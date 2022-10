ODS a TOP 09 v Havlíčkově Brodě směřují navzdory kritice opět k vládě s ANO

Vyjednávání o nové koalici v Havlíčkově Brodě se chýlí k závěru. Strany by dohodu mohly uzavřít v polovině týdne. Na pokračování spolupráce se domlouvá vítězné ANO s ODS a TOP 09. Toto staronové spojení by dalo 14 křesel z 25. Ostatním demokratickým stranám se to nelíbí.