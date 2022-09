Po rušení obvodů se obce začnou odtrhávat, varuje lídr Starostů pro Ostravu

Ostatně krajský předseda STAN Jiří Jureček se stal lídrem. „Věřím, že v tak kvalitním složení dostatečně silně oslovíme voliče. Získat nad pět procent hlasů je základ úspěchu, za reálné považujeme osm až devět procent. První průzkumy nám dávají dokonce možnost dvouciferného výsledku,“ nastínil 42letý Jureček, starosta obvodu Hošťálkovice.

V minulých komunálních volbách získali Starostové a nezávislí jen necelá tři procenta, takže proto ten pokus s kandidátkou Starostové pro Ostravu?

Koncepci letošních komunálních voleb jsme připravovali dva roky, starosty jsem začal oslovovat už na podzim 2020. Ačkoli mi bylo předsedou STAN Vítem Rakušanem nabídnuto, abych se stal lídrem loňské krajské kandidátky do Poslanecké sněmovny, tak jsem s díky odmítl s tím, že se chci nyní věnovat komunální politice. Inspirací nám byli Starostové pro Liberecký kraj, odkud je úspěšný hejtman Martin Půta.

Jiří Jureček * Narodil se 2. září 1980 v Ostravě. Kromě několika let v Porubě žije v obvodu Hošťálkovice. * Vystudoval učitelství na Ostravské univerzitě, učil a také podnikal. V roce 2016 zvolen starostou Hošťálkovic. * V roce 2018 se stal členem STAN, od roku 2020 je krajským předsedou STAN. * Ženatý, tři děti, jedenáct let byl hokejovým rozhodčím v 1. lize.

Nechtěli jste s někým jít do koalice? Právě loni se STAN spolupráce s Piráty velmi osvědčila.

To ano, vedli jsme i politická jednání, ale už před parlamentními volbami bylo jasno. Věděli jsme, že máme tak kvalitní kandidátku, že půjdeme do letošních voleb sami.

Někteří centrální politici vyzývají voliče, aby i komunální volby byly referendem o vládě...

O celostátní politice jsou jiné volby, komunální problémy Ostravanů nikdo z politiků v Praze nevyřeší.

Speciální kandidátka starostů naznačuje, že vztahy menších ostravských obvodů s magistrátním vedením asi nejsou zrovna idylické.

Zlepšují se, ale přetrvává špatná komunikace. Často se na magistrátu rozhoduje o nás bez nás. Konkrétně třeba v Hošťálkovicích jsme v minulosti schválili pět výjimek z protihlukové vyhlášky kvůli pouti, stavění a kácení máje nebo setkáním, která pořádali místními hasiči. Pak si však magistrát sám vybral jednu akci, kterou povolil, ani nám nedal vědět. A hasiči pak volali mně, proč jsem to zrušil. Na druhou stranu musím doplnit, že po čtyřech letech a mnoha apelech se situace zlepšila aspoň v tom, že nám nyní magistrát dá jednu akci vybrat.

Nechce se některý z obvodů na okraji Ostravy osamostatnit?

Nyní myslím ne, ale objevují se například návrhy, že v rámci úspor by se mohly obvody rušit nebo redukovat jen na tři nebo čtyři velké. Pokud by se to začalo prosazovat, tak já bych byl první, který by se začal snažit o osamostatnění Hošťálkovic. Byly kdysi samostatnou obcí, jenže v roce 1976 se jako mnoho dalších obcí musely přičlenit k Ostravě a lidé museli vše vyřizovat tam. Od roku 1990 existují obvody a my chceme lidem zachovat stavební úřady a další služby, na které jsou zvyklí v místě jejich bydliště.

Navíc by se zrušila vaše funkce...

O mou funkci nejde, ale o občany a rozvoj Hošťálkovic. Ten by se zastavil. Hošťálkovice jsou ve Sdružení obcí Hlučínska, takže bychom potom fungovali jako samostatné obce v tomto sdružení. Ty navíc mají na počet obyvatel mnohem vyšší rozpočty. Jistě, Ostrava nám zajišťuje a platí některé služby, ale i tak je ten nepoměr dost velký. Pokud by se obvody rušily nebo omezovaly, mohlo by se stát, že by se obce začaly odtrhávat a Ostrava by pak měla třeba jen 180 tisíc obyvatel, možná ještě méně.

Co se vám na současném vedení Ostravy líbí a co naopak kritizujete?

Mám radost ze špičkového vývoje a fungování dopravního podniku. Také mne těší vydařené opravy náplavek, tedy nábřeží Ostravice, a stavba univerzitního kampusu. A naopak mě mrzí, že se navzdory slibům nepodařilo více pohnout s rekonstrukcí Městské nemocnice. Už se měly stavět centrální operační sály a stále nic. Nestačí drobné úpravy.

A jaký je názor starostů na chystanou koncertní halu?

V současném konceptu říkáme rozhodně ne. Ostrava sice potřebuje moderní architekturu, ale není možné, aby jedna stavba zastavila další rozvoj města, aby jedna stavba nahradila desítky potřebných staveb v obvodech. Tak jako na obvodech jsme zvyklí naše projekty financovat z větší části z externích zdrojů, tak i na městě budeme chtít změnit financování. Tak, aby se Ostrava jen spolupodílela. Do koncertní síně přijedou hlavně lidé odjinud a zase odjedou. A je také otázkou, jestli na vstupenky stojící třeba tisíc nebo patnáct set korun budou lidé mít, a to zvláště v době rozhodování, jestli si zapnou radiátor.

Co chcete z vašeho programu nejvíce vyzdvihnout?

Jsou to tři témata. Městská nemocnice, dále to je doprava, počítáme s deseti až dvanácti parkovacími domy. Důležité je i dobudování páteřní dopravní infrastruktury, tedy například dokončení Severního spoje, prodloužené Místecké nebo stavba druhého přemostění Odry. A jako třetí prioritu máme energetiku, tedy pomoc lidem v současné krizi. Chceme obdobu kotlíkových dotací u fotovoltaiky a dalších obnovitelných zdrojů, aby se lidem více přispívalo na jejich pořízení.

Právě v souvislosti s energetickou drahotou chtějí někteří odpouštět poplatky a slibují MHD zdarma. Co vy na to?

Musíme rozlišovat. U poplatků za psy starostové nejlépe vědí, co je nejvíce pálí, někde je více domků, jinde převládají sídliště. Například v Radvanicích a Bartovicích náš starosta poplatek zrušil. Naopak poplatky za odpady se musí řešit centrálně a vzhledem k tomu, jak město na svoz a likvidaci stále více doplácí, bych v poplatcích nic neměnil. A pokud chceme MHD udržet na vysoké úrovni, tak jízdenky zdarma nejsou dobrý nápad.

Je někdo, s kým po volbách v případě úspěchu nebudete spolupracovat?

Jako starostové víme, že v komunální politice musíte spolupracovat se všemi, ale co se týče programů, tak si nejsme blízcí s KSČM a SPD.