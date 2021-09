Za těžkou práci vysokou mzdu, říká moravskoslezský lídr KSČM Leo Luzar

„Je to vážný problém, kterým se zabýváme. Může jít o krizi levice v celé Evropě, podívejte se například na Francii a Itálii, ale bylo by chybou to svádět na jiné,“ zmiňuje 56letý poslanec.

Není výrazný propad způsoben hlavně tím, že vaši voliči přeběhli zejména k hnutí ANO, kterému jste umožnili vládnout?

Lidem jsme naši podporu Babišově vládě málo a možná i špatně vysvětlili. Po volbách před čtyřmi roky ale žádná jiná přijatelná alternativa neexistovala. Ve hře byly jen mimořádné volby, které by podle většiny názorů dopadly stejně, tedy výhrou Babiše, který by zase hledal většinu. Přitom vážně hrozilo a bylo to na stole, že by se většina poslanců ANO šla bratřit s ODS. A to jsme opravdu nechtěli.

Ale stála vám tato podpora za hrozbu, že se KSČM stane mimoparlamentní stranou?

Z dnešního pohledu jistě může někdo říci, že to byla chyba. Víme, jak premiér funguje, že je mu jedno, jestli to je pravicový, nebo levicový názor, hlavně když je to ku prospěchu hnutí nebo jeho samotného. Je také schopen si přivlastnit věci, které navrhl někdo jiný. Ale ke konci se nám už dařilo prosazovat vlastní věci a dohnat ho do úzkých. Jen si vezměte rozpočtové náležitosti a armádu, kde musel ustoupit.

Leo Luzar Narozen 6. prosince 1964 v Novém Jičíně, od šesti let žije v Ostravě. Ženatý, dva synové.

Vystudoval Fakultu bezpečnostního inženýrství na Vysoké škole báňské v Ostravě.

Pracoval ve společnosti Ostravsko-karvinské elektrárny se základnou v Elektrárně Třebovice.

V KSČ od roku 1986, v letech 2008 až 2010 místopředsedou KSČM, od roku 2014 poslanec.

V letech 2006 až 2010 místostarosta obvodu Ostrava-Jih. Byl také zastupitelem Ostravy.

Část voličů vám určitě vzala i SPD, která je v některých věcech radikálnější než vy...

Souhlasím, že se původně naše hlasy ocitly i u Tomia Okamury. My jsme levicově konzervativní, vyznáváme naše hodnoty, kdežto SPD nabízí nereálná konečná řešení všech otázek lidstva. Ale nějaká konečná řešení přece známe z minulosti a dopadlo to pro některé skupiny obyvatelstva hodně špatně.

Ale komunistický třídní boj dopadl pro některé skupiny obyvatelstva také hodně špatně...

Udělalo se však i obrovské množství dobrých věcí. Samozřejmě tím nechci zlehčovat naše chyby minulosti, některé věci byly opravdu špatné a zavrženíhodné, ale bylo to poučení a stále se učíme. Rozhodně už nechceme vstupovat do jednoduchých řešení a výkřiků na náměstí, že například všechny cikány naženeme do práce. Ano, tato sociální skupina má vážné problémy, ale nemohu říci, že všichni Romové nepracují. V našem kraji považujeme za zásadní to, že jsme region, kde lidé za těžkou manuální práci dostali vysokou mzdu. To se však nyní moc neděje. To chceme také řešit a za těžkou práci opět musí být vysoká mzda.

Když jsem se podíval na krajskou kandidátku KSČM, překvapilo mě, že z první desítky kandidátů voleb 2017 jste zůstal jen vy. A máte stejně kandidátů pod třicet let jako nad padesát. To vstali noví bojovníci?

A to se o nás říká, že jsme jen staří kádři. Kandidátku jsme omladili, ale současně to jsou lidé, co mají zkušenosti i z komunální politiky. Mám z toho velkou radost.

A proč je současný poslanec a bývalý primátor Havířova Daniel Pawlas na poslední příčce? Minule byl dvojkou...

Chtěl to tak sám, aby si vyzkoušel míru popularity, jak dalece je schopen zaujmout a získat preferenční hlasy, a to s ohledem na komunální volby v příštím roce.

Co vás v posledních čtyřech letech v Poslanecké sněmovně nejvíce potěšilo a naopak rozesmutnilo?

Určitě jsem měl radost, že jsme už nebyli jen ti opoziční vykřikující, ale dařilo se nám prosazovat věci z našeho programu. Kromě už zmiňované armády a rozpočtu také například církevní restituce nebo věci k OKD. A něco jsme prosadili i napříč stranami. To byl náš velký úspěch.

A ten smutek?

Určitě z některých poslanců nováčků z jiných stran, kteří se chovali jako utržení ze řetězu. Když se špatně zapíšete, tak se to obtížně mění. Když jsem před sedmi lety nastoupil já, tak jsem se musel učit, pozorovat, poznávat. Bez toho to nejde.

Docela jste se kariérně vypracoval, dokonce hodláte kandidovat na předsedu strany po odcházejícím Vojtěchu Filipovi...

To jsem už jasně deklaroval. Připravujeme novou strukturu strany, nové zázemí, protože to nutně potřebujeme. Bohužel to vše odsunul covid a dělá to problémy. Na podzimním sjezdu to chceme změnit a získal jsem nominace, takže opravdu hodlám kandidovat.

V čem může Poslanecká sněmovna konkrétně pomoci Moravskoslezskému kraji?

Může pomoci hodně. Z Evropské unie mají přijít pro regiony postižené uhelnou transformací peníze, někteří politici se ohánějí, jak dorazí sto miliard i více. Ale co z toho, když nemáme rozvojové plány a nesmí se to rozházet třeba na rekreační střediska. Potřebujeme obnovit infrastrukturu, máme tu obrovskou průmyslovou základnu, například vlečky. To vše lze využít. Na rozdíl od pana Vondráka jsem pro spojení ostravských univerzit, protože jedna velká silná by výrazně pomohla, aby mladí lidé neutíkali jinam. Nutností je pak změna bydlení, protože nyní pro mladé znamená vlastní bydlení galeje celoživotního zadlužení.

A pokud to bude možné, tak vytvoříte koalici s hnutím ANO?

To je ještě předčasné. ANO sice plnilo některé sliby, ale to bylo možné, protože bylo odkud brát. Ale rozpočet není nafukovací, blíží se ekonomická krize s propouštěním a lidé to začínají pociťovat. Babiš nechce o zvyšování daní ani slyšet, ale my nabízíme progresivní zdanění a máme další projekty a programy.

Takže jaký odhadujete volební výsledek KSČM?

V kraji věřím i na dvouciferný výsledek. Celostátně by byl výsledek pod pět procent určitě velkým neúspěchem, ale přesně odhadovat nechci. Z kraje jsme nyní dva poslanci, tak bych byl rád, pokud nepostoupím sám.