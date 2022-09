Koncertní síň je pro nás symbolem nové Ostravy, říká lídryně Pirátů

Na magistrátu má na starosti školství a sport, přičemž na svou práci hodlá navázat. „Určitě jsme dokázali, a to i v obvodech a v jiných městech, že Piráti zvládají nejen opozici, ale také práci na radnicích i na magistrátu. Výsledky posledních čtyř let za nás hovoří jasně,“ říká 39letá vystudovaná pedagožka.

V minulých komunálních volbách jste byla lídryní Pirátů v Porubě, letos v celé Ostravě. Vnímáte v předvolební kampani nějaké rozdíly?

Tak například ve znatelně větším zájmu médií i veřejnosti. Ale na magistrátu jsem si už zvykla, že je na mě upřená větší pozornost, takže s tím nemám problém. Spíše mi v letošní kampani vadí, jak si někteří lidé na svých billboardech a v dalších volebních propagacích přivlastňují práci, kterou neudělali, případně kritizují něco, co sami mohli změnit už dávno.

O kom mluvíte?

Nechám to na úsudku občanů, kdo za jakými projekty opravdu stojí a kdo manipuluje. Jen je pak pro ně nepříjemné, když se politici mezi sebou štěkají.

Andrea Hoffmannová * Narodila se před 39 lety.

* Vystudovala pedagogiku, na Univerzitě Palackého v Olomouci pracovala jako odborná asistentka.

* Působila na zahraničních univerzitách, např. v americkém Wyomingu a Trinity College v Dublinu.

* S Piráty spolupracuje od roku 2014, o tři roky později do strany vstoupila.

* Od roku 2018 náměstkyně primátora pro školství a sport.

Nedá mi to se nezeptat, a přiznávám, že po loňským poslaneckých volbách je to trochu rýpavá otázka, jestli jste pro letošní volby hledali nějakého koaličního partnera?

(s úsměvem) Určitě nehledali. Je dobré se poučit ze zkušeností.

Koalice Pirátů s hnutím ANO, lidovci a ODS byla v pohodě?

Připouštím, že při vstupu do této koalice jsme hodně řešili personální obsazení rady a měli problémy s některými lidmi z ODS vzhledem k jejich minulosti, ale nakonec jsem byla mile překvapená. Pro nás je důležitý výsledek práce a naplnění pirátského programu.

Co vás z výsledků čtyř let na magistrátu těší nejvíce?

Ve školství jsem moc ráda za zvládnutí pandemie i současné uprchlické krize. Dokonce jsme dostali celonárodní ocenění za alternativní programy pro doučování. U ukrajinských dětí zase považuji za zdařilé, že je nesegregujeme do ukrajinských tříd, ale začleňujeme do běžných třídních kolektivů. Po čtyřech letech má Ostrava lepší školy.

A ve sportu?

Tam jsem hrdá na to, že jsme poprvé jasně nastavili nediskriminační podmínky udělování dotací, a to nehledě na druh sportu. Někomu se to možná nelíbilo, ale je to zcela transparentní. A na rozdíl od předchozích období jsme se soustředili na sportoviště pro veřejnost jako haly a workouty, prostě na sport pro všechny.

Co se naopak nepovedlo a cítíte tam dluhy?

Hodně projektů vinou pandemie bohužel skončilo v šuplíku. Například jsme se chtěli razantně posunout v pořádání ostravských sportovních her pro děti, což nebylo vůbec možné. Posunuta byla i výstavba haly pro míčové hry na území vedle Futura. Na tom měly vinu i různé změny v Národní sportovní agentuře, která na velké projekty neuvolnila ještě ani korunu.

Takže co chcete mít hotovo za další čtyři roky – za předpokladu, že ve volbách uspějete?

Město by se mělo zaměřit na pomoc lidem při současné energetické krizi a na podporu komunitní energetiky. Tedy třeba nejen solární panely všude tam, kde budou výhodné, ale také v tom, že například soláry na školách v době prázdnin mohou ohřívat teplou vodu v blízkých bytových domech. Určitě nezapomeneme na životní prostředí. Chceme řešit koksovnu v centru města, a proto okamžitě necháme zhotovit studii na dopad lidského zdraví, která pomůže ve vyjednání přísnějších ekologických limitů. Naší vlajkovou lodí pak je určitě městská tržnice, která v Ostravě hodně chybí.

Jak velká by tržnice měla být a kam ji chcete umístit?

Ostrava je velké město, takže naší inspirací může být tržnice například v lotyšské Rize nebo ve Vídni, tedy s celoročním provozem a se zázemím pro trhovce i pro setkávání lidí. Samozřejmě by byla zaměřena na lokální farmáře a výrobce. Umístění není ještě rozhodnuto. Mám však jeden tip, a to v bývalém Bauhausu, kde nyní působí galerie. Ta se přestěhuje do sousedních opravených bývalých jatek. Je tam dost prostoru i možnosti parkování. Případně lze něco vybudovat na Černé louce, kde vzniká nová městská čtvrť. Jsou to jen předběžné úvahy.

A hala pro míčové sporty už bude za čtyři roky hotová?

Doufám, že ano. Jde o první PPP projekt, tedy soukromý a nezávislý na následné financování města.

A jaký máte náhled na chystanou rekonstrukce Dolu kultury s přístavbou koncertní haly za miliardy korun?

Výstavbu haly podporujeme, protože město na to peníze má, navíc je schopno zajistit zdroje z kraje i státu. Moderní koncertní síň se tady chystá 160 let a pro nás je symbolem nové Ostravy. Pokud chceme být zajímaví pro investory, tak musíme dokázat, že zvládneme tak náročnou stavbu, že tady bude stát něco světového a jsme městem mnoha příležitostí.

Dost voličů jistě zajímá vše okolo fotbalového stadionu...

Kolem toho, jestli se Baník vrátí na Bazaly, existuje mnoho městských mýtů. Nyní tam je tréninkové centrum pro děti a Bazaly budeme využívat dále. Víme, že to je symbol. Ale při jejich rekonstrukci jsme narazili uprostřed pod povrchem na důlní dílo, takže jakékoli zásahy do tribuny a ochozů jsou problematické a hodně drahé. Majitel Baníku chce sám postavit stadion a my chceme být nápomocni. Už jsem panu Brabcovi dala jeden tip na vhodný pozemek, ale upozorňuji, že v moravské části Ostravy, na slezské už vhodné plochy asi nejsou.

V minulých volbách získali Piráti téměř devět procent hlasů. Kde letos máte hranici úspěchu?

Máme ambice dosáhnout dvouciferného výsledku, a co bude nad deseti procenty, o to větší úspěch by to byl. Vše pod minulý výsledek bych považovala za neúspěch, byť si vážíme každého hlasu.

A máte někoho, s kým do koalice určitě nepůjdete?

Komunální politika je o lidech a jejich kvalitách, ale při vytváření povolební strategie nepočítáme se spoluprací s extremistickými stranami, tedy s KSČM a SPD.