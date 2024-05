Jihlavu čeká neoblíbený sok. Soukup: Chce to proměnit první vyloženou šanci

Dá se říct, že fotbalový brankář Pavel Soukup se v posledních sezonách nedobrovolně zařadil do kategorie Specialista pro záchranářskou misi.

Devětadvacetiletý gólman v minulosti opakovaně pomohl udržet ve druhé lize Viktorii Žižkov, v minulém ročníku vychytal záchranu FC Vysočina. A s velkou pravděpodobností ho podobná výzva čeká s Jihlavou také letos.

„Nerad bych měl nějakou takovou nálepku. Raději bych se pohyboval někde tam, kde jsme s Jihlavou skončili po podzimu (4. příčka – pozn. red.),“ brání se další náročné výzvě Soukup. „O záchranu jsme hráli na Žižkově, nyní i v Jihlavě. Tak doufám, že je to teď naposledy.“

Na druhou stranu, v náročné pozici, do které se Jihlava dostala, se podobné zkušenosti asi hodí.

Ano, určitě. Už dvakrát jsem chytal zápas, kdy se o záchraně rozhodovalo v posledním kole. Takže jsem zatím v klidu (hořký úsměv).

Letos byste se ale podobnému scénáři asi rád vyhnul, ne?

Jak říkáte, raději ano.

Po posledním domácím zápase, ve kterém Jihlava proti Spartě B před dvěma týdny ukončila své osmizápasové čekání na výhru, vaše situace vypadala dobře. Jenže poté přišla další porážka, 0:3 na hřišti Prostějova...

Po výhře nad Spartou jsme do Prostějova jeli dost nabuzení. Já osobně bych určitě čekal jiný výsledek. Bohužel. Mohli jsme otevřít skóre, ale nepovedlo se. A soupeř nás potrestal ze dvou standardek. Pak už jsme hráli v takové trochu křeči.

Vypadá to, že vás znovu sráží psychika. Jako by hodně mladému týmu chyběli hráči se zkušenostmi. Je to alfa a omega špatných jarních výsledků?

Určitě je to jeden z faktorů. Jak říkáte: tím, že jsme mladí, trošku mi u některých hráčů chybí větší sebevědomí.

Momentka z druholigového utkání Jihlava - Sparta B

Přitom před jarní částí soutěže jste mohli být v klidu, o Jihlavě se opatrně mluvilo jako o možném aspirantovi na baráž o postup. Předpokládám, že jste nečekali, že byste mohli mít problémy se záchranou.

Předpokládáte správně.

Čím si tedy pád ze čtvrté na aktuální dvanáctou příčku druholigové tabulky vysvětlujete?

Tím, že se to s námi táhlo, hodně dlouho se čekalo na dobrý výsledek, na nás padala taková deka. Ale neřekl bych, že jsme pod nějakým obrovským tlakem. Pořád to máme ve svých rukách.

Hodně důležitý může být výsledek nejbližšího duelu, ve kterém hostíte Varnsdorf. Souhlasíte?

Jednoznačně ano. S Varnsdorfem jsme namočení oba. Je to zápas, jak se říká, o šest bodů. Za mě, pokud ho doma zvládneme, tak se o nás už bát nebudu.

Co bude klíčové proto, aby se v pátek večer slavilo vítězství?

Hodně nám pomůže, když si vytvoříme nějakou vyloženou šanci, tak ji využít. Proměnit hned tu první důležitou akci, dovést ji do zdárného konce. To se nám v poslední době moc nedaří a právě to by nás mohlo uklidnit.

A v ideálním případě proměnit také nějakou další, ne? Na jaře jste zatím dali více než jeden gól jenom v jednom zápase, právě proti Spartě B, a hned z toho byly tři body.

Máte pravdu. Se Spartou jsme dali první gól, ale dostali jsme hned záhy vyrovnávací branku. Jenže jsme se dál hnali za dalšími góly. A myslím, že je to potřeba. Ne se spoléhat, že bychom bránili výsledek 1:0. Ale spíš tlačit pořád, přidat druhý, třetí gól. Pak můžete mít klid.

Možná je ideální čas na to, aby se střelecky probudili kluci z útoku. Zatím na jaře spoléháte především na zásahy stopera Filipa Vedrala (3 branky).

Vedry se prosazuje ze standardek, hodně nám tím pomáhá. Ale ano, chtělo by to, aby se naši kluci chytili a zase jim to tam začalo padat.