V okresních městech Vysočiny uspělo ANO, opakovat se mohou původní koalice

Dva jasné vítěze mají komunální volby v Třebíči. Zbývá vyřešit, kdo z dvojice Miloš Hrůza (ANO) - Pavel Pacal (Pro Třebíč) bude starostou. Na tamní rozdrobené scéně se ze čtrnácti kandidujících subjektů do zastupitelstva dostalo pouze šest. Minule to byla rovná desítka a koalici pak složitě „lepilo“ sedm stran a hnutí.

Obě hnutí - ANO v čele se současným místostarostou Milošem Hrůzou (21,36 %) i Pro Třebíč starosty Pavla Pacala (20,85%) - si teď výrazně polepšila.

„Výsledek je nad očekávání, perfektní, vynikající. Počet mandátů jsme navýšili ze čtyř na osm,“ liboval si Hrůza.

„Voliči ocenili naši práci, takhle čtu výsledek voleb já. V tandemu s panem Hrůzou a s dalšími kolegy v koalici jsme nastartovali spoustu projektů, dotáhla se řada věcí,“ míní Pacal.

Do zastupitelstva prošli také odpůrci navrhované varianty obchvatu z hnutí Třebíč Občanům!, SPD (s podporou Trikolory) a také koaliční KDU-ČSL a Břehy. Naopak vedle řady místních uskupení neuspěla ČSSD (Třebíč sociálně demokratická), ODS + Ta naše Třebíč, TOP 09, Piráti ani komunisté.

Oba vítězové odmítají jednat s hnutím Třebíč Občanům! Jaromíra Baráka disponujícího pěti mandáty, Pacal přidává i SPD.

„Zůstáváme v opozici, to bylo jasné po sečtení výsledků. S panem Pacalem bychom určitě nejednali, s ANO také spíše ne,“ reagoval kritik vedení města Barák, který starostovi vyčítá například dotace rozdělované na posledním zastupitelstvu a také slavnostní otevření zrekonstruovaného náměstí týden před volbami, což považuje za kampaň za městské miliony.

Pokud se obě vítězné strany nerozhádají, mohou vládnout spolu. Oficiální vyjednávání měla začít včera večer. „Jeví se to jako priorita. Máme šestnáct hlasů, je to pohodlná většina. Jestli u toho bude třetí nebo čtvrtý subjekt, to v tuhle chvíli nevím,“ nastínil včera Hrůza.

Zda si bude Pacal nárokovat znovu post starosty v situaci, kdy jeho hnutí o půl procenta prohrálo, ale sám získal nejvíc preferenčních hlasů, odmítl předjímat.

V Brodě může pokračovat stávající koalice

V Havlíčkově Brodě si největší úspěch připsala společná kandidátka hnutí ANO a Žen za Brod. V komunálních volbách zvítězila se ziskem více než 25 procent hlasů. V pětadvacetičlenném zastupitelstvu obsadí sedm křesel.

„Považuji to za výrazný úspěch, výsledek nás velice potěšil,“ reagoval lídr kandidátky, místostarosta Vladimír Slávka. Oproti předchozím volbám si uskupení o dva mandáty polepšilo.

Druhá skončila v Brodě ODS se ziskem 17 procent a pěti mandátů, za ní pak KDU-ČSL s deseti procenty a třemi křesly. Jejich lídři, jak Zbyněk Stejskal, tak Ondřej Rázl, to hodnotí také jako úspěch.

Výsledek pak nabízí dvě hlavní varianty, jak sestavit koalici. První možností je pokračovat dál ve spojení ANO, ODS, TOP 09 a ČSSD, která nyní kandidovala pod hlavičkou uskupení Pro Brod. Dohromady by tento spolek měl pohodlnou většinu 15 hlasů.

Takovou variantu se na jednáních bude snažit prosadit lídr ANO Slávka. „Z výsledků voleb je patrné, že koalice, která tu čtyři roky byla, měla výsledky. Byl bych rád, kdyby pokračovala dál,“ prohlásil.

Druhou možností je vytvoření nové koalice na základech té vládní. Spojení ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů by však dalo jen 11 hlasů, doplnit by je tak muselo alespoň jedno z nezávislých uskupení Společně pro Brod a Broďáci. Obě mají po dvou mandátech.

Že by se takové řešení lidovcům zamlouvalo víc, potvrdil jejich lídr Ondřej Rázl. „Do vedení města bychom chtěli zasáhnout,“ řekl. Lidovci dosud byli v opozici.

Výsledky pro vaši obec

„Každý si umí spočítat, jaké jsou varianty. Budeme vyjednávat a uvidíme, co bude dál. Na velkou politiku si ale ve městě velikosti Brodu hrát nechceme,“ naznačil lídr ODS Stejskal.

Známého dosud není nic ani ohledně budoucího personálního obsazení. ANO by mohlo mít nárok na post starosty, který by mohlo převzít od senátora Jana Tecla z ODS. „Netrvám na tom, vyhovovalo nám, jak to fungovalo doposud,“ podotkl však Slávka.

Nejúspěšnější strany by se na vládnoucí koalici chtěly domluvit co nejrychleji. „Nechceme to nijak zdržovat, čeká nás jednání o rozpočtu,“ upozorňuje Stejskal.

Ve čtvrtek večer odjíždí jedním autobusem početná delegace z Havlíčkova Brodu na oslavu 35 let partnerství do holandského Brielle. Zastoupeny v ní budou skoro všechny místní politické špičky. „Už do té doby bychom chtěli mít jasno,“ přikyvuje Vladimír Slávka.

Žďárský vítěz odmítá Změnu

Těžko uvěřitelných devět mandátů ze sedmadvaceti získalo ve Žďáře nad Sázavou hnutí Žďár - Živé město. Jeho lídr a současný starosta Martin Mrkos tak má díky 28 procentům hlasů prakticky jisté pokračování v čele města.

„Příjemné překvapení, tolik mandátů jsme nečekali,“ přiznal Mrkos.

Jak s tím naloží? „Rozjelo se kolečko spíše zdvořilostních formálních návštěv a rozhovorů, zatím se všemi stranami vyjma Změny 2018,“ odmítl jednání s opozičním uskupením kolem bývalého tajemníka radnice Jana Havlíka. Jeho jedničkou byl letos bývalý šéf strojíren Žďas Miroslav Šabart, tito kritici vedení města získali čtyři mandáty za 12,5 procenta hlasů.

O post ve vedení města nechce přijít ANO s místostarostkou Ludmilou Řezníčkovou. Místo čtyř křesel má nově šest za 20 procent hlasů. „Osobně si myslím, že zůstaneme na stejném půdorysu jako dosud a možná do koalice ještě někoho dalšího přibereme. My každopádně máme vůli vyjednávat,“ reagovala Řezníčková.

Stávající koalici tvoří kromě ŽŽM a ANO ještě KDU-ČSL a ODS, podle starosty není ze hry ani ČSSD (SOS Žďár) se dvěma mandáty. „Komunikoval jsem zatím jen se dvěma vítěznými stranami - s ŽŽM a ANO,“ potvrdil lídr ČSSD Vladimír Novotný přizvání k jednáním.

Pelhřimovská remíza

Komunální volby v Pelhřimově skončily remízou. Po pěti mandátech z 21 získaly hned dvě strany - hnutí ANO, které posílilo o dva mandáty, a také ODS. Po třech křeslech má KDU-ČSL, TOP 09 a také uskupení Za zdravý Pelhřimov v čele s politickým matadorem a bývalým hejtmanem Jiřím Běhounkem (ČSSD). Změna pro Pelhřimov a Piráti vybojovali po jednom mandátu.

První koaliční jednání začala v neděli. Lídryně ANO Bohumila Kobrlová se nebrání spolupráci s žádnou stranou. „Pro vyjednávání jsou takto rozvržené pozice hodně zajímavé, ale prostor k jednání tam je. Budu chtít usednout k vyjednávacímu stolu se všemi,“ avizovala Kobrlová s tím, že první schůzka je naplánovaná s ODS.

Nabízí se i možnost využít půdorys předchozí koalice. Znamenalo by to spojení ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Takto by vznikla křehká většina 11 mandátů proti 10. Úplně stejné rozložení sil s převahou jednoho hlasu si koalice vyzkoušela v předchozím období.

„Myslím, že radnice bude podobná, jako je nyní. Osobně bych raději viděl, kdyby do koalice přibyl ještě jeden subjekt, který by počet hlasů posílil,“ uvedl lídr ODS a starosta Ladislav Med.

Jednou z možností se jeví například zapojení Změny pro Pelhřimov s Jiřím Běhounkem (ČSSD). „Je to možnost, ale ještě jsme spolu nemluvili,“ podotkl Med.