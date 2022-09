Vedení Ostravy přestalo být aktivní, městu mohu opět pomoci, říká Kajnar

Teď přišel na řadu ostravský magistrát. „Jsem přesvědčen, že budu Ostravě prospěšný. Když jsem byl náměstkem pro investice a poté primátorem, tak jsem dokázal vytvořit podmínky pro vznik čtyřiceti tisíc pracovních míst a příchod mnohamiliardových investic. To tady nyní zoufale chybí,“ říká 66letý lídr kandidátky ČSSD a hnutí Lečo Petr Kajnar.

Dlouho o vás nebylo nic slyšet, a to ani na krajském úřadu. To je u kandidáta na primátora dost překvapivé.

Mohly za to vážné zdravotní potíže. Mezi mé velké záliby patří manuální práce, jenže loni v říjnu jsem lezl po žebříku na střechu garáže, přičemž jednu část žebříku jsem špatně zajistil. Když jsem padal, tak mi žebřík ještě zachytil nohy a já dopadl na záda. Výsledkem bylo pět zlomených obratlů, krvácení do hlavy i plic a další zranění. Nakonec jsem měl více štěstí než rozumu.

Jak dlouho jste se léčil?

Půl roku určitě. Dva týdny ve fakultní nemocnici, kde mě operovali, pak jsem dva měsíce v podstatě jen ležel a byl rád, že dojdu na záchod. Nyní už však téměř nepociťuji následky. Mám sešroubovanou páteř, nemohu se moc ohnout, ale jinak se cítím dobře.

Petr Kajnar Narozen 28. ledna 1956 v Ostravě. Vystudoval technickou kybernetiku na VUT Brno.

* Podepsal Chartu 77 (16. listopadu 1989), v Ostravě spoluzakládal Občanské fórum.

* V letech 2006 až 2014 byl primátorem Ostravy.

* Do ČSSD vstoupil v roce 1997, v roce 2014 byl vyloučen a o pět let později přijat zpět.

* Od roku 2020 krajský radní.

Není tedy spíše čas na odpočinek? Sám přeci víte, jak je funkce primátora hlavně psychicky náročná.

Nemohu jinak. Když jsem za socialismu psal Husákovi, strašně jsem se bál, ale musel jsem. Když režim krachl, tak jsem si říkal, že ti noví to budou dělat dobře. Když se tak nestalo, zase mě to nutilo do politiky a rozhodl jsem se být primátorem. Evžen Tošenovský mohl hrabovskou zónu založit pět let přede mnou. Ale neudělal to. A nyní mám stejný pocit, že bych mohl Ostravě pomoci, že to umím.

Proč se ČSSD v Ostravě volebně spojila s hnutím Lečo? Co si vzpomínám, tak právě lidé z Leča patřili k velkým kritikům primátora Kajnara...

Kdybych se měl dívat, kdo mě kdysi nechválil, tak bych nemohl snad do žádné strany. To mě nechválili ani někteří spolustraníci z ČSSD, a dokonce se snažili, abych ve straně nebyl. Lečo nás oslovilo a my souhlasili. Sociální demokracie je celorepublikově v útlumu, takže si můžeme navzájem pomoci. Navíc právě v Leču skončili lidé, které kdysi ČSSD vypudila stejně jako mě. Velmi si třeba vážím ředitele školy Marka Pabjana, známe se dobře, je tam i ředitelka školy Libuše Přikrylová a další osobnosti.

Ostrava 2022: Přečtěte si předvolební rozhovory... Už vyšlo:

Martin Juroška (Ostravská levice) Ještě zbývá:

Andrea Hoffmannová (Piráti)

Jiří Jureček (Starostové pro Ostravu)

Peter Harvánek (SPD)

Lukáš Semerák (Ostravak)

Jan Dohnal (SPOLU)

Tomáš Macura (ANO)

Souhrnné profily dalších kandidátů



Na jednom z billboardů ČSSD a Leča jste se objevil jako vizionář a současný primátor z hnutí ANO Tomáš Macura tam je uváděn jako mluvka...

I když to je jen billboardová zkratka, tak to s mluvkou ani s vizionářem se mi nelíbí. To není můj styl. Nemám rád sebepropagaci a předvolební marketing nechávám na jiných. Možná jsem viděl nějaké fotky, ale toho jsem si opravdu nevšiml. Panu Macurovi jsem se už textovou zprávou omluvil, a až se potkáme, tak se mu omluvím i osobně. Ty nápisy jsem už nechal překrýt a snad už nikde nejsou viditelné.

Co tedy nynějšímu primátorovi vyčítáte a nemusíte to překrýt?

Tak určitě to, že vedení Ostravy přestalo být aktivní. Zásadní úlohou politika je přitáhnout do jeho města investice, a to zejména ty soukromé, protože bez nich začne město stagnovat, zvláště když jinam tyto investice proudí. Primátor musí být aktivní, jezdit na investiční veletrhy, musí v podstatě objet svět, starat se. Nejbohatší města mají nejlepší agentury na přitahování investic. To se nyní neděje. Jeden významný investor mi řekl, že se s Ostravou už nebaví a jde radši do Katovic. To je moc špatně, protože mladí lidé tady zůstanou, jen když budou mít zajímavou a dobře placenou práci. Potřebujete neustálý příliv peněz, a mám obavy, že současné vedení města v tomto zaspalo.

A je něco, za co byste současného primátora Macuru naopak pochválil?

Tak jistě by se něco našlo, ale je to obtížné. Když jsme v roce 2019 k třicátému výročí sametové revoluce měli setkání primátorů v Divadle loutek, tak se nás ptali, co považujeme za svůj největší úspěch. Zmínil jsem například založení Lékařské fakulty Ostravské univerzity a průmyslové zóny v Hrabové. A současný primátor uvedl květinové záhony a lavičky v centru. To opravdu oceňuji.

Třeba jednou bude nejvíce hrdý na novou koncertní halu.

Je možné, že koncertní hala za šest miliard korun je to nejlepší, co si Ostrava může přát, ale já si myslím, že v současné době to tak není, že si to město nemůže dovolit. Minimálně bych stavbu odložil, čekají nás náročné časy. Za mého vedení Ostravy jsme plánovali koncertní halu menší a na Černé louce, nestála by více než dvě miliardy. Nyní připravovaná hala je jistě architektonicky zajímavá, ale je otázkou, zda opravdu stačí k rozvoji Ostravy. Obávám se, že nikoliv.

Ve volebním programu uvádíte, že nechcete populisticky plýtvat prostředky města. Ale současně hodláte zrušit poplatky za psy. To není populistické?

Když do města přivedete miliardy korun investic, tak deset milionů za poplatky v rozpočtu není určitě rozhodujících. To není populismus. A obec musí v těžké době pomáhat lidem, kteří to potřebují. Zvyšuje se inflace, jsou neuvěřitelně drahé investice, sociálně slabší lidé budou mít velké problémy. Možná by se mohl i odpustit poplatek za odpad. Netvrdím, že nastálo, ale v době, kdy je lidem tak zle, tak ano. Rozpočet Ostravy to zvládne.

Kde je vaše hranice volebního úspěchu vaší koalice?

Tak pět procent je jasných, ale určitě máme na mnohem více hlasů, o tom nepochybuji. Musíme získat tolik, abychom měli dostatečnou vyjednávací pozici.

A kde v případě volebního úspěchu hledat vašeho koaličního partnera?

Nějakou koalici zatím vůbec neřeším. Obecně však lze říci, že nejvíce záleží na lidech, nikoliv na tom, v jaké jsou straně nebo hnutí. Pokud jsou kvalitní a mohou Ostravě být prospěšní, tak s nimi můžeme spolupracovat.