Macura dělá opak toho, co říká Babiš, míní lídr Ostravské levice Juroška

Zatímco v roce 2014 KSČM získala přes třináct procent hlasů a deset zastupitelů, před čtyřmi roky to bylo už jen necelých devět procent se šesti zastupiteli.

A pět procent nutných pro postup do zastupitelstva není daleko, jak ostatně ukázalo loňské komunistické fiasko ve volbách do Poslanecké sněmovny.

„Výsledek pod pět procent v Ostravě vůbec nepřichází v úvahu, naopak jsem přesvědčený, že se opět můžeme dostat nad deset procent hlasů. Jako reálných považuji až patnáct procent,“ neztrácí naději lídr kandidátky a starosta obvodu Michálkovice Martin Juroška.

Jste už počtvrté komunistickou jedničkou do magistrátu, nepomohla by k lepšímu výsledku třeba výměna lídra?

To sice nemohu vyloučit, kvalitních osobností na kandidátce máme dost, ale důvěru jsem opětovně dostal já, což mě těší. Asi tak byla oceněna má aktivita v ostravském zastupitelstvu, kde se snažím poukazovat na chyby a špatné vedení města současnou koalicí. Snažím se věci změnit, což je však v opozici poměrně složité.

Martin Juroška Narodil se 29. dubna 1976. Vystudoval Ekonomickou fakultu VŠB-TU Ostrava. Od roku 2002 je zastupitelem ostravského obvodu Michálkovice, o osm let později se stal starostou obvodu. I letos současně kandiduje na michálkovického starostu. Od roku 2006 je členem ostravského zastupitelstva. S manželkou vychovávají devítiletého syna a tříletou dceru. VOLEBNÍ PROGRAM OLE OSTRAVA

A není demotivující, když jsou volební výsledky horší a horší?

Určitě to není příjemné, ale my bojujeme a stále mě komunální politika baví. Navíc v Ostravě jsme vždy dosahovali lepších výsledků než celorepublikově.

Má k vaší větší volební atraktivitě vést rovněž to, že jste komunistickou stranu částečně skryli v názvu své kandidátky a třeba na plakátech vystupujete s pojmenováním Ole! Ostravská levice?

Určitě to není volební kalkul. Myslím, že přišel čas, aby se levice spojovala, což se u pravicových stran děje běžně. Na kandidátce máme i levicové nezávislé kandidáty, kteří nechtějí vstoupit do KSČM. Věříme, že tak oslovíme širší skupinu příznivců levicové politiky.

Kdo Ole! vymyslel?

Tak v konečné fázi jsem to byl já, my nemáme politické marketéry. Přemýšlel jsem nad Ole jako zkratkou Ostravské levice a současně zvoláním a vybídnutím jít volit.

Nemůže se naopak stát, že své voliče změnou zmatete a radši než Ole! dají podporu jinému?

To si nemyslím. Rozhodně je však pro nás ještě důležitější varovat naše někdejší voliče, kteří v současnosti dávají hlasy takzvaně Babišovi, tedy hnutí ANO, že v Ostravě to rozhodně není šťastná volba. Ostravský lídr ANO a primátor Tomáš Macura je jedna ruka s ODS a dělá opak toho, než co říká Andrej Babiš. Takže pokud chtějí hlasovat proti vládě tím, že dají hlas ANO, tak je to velká chyba.

Proč si to myslíte?

Například Babiš říká, že vlastnictví vodáren se má vrátit zpět městům a krajům, ale pan Macura prosazuje prodloužení vlastnictví Ostravských vodáren a kanalizací francouzské společnosti, takže stovky milionů zisku opět půjdou do zahraničí. Nebo na posledním sjezdu ANO právě pan Macura v projevu řekl, že ANO bohužel volí jen penzisté a městská chudina. To je skandální výrok a určitě ne levicový. Takže pokud lidé budou chtít hlasovat takzvaně proti vládě a premiérovi Fialovi, rozhodně se tak nestane, když podpoří ANO s pravicovým lídrem a primátorem, který jejich zájmy nebude hájit. My jsme však připraveni.

Jak hodnotíte současný vývoj Ostravy?

Pochopitelně ne moc dobře. Například je špatný vývoj v Dopravním podniku. Chybou byl prodej kvalitních dílen, což podle mého názoru ve svém důsledku povede ke zvýšení nákladů a tlaku na zdražení jízdného nebo zvýšení dotace města. Stejně tak nebylo správné zrušení jízdenek a rapidní snížení výdejových automatů.

Copak úhrada jízdného platební kartou není pokrokem a snížením nákladů dopravce?

Ano, ale jen jako možnost, ne jako povinnost. Třeba mnoho lidí platební kartu ani nemá, někteří ani bankovní účet. Znám takových lidí dost. A pro další je složité se vyznat v systému, co třeba udělat při přestupech a podobně. To vede k tomu, že buď MHD nejezdí, nebo jezdí načerno. A jsme ve stavu, kdy město doplácí na provoz Dopravního podniku stále více a současně klesá počet přepravených osob. Nyní je tento trend přikryt propadem v souvislosti s covidem, ale tak to bylo i předtím.

A jak chcete tento vývoj zvrátit?

Jízdenky nechceme zdražovat, ale spíše snižovat, zvláště ty dlouhodobé. Jako symbol máme měsíční za sto korun a roční jízdenku za tisíc korun, což je méně než jedna plná nádrž automobilu. Aby lidé měli kupon u sebe, a prostě když potřebují, tak aby jeli MHD. Však jak byl úspěšný prázdninový projekt levné železniční dopravy v Německu. Pokud chceme udržet smysluplnou MHD, tak nebude jiné cesty.

Co ještě chcete v Ostravě v dalších letech změnit?

Nesouhlasíme s navýšením poplatku za odpad ze 498 korun na 720 korun za osobu a rok, což už je schváleno, ale aby nebyli ti špatní, tak to odložili na příští rok po volbách. Poplatek chceme vrátit zpět a prominout ho rodinám s dětmi do tří let a seniorům. Je také nesmyslné prodávat pozemky developerům pro stavbu drahých investičních bytů, musí se začít rozvíjet městské bydlení, ale s rozumnými nájmy. A v neposlední řadě považujeme plánovanou stavbu koncertní haly za mnoho miliard za nereálný projekt, na který Ostrava prostě nemá a vedlo by to k zadlužení města. Investice potřebujeme jinde.

Už víte, s kým byste do koalice nikdy nešli a s kým naopak ano?

S tím, kdo se s námi dohodne na našich programových prioritách, tedy rozvoji městského bydlení, zastavení stavby koncertní haly a zlevnění jízdenek i zvýšení dostupnosti MHD. To je pro nás nejdůležitější.