Jsme připravení převzít spoluodpovědnost za vedení Ostravy, říká lídr SPD

„V poslední době jsme naopak přijali padesát kvalitních nových členů, takže spíše očekávám dobu rozvoje,“ ubezpečuje letošní ostravská volební jednička a krajský šéf SPD Peter Harvánek.

Už jste kandidoval v komunálních volbách v roce 2014 a v krajských volbách o dva roky později jako lídr hnutí Změna pro Ostravu a poté Změna pro lidi. Jak jste se ocitl v SPD?

Byl jsem předsedou zmíněného hnutí, například jsme měli starostu Mošnova na Novojičínsku a radního v Orlové. Jenže pak jsme se chtěli někam posunout a současně měli za zbytečné, aby se tříštila vlastenecká scéna. Takže jsme vyslyšeli výzvu SPD ke spojování a nakonec většina členů přešla, to bylo v roce 2020. A na podzim 2021 jsem byl zvolen krajským předsedou SPD.

Jsou pozice volebních jedniček v těchto seskupeních odlišné?

Určitě dost. Samozřejmě v SPD je pozice lídra více zavazující, vždyť jde o hnutí dělající republikovou politiku a mající dokonce poslanecký klub. Organizačně je to tady o dost náročnější, na druhé straně mám k dispozici tým, přičemž jako manažer mám týmovou práci hodně rád a mám s ní zkušenosti.

V dobách otřesů v moravskoslezské SPD jste tam ještě nebyl, znáte se například s Lubomírem Volným?

Neznám, viděli jsme se snad jednou. Co jsem slyšel, tak bychom si asi moc nerozuměli. Vše, co se tady dělo, znám jen z doslechu. A více bych to nekomentoval.

Peter Harvánek * Narodil se na Slovensku před 48 lety, v Ostravě žije přes dvacet let. * Vystudoval Žilinskou univerzitu a VŠB–TU Ostrava. * Poté učil a byl lektorem finančního vzdělávání. Nyní pracuje jako regionální ředitel v bankovnictví. * Byl předsedou hnutí Změna pro lidi, v roce 2020 vstoupil do SPD a loni v listopadu se stal krajským šéfem SPD. * Je ženatý, má tři děti.



Všiml jsem si, že zatímco vaši konkurenti mají plno billboardů, vy poskrovnu. Proč?

Zaměřili jsme se na online kampaň, zejména přes sociální sítě. Svou roli hrálo i to, že jsem se krajským předsedou stal loni na přelomu podzimu a zimy, kdy většina stran měla takřka sestavené kandidátky, čímž jsme se mírně dostali do časového skluzu. Když pak nabídli místa pro billboardy, už byla přebraná a zůstala jen nepříliš dobrá. Stejně nebylo naším cílem oblepit půl města, radši pořádáme pouť nebo stavíme petiční stánky, nebojíme se potkávat s lidmi.

Kromě magistrátu kandidujete i do Senátu. Proč? Není to snaha o kumulaci funkcí? Nebo nemáte dost vhodných kandidátů?

Vyhodnotili jsme to tak, že spousta z problémů, které řeší Ostrava, jsou zároveň i republiková témata, která můžeme prosadit jenom na celostátní úrovni. Předvolební kampaň je pak sice náročnější, ale dobře jsem věděl, co čeho jdu, a jsem na to připraven. Kvalitních lidí máme dost.

Když tak probíráme funkce, tak jsem si všiml, že jste asistentem poslance a lékaře Jana Síly z SPD.

Protože pan doktor je v této chvíli mimo jiné v rozpočtovém výboru a stal se předsedou podvýboru pro daně, cla a loterie, takže mít někoho z finančního sektoru po ruce se mu, myslím, hodí. Sám mě oslovil, pomáhám mu po odborné stránce, nic více, nic méně.

Co se vám na současné Ostravě líbí, a co naopak ne?

Začnu tím, co se mi nelíbí. Hodně špatná dopravní propustnost a nemožnost parkování. Také se věnuji bydlení, přičemž vím, že dostupnost solidního bydlení za normální peníze je v Ostravě mizivá. Líbí se mi, že město má svého ducha, univerzity jsou líhní šikovných mladých lidí, což je velká devíza, kterou musejí politici uchopit a využít.

Vadí vám, když je SPD nazýváno hnutím proruským, radikálním a populistickým?

Nejsme proruští, ani pročínští, ani proameričtí, ale jen pročeští. Fascinuje mě, že když někomu dojdou argumenty, tak přijde na řadu nálepkování, což je nejjednodušší. Na základě faktů pojmenováváme problémy zcela normálně a srozumitelně pro lidi, snažíme se vyhnout takzvané politické korektnosti. Pak nás označují, jak označují. Ale my jsme tady pro občany.

Není snad populistické, když slibujete MHD zdarma a zrušení poplatků za psy i odpady?

Není. Nyní začíná dramatické snižování životní úrovně, lidé čelí devalvaci úspor a velmi drahým energiím, takže jim v krizi musí pomoci i město. Vše jsem propočítal a naše navrhovaná opatření představují zásah do městského rozpočtu přibližně ve výši pět procent, což tedy určitě není radikální. Obrovský zásah do hospodaření Ostravy naopak chystá současná koalice.

Co tím myslíte?

Jde o megalomanský projekt koncertní síně. Sice nebude hrazen jen z městského rozpočtu, ale když sečtu všechny slíbené státní a krajské podpory, plus co má Ostrava našetřeno, tak to dá asi 1,2 miliardy korun. Jenže hala má stát přes tři miliardy, s DPH to jsou čtyři – a to jsou ceny z roku 2021. Takže reálně se náklady mohou dostat až na pět miliard a výše, což se blíží polovině ročního rozpočtu. Miluji umění, rád chodím na koncerty, ale v dnešní době energetické krize a války na Ukrajině taková investice prostě nedává smysl. Nechci nic rušit, ale jen pozastavit třeba na dva roky, až se současné problémy vyřeší.

V městském programu SPD máte i nesouhlas s armádní logistickou základnou u mošnovského letiště. Jak to souvisí s rozvojem Ostravy?

Sice tomu říkají logistická základna, ale jsme součástí NATO, takže to je NATO základna a nikdy nevíme, kdy může mezinárodní napětí eskalovat a tato základna může být terčem nějakého útoku. Jsme ochotní i pořádat demonstrace, aby základna nevznikla. Žiji tady, mám tady tři děti a rozhodně nechci mít tak blízko reálné nebezpečí nějakého vojenského útoku. Alexandr Vondra z ODS před časem pokusně hovořil o strategické základně a náš hejtman sdělil, že také usiluje o umístění vojenské posádky na letišti. Jinak slovo strategická znamená, že tam mohou být i jaderné zbraně. To není strašení.

Jaké koalice chcete být součástí, a s kým spolupráci odmítáte?

Já to nemám tak nastavené. Jsem pragmatik a po volbách případně půjdeme s každým, se kterým se shodneme na prosazení našeho programu. Takže nevylučuji spolupráci s nikým.

Kde máte hranici volebního úspěchu?

Žádnou hranici nemám, jen pochopitelně chci mít v ostravském zastupitelstvu více než současné čtyři zastupitele. Chceme převzít spoluodpovědnost za vedení Ostravy. S tím nemáme problém.