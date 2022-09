Ostrava se musí stát technologickým centrem, říká lídr koalice SPOLU

Společnou kandidátku vede ostravský šéf občanských demokratů Jan Dohnal, který věří ve vítězství, případně v takové rozdělení mandátů, aby umožnilo kýžený vliv na vedení města.

„Nekandiduji na náměstka nebo radního, jako jednička tak silné kandidátky samozřejmě aspiruji na místo primátora,“ říká 42letý místostarosta nejlidnatějšího ostravského obvodu Jih.

Když někomu řeknu, kdo je lídrem SPOLU v Ostravě, tak až na naprosté výjimky překvapeně konstatuje, že vás nezná. Nebude to vadit?

Nevnímám to jako minus, naopak voliči volají po personální obměně. Jsem zkušený komunální politik, ale dosud nezatížený městskou politikou. V Ostravě lidé znají primátora, někteří starostu ve svém obvodu, možná některé něčím výrazné poslance či senátory, ale domnívám se, že jen pár lidí by dokázalo vyjmenovat stávající náměstky primátora. A já jsem místostarostou obvodu. Takže se nelze divit, že mě někdo v Porubě nebo v Radvanicích nezná. Navíc se to už díky předvolební kampani určitě začíná měnit.

Před čtyřmi roky jste byl lídrem ODS na Jihu, letos celoměstskou jedničkou koalice tří stran. Je to v předvolební kampani velký rozdíl?

Obrovský. Navíc jsem městským předsedou ODS, takže nesu politickou odpovědnost za výsledky nejen na magistrátu, ale také v dalších obvodech, kde kandidujeme. Také vnímám letošní mnohem větší politické jeviště, mnohem větší zájem médií. V politice jsem však už nějakou dobu a celoměstské kampaně sledoval jako kdyby z boku, takže nyní to mám sice zpříma, ale tušil jsem, do čeho jdu.

Jan Dohnal Narodil se 22. května 1980 v Ostravě. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity. Pracoval jako realitní makléř, v roce 2008 založil vlastní realitní společnost. Do ODS vstoupil v roce 2001, předloni se ve stejné straně stal ostravským šéfem. Od roku 2018 místostarostou obvodu Jih, předtím byl i radním. Ženatý, dvě děti.

Přitom v roce 2018 v posledních komunálních volbách jste byl na celoostravské kandidátce až čtrnáctý...

Kandidoval jsem na městě na nevolitelném místě cíleně, protože tehdy mou prioritou byl obvod, kde jsem byl lídrem. Letos to je obráceně. Už když jsem v roce 2020 úspěšně kandidoval na místo ostravského předsedy ODS, tak jsem to spojil s pozicí městského lídra ve volbách 2022. Takže se v podstatě už dva roky připravuji.

Jak náročné je sestavení kandidátky složené ze tří stran?

Není to nic dramatického. nejprve najdeme programovou shodu, stanovíme klíč, jaká strana bude mít jaké pozice na kandidátkách, tedy ještě bez jmen. Už konkrétní obsazení si však následně řídí strany samy, do toho už další členové koalice nezasahují. Není to tak, že bychom například lidovcům řekli, že nějaký jejich kandidát se nám nelíbí.

A jak to bude v povolebním vyjednávání?

Tam už budeme vystupovat jednoznačně společně. Není možné, aby některá ze stran vyjednávala separátně a není tedy ani možné, aby někdo skončil v koalici a jiný v opozice. Prostě jsme SPOLU.

V republikových podmínkách stojí ODS s hnutím ANO ostře proti sobě, ale v Ostravě jste v koalici. Jak to z vašeho pohledu na magistrátu fungovalo?

Tak už v minulosti jsme na úrovni města spolupracovali s ČSSD, což byl také republikový konkurent. Ostravská koalice fungovala dobře. Byly sice nějaké dílčí neshody, neměli jsme na vše stejný náhled, ale nešlo o nic zásadního a spolupráce byla funkční. Co kritizujeme, tak to, že pro hnutí ANO je sice Ostrava volební baštou, ale pro město to nic nepřineslo. Vztah pánů Macury a Babiše není úplně ideální, to se všeobecně ví, což se bohužel projevilo i v podpoře vlády a mnoho věcí zůstalo jen na papíře. My můžeme slíbit, že u nás to bude jiné. S premiérem a dalšími členy vlády mám korektní vztahy a jsem přesvědčen, že kvalitně připravené projekty budou i centrálně podpořeny.

Ostravské koalice se už dlouho snaží přilákat nějaké centrální instituce. Například hnutí ANO zatím marně Nejvyšší stavební úřad, což ukončila právě vaše vládní pětikoalice. Máte obdobné ambice?

Tak s Nejvyšším stavebním úřadem to, myslím, bylo jen naoko. Měl mít sice sídlo v Ostravě, ale na pražském detašovaném pracovišti mělo být takřka všechno osazenstvo. Chceme, aby v Ostravě fungovaly například ústavy Akademie věd ČR. Také bychom chtěli, aby tady vzniklo armádní virtuální výcvikové centrum. Virtuálně už dnes cvičí hasiči a ve světě běžně i vojáci, známé je to z Pobaltí, Velké Británie či Spojených států. Pro Ostravu by to znamenalo místa pro IT specialisty i potřebu dalších služeb.

Co se vám na vývoji Ostravy v posledním volebním období líbí, a co naopak ne?

Velmi pozitivně hodnotím, že se podařilo dokončit mnoho let rozestavěné objekty, například takzvaný Skelet, začala se renovovat Ostravice-Textilia. Na rozdíl od opozice jsme rádi i za prodej Ekovy, protože se podařilo přivést do Ostravy technologicky vyspělou společnost. Naopak se do konce nedotáhly velké dopravní stavby, například severní spoj, a za poslední čtyři roky do Ostravy nepřišel žádný zásadní investor. Také v průmyslových zónách jsou většinou jen sklady a haly, žádná sofistikovaná hi-tech výroba. Rovněž ostravské univerzity nepředstavují v rámci republiky špičku, na tom musíme zamakat.

Co nabízí program koalice SPOLU na další čtyři roky?

Ostrava se musí stát republikovým technologickým centrem s moderním zázemím. To je budoucnost města. Poměrně přesně víme, proč lidé odcházejí. Mladí nejčastěji kvůli studiu, ale už se nevracejí, protože tady nenajdou žádanou práci. Je tu velmi nedostatečná nabídka bydlení, což musíme změnit. A také musíme změnit image města, protože když někomu, třeba v Liberci, řeknete, že bydlíte v Ostravě, tak se otřese, protože stále přetrvávají mýty o špíně, smradu a vysoké kriminalitě. Přitom když sem někdo přijede poprvé, tak jen překvapeně hledí, kolik je tu zeleně a že je tu opravdu krásně.

Ptám se všech lídrů, takže i vás. Jaká je vztah koalice k chystané koncertní hale?

Určitě ji v plánované podobě podporujeme. Máme velmi dobře nakročeno pro získání velkého podílu financování z externích zdrojů, a pokud projekt odložíme, o tyto dotace přijdeme. Stejně tak považujeme za nerozumné, kdyby se koncertní síň stavěla někde na zelené louce, například na výstavišti. Ztratili bychom přidanou hodnotu současného projektu, přičemž Dům kultury stejně musíme opravit, a také z provozního hlediska bude výhodnější, když koncertní hala bude jeho přístavbou. Musím také upozornit, že rekonstrukce Domu kultury představuje třetinu nákladů celého projektu a kromě toho tam bude kino náročného diváka, divadelní sály a další.

Některé strany chtějí, aby město vykoupilo většinový podíl zahraniční společnosti v ostravských vodárnách...

Vykoupení od Suezu by přišlo město na výdaj v řádu miliard, navíc bychom museli založit další městskou společnost, což by také stálo nemalé peníze. Suez má zkušenosti z oboru, umí to a je zřejmé, že když například něco dělá stát, tak to funguje hůře. V současném systému se například podařilo snížit ztráty vody ze čtyřiceti na sedm procent – a hlavně: Ostrava má nejlevnější vodu ze všech krajských měst.

Kde má SPOLU hranici volebního úspěchu v Ostravě a s kým koalici rozhodně nerozšíříte?

Určitě bychom rádi dosáhli loňského sněmovního výsledku SPOLU v Ostravě, tedy zhruba dvacet a půl procenta. Čím výše, tím lépe. A naopak. Co se týče spolupráce, tak ODS nesmí spolupracovat s KSČM, s čímž souhlasím, a nedovedu si představit bližší vztahy s SPD.