Doba bezstarostnosti skončila a my umíme pomoci, říká lídr hnutí Ostravak

„Doba bezstarostnosti skončila. Naši kandidátku tvoří odborníci, kteří svým oblastem rozumí a umí pomoci. Není to jako ve velkých stranách a hnutích, kde si často rozdělí fleky bez ohledu na to, co vystudovali, nebo co kdo umí,“ podotkl padesátiletý podnikatel v realitách.

Po třech letech ve vedení města čtyři roky v opozici. Byl to velký rozdíl?

Být ve vedení je pro mě určitě lepší, protože můžete tvořit, něco prosazovat, věci posouvat dopředu. Třeba zlepšovat dopravní podnik mě hodně bavilo. V opozici to je sice daleko méně náročné, ale také daleko méně prosadíte. Ostravak byl v současném zastupitelstvu konstruktivní opozicí, podařilo se nám některé věci stáhnout a znovu projednat. Také neskromně říkám, že jsem byl jeden z maximálně deseti zastupitelů, kteří projednávané materiály opravdu čtou.

Pomohly vám zkušenosti z vedení Ostravy při práci v opozici?

Určitě ano. Když na magistrát nastoupíte, tak s nadsázkou půl roku hledáte správné dveře a dalšího půl roku se je učíte otevírat. Magistrát a jeho příspěvkové organizace mají několik tisíc lidí, takže znalosti, jak co funguje a kdo za co zodpovídá, jsou pro práci výhodou. Ale to lze říci i v opačném směru, tedy zkušenosti z opoziční práce jsou obohacující pro práci v koalici.

Lukáš Semerák Narodil se 11. ledna 1972 , vystudoval Právnickou fakultu na Karlově univerzitě v Praze.

, vystudoval Právnickou fakultu na Karlově univerzitě v Praze. Profesně začal v advokátní kanceláři známého developera Luďka Sekyry, v oblasti správy nemovitostí působí dodnes.

působí dodnes. V roce 2010 spoluzakládal hnutí Ostravak , v letech 2015 až 2018 byl magistrátním neuvolněným radním pro dopravu .

, v letech 2015 až 2018 byl magistrátním . Je ženatý, má dva syny.

Potřetí jste lídrem Ostravaka. Je letos něco jinak než před volbami v letech 2014 a 2018?

Ačkoli děláme komunální politiku, tak nemůžeme nevnímat, co se děje okolo nás. Myslím tím zejména energetickou krizi. Museli jsme aktualizovat i náš volební program. Proto záplava billboardů, že za Tomáše, Petra, Pavla je líp, působí nyní absurdně. Řada lidí bude mít existenční problémy, pro město bude vše složitější. Jsou tady mnohem nižší příjmy než v Praze, ale cena plynu a elektřiny je všude stejná. Město proto musí umět pomoci.

Jak hodnotíte poslední čtyři roky vývoje Ostravy?

Budu objektivní, protože z těch čtyř let byl rok a půl covid, což byla mimořádná situace. Současně však když se pan primátor chlubil, že máme nejvyšší rozpočty v dějinách města, tak to nebyla jeho zásluha, ale díky výkonosti ekonomiky výrazně rostly daňové příjmy města. Naopak se mi nelíbil prodej Ekovy, ten byl hodně podivný. Negativně vnímáme i výstavbu bytových domů Na Laubech. Původně byl projekt připravený jako jeden dům pro seniory a další čtyři pro městské bydlení za dostupné nájmy. Bydlení pro seniory zmizelo a stal se z toho luxusní produkt, kdy byty skoupí bohatí lidé na uložení úspor a byty budou za mnohem vyšší ceny pronajímat manažerům nebo firmám. A ještě mám vůči primátorovi jednu výtku...

Povídejte...

Pět let byla vláda většinově tvořena hnutím ANO. A primátor je lídrem stejného hnutí. Babiš například s paní Schillerovou tady rozdávali koblihy a libovali si, kolik tady mají příznivců, ale za celou tu dobu stát neposlal do Ostravy obrazně řečeno ani korunu. Například na rozdíl od Brna. Takřka nulová podpora. Nevím, jestli to bylo jejich spory nebo neschopností, ale vnímám to jako promarněnou šanci.

Co chcete vypíchnout z programu pro další roky Ostravy?

Určitě se Ostrava musí připravit na to, co nás čeká. Nesmíme zapomenout na čistotu ovzduší. Nemůže to fungovat tak, že si necháte poslat statisíce na festival a pak nad znečišťováním zavřete oči. S tím souvisí i přetrvávající problém úbytku obyvatel Ostravy. Počet odchodů zastavit úplně nelze. Ale musíme se snažit, aby se tady vraceli a zplodili děti. Pak budeme mít vyhráno.

Jak hnutí Ostravak hodnotí plán na novou koncertní halu?

Rekonstrukce Domu kultury je nutná. Co se týče přístavby koncertní haly, tak žádáme přiměřenost. Financování není zdaleka zajištěno, přitom cena stavby stoupá a už se opatrně hovoří až o pěti i šesti miliardách. Další důležitou věcí jsou pak peníze na udržení provozu. Původně byly úvahy o síni pro 800 až 950 diváků, nyní to je až 1 450 diváků. Když se bavíte s lidmi z branže, tak vám řeknou, že vyprodat tolik míst na vážnou hudbu znamená pozvat slavnou Vídeňskou filharmonii nebo podobné a dát lístek za dva tisíce korun. Plánovaná síň pro současnou Janáčkovu filharmonii je, jako kdyby Baník chtěl stadion velikosti Wembley. Musíme projekt zlevnit, aktivním přístupem zajistit financování z externích zdrojů a začít investovat do hudebního tělesa.

Někteří chtějí pomoc lidem řešit rušením poplatků a MHD zdarma. Co vy na to?

Jakýkoli složitý problém nemá jednoduché řešení – a přesně taková řešení k ničemu dobrému nevedou. Věcí zdarma si lidé neváží, navíc když někde peníze odeberete, tak je jinde musíte přidat. Je sice možné žít na dluh, peníze takzvaně prožrat a dluhy nechat našim dětem, ale to hnutí Ostravak opravdu nechce. Všechna opatření musíme ekonomicky vybalancovat. Nutné bude, abychom do Ostravy přitáhli více peněz, více investic, Dokonce si myslím, že by město mělo mít nějaké obchodní zastoupení v Praze a společně třeba s Katovicemi v Bruselu, být přímo u zdroje.

Kde má Ostravak hranici volebního úspěchu a neúspěchu?

My počítáme mandáty, přičemž po nynějších sedmi zastupitelích chceme opětovně dvouciferný počet. Pak bych si nedovedl představit, že bychom nebyli součástí koalice.

S kým do koalice nepůjdete?

Komunální politika není o partajích, ale o schopných lidech. Nehrajeme hru velkých stran a hnutí, které se často domluví už před volbami a pak jen sehrají divadlo. S nikým se nebudeme předem objímat, nikoho odhánět. Máme výhodu, že nám nikdo z Prahy nevolá, abychom udělali to, či ono. My máme jen ostravskou předvolbu.