překvapuje, že kandidujete v Moravskoslezském kraji, když jste se narodil na Olomoucku, strávil tam mládí a žijete tam i v současnosti...

Na Ostravsku jsem strávil deset let svého profesního života, která byla zásadní. Mám tady hodně kamarádů i známých. A nevím, jestli to tak mohu říci, ale vždy mi hodně vyhovoval přímý chacharský naturel.

Jak se skládá kandidátka hnutí, které nemá žádnou minulost? Vždyť většinu kandidátů nemůžete ani znát.

Ano, na sestavení kandidátek jsme měli velmi krátký čas. Na čelních místech jsou lidé, které známe delší dobu, například jsme se setkávali ve službě nebo jsou známí a ve svých profesích úspěšní. Jsme hnutí postavené na podpoře dobrovolníků, takže jsme se soustředili na pohovory a na internetu prověřovali, jestli nejsou spojováni s nějakým problémem.

Jiří Komárek Narodil se 31. ledna 1971 v Olomouci, na Olomoucku strávil mládí a nyní tam i žije.

v Olomouci, na Olomoucku strávil mládí a nyní tam i žije. Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého .

. K policii nastoupil v listopadu 1990. Začínal jako pochůzkář a v roce 2016 končil v hodnosti plukovníka jako šéf ostravské expozitury Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu.

Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Nyní pracuje jako bezpečnostní specialista .

. Nikdy nebyl v politické straně, letos spoluzakládal hnutí Přísaha .

. Ženatý, dvě dcery. Program hnutí Přísaha

Déle než čtvrtstoletí jste byl policistou a také vyšetřoval závažné případy organizovaného zločinu. Jaké například?

Tak jako šéf ostravské expozitury ÚOOZ například kauzu Vidkun, což bylo vynášení utajených informací policisty lidem podezřelým z trestné činnosti. No také například kauza lihové mafie.

A nebyla na začátku metanolové aféry právě policie, když nezakročila ještě předtím, než se lihový byznys rozrostl?

Ano, byla to chyba policie i celní správy. Systém nebyl funkční. Své poznatky z této oblasti jsme posílali celníkům a ÚOKFK (Úřad odhalování korupce a finanční kriminality - pozn. red.). Jenže ti tvrdili, že to jsou pro ně malé škody a celníci zase, že výroba nelegálního alkoholu je velmi sofistikovaná a nemohou se na ni dostat. Až když začali umírat lidé, tak náměstek policejního prezidenta rozhodl, ať to děláme my na ÚOOZ, kde byla znalost prostředí a informace, ačkoliv k nám tato trestná činnost nespadala.

V životopisu na webu Přísahy je zmiňováno, že vás podsvětí chtělo podplatit a zavraždit. Můžete to nějak rozvést?

V obou případech šlo o šéfa lihové mafie Radka Březinu, který mi nabízel desetimilionový úplatek a pak chtěl nechat mě a státního zástupce zlikvidovat.

Jak se člověk dozví, že ho někdo chce odstranit?

Lihová mafie se vyšetřovala několik let a postupně někteří obvinění a podezřelí chtěli při vyšetřování spolupracovat. A když poznali, že policie splnila, co slíbila, tak pomáhali odhalovat zákulisí této nelegální činnosti. A právě ti, když se to dozvěděli, mi říkali: Pane Komárku, schovejte se, ten debil vás opravdu chce nechat zabít. Po pár dnech se to dozvěděla i policie a ta mně a mé rodině poskytovala po nějakou dobu ochranu.

Nakonec jste od policie odešel po reorganizaci a sloučení vašeho ÚOOZ a ÚOKPK do Národní centrály proti organizovanému zločinu v roce 2016. Hodně předčasný konec...

Však jsem byl přesvědčen, že od policie odejdu až v důchodovém věku. Ta práce mě bavila a uspokojovala, byl jsem srdcař, který nebral ohledy na čas, na nějaké stovky hodin neplacených přesčasů. Jenže pak přišla reorganizace, což podle mého největšího přesvědčení byl zásah kriminálního prostředí přímo na zničení útvaru, který mu byl nebezpečný. A stalo se tak prostřednictvím tehdejšího premiéra Sobotky a ministra vnitra Chovance, kteří zaúkolovali policejního prezidenta Tuhého a jeho náměstka Laubeho.

To jsou hodně silná slova...

A nehodlám na nich nic měnit, ať už je lze dokázat, či nikoliv. Jsem o tom přesvědčen.

Proč tedy jdete do politiky až šest let od tehdejších událostí?

Po odchodu jsem byl nucen zbavit se břemene trestního stíhání, což se úspěšně podařilo, a musel jsem se stabilizovat i pracovně, abych zajistil rodinu.

Nyní děláte bezpečnostního specialistu jedné soukromé firmě na Olomoucku. Jaké?

Jde o jednu akciovku, ale její jméno nechci zatahovat do politiky a voleb.

Pokud ve volbách uspějete, s kým do koalice rozhodně nepůjdete?

Určitou spolupráci nevylučujeme s nikým. Pokud někdo navrhne něco, co bude v souladu s naším programem, tak proč ne? Samozřejmě by nebyla asi možná koalice s ODS, a to kvůli jejich neschopnosti zbavit se kmotrovských vazeb. Ale určitě ani oni by toto nechtěli, protože nám neodpustili zásah na Úřadu vlády v roce 2013.

A kritizují, že to byl pokus o policejní státní převrat a puč. A že zavádíte policejní stát...

Vládu jsme neshodili my, ale pan Nečas, který lhal. A policejní stát? To jsou nesmysly typu, že odposloucháváme velké množství telefonů, až se někdo náhodou přizná. To vám přeci žádný soudce nepovolí.

A jak to máte se současným premiérem? Podle některých jste jeho partneři, taková údajně až policejní divize hnutí.

To je další hloupost. Například s panem Faltýnkem, který je také z Olomouckého kraje, jsem se nikdy neviděl. A nemám důvod nevěřit Robertu Šlachtovi, že by to měl nějak jinak. Co se týče Babiše, tak samozřejmě trestně stíhaný premiér je problém, i když je otázkou, jestli Čapí hnízdo není vyloženě účelová záležitost. Osobně jsem přesvědčen, že trestní řízení bylo na objednávku a jeho způsob vedení je ovlivňován z politických důvodů.

Tak i účelové oznámení může mít reálný základ. Ale když už jste zmínil Roberta Šlachtu, tak mám pocit, že jste hnutím jednoho muže.

To si nemyslím, určitě mám možnost v hnutí cokoliv ovlivnit. Šlachtův příběh je určitě hodně silný, umí vést lidi, umí nadchnout. Jako lídr je jedinečný a já v něm mám jistotu, že určitě nemá nějaký postranní zájem, že například bude stavět hrad jako pan Okamura nebo bude mít problémy s půlmilionem v kanceláři jako pan Filip.

Pokud dostanete příležitost něco změnit, co by to bylo?

Tak chceme změnit trestní zákoník, protože mimo jiné dává někdy až nesmyslný prostor pro zdržování trestního řízení. Také musíme odpolitizovat policii, protože současný stav není dobrý. Čím blíže Praze, tak tím je větší přesvědčení, že každý ministr vnitra má mít svého policejního prezidenta, který mu má hlásit kauzy. Když si sednete s advokátem v Praze, tak vám řekne, že to je snad normální. Ne, to normální není.

Stále hovoříme o policii a justici, ale zkuste také něco říct o problémech tohoto kraje.

Za hlavní problém regionu považuji odliv mladých lidí. To se musí změnit. Pak samozřejmě přetrvává problém životního prostředí a aktuální je restrukturalizace, aby se podařilo například zajistit horníkům slušnou práci a aby se neopakovalo něco podobného jako s Bakalou. Také je potřeba ukončit rozkrádání státních peněz přicházejících do kraje v rámci projektu revitalizace. Ono se totiž od dob Bakaly moc nezměnilo a dříve nastavené penězovody stále fungují.