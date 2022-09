Rychlé dohody i týdny tápání. Vyjednává se i v menších městech Vysočiny

Nové Město na Moravě Šéf ČSSD opět vyhrál

Pokud se proti němu nespojí zbylé strany, Michal Šmarda může pokračovat v čele Nového Města na Moravě. Současný šéf sociální demokracie, která loni propadla v parlamentních volbách, stejně jako před čtyřmi roky kandidoval v čele uskupení Lepší Nové Město (ČSSD + nezávislí). I když byla víc než dříve v desetitisícovém městě slyšet opozice (ODS a ANO, respektive Nový směr) a dvě křesla z deseti ztratil, dostal od voličů silný mandát. Při zisku 29,99 procenta hlasů získal také nejvíc křížků u svého jména.

„Beru to jako důkaz toho, že se v Novém Městě snažíme o to, aby byla co nejširší shoda v zastupitelstvu a co nejširší zastoupení v radě. Lidé to ocenili, věří tomu více než nějaké konfrontační politice založené na sporech a hádkách,“ míní.

V podobném duchu chce pokračovat, přestože by většinu v zastupitelstvu dal dohromady i jen se Sdružením nezávislých kandidátů pro obce, vedeným místostarostou Stanislavem Markem. „Byl bych rád, abychom do vedení města zapojili co nejvíce stran. Čeká nás těžká doba, není čas na to, abychom si hráli na nějaké bloky a přehlasovávali se 12:11,“ dodal Šmarda.

ČSSD je podle něj z nejhoršího venku a může se vrátit ke standardnímu modelu, kdy se předseda strany naplno věnuje politické funkci. Nyní je tři čtvrtě roku neuvolněným starostou. „Sjezd ČSSD bude v lednu, kdy se rozhodne, jakým směrem strana půjde,“ řekl její šéf.

Humpolec Bude město mít první starostku?

Jak to vypadá, Humpolec bude mít zřejmě svou historicky první starostku. Post si nárokuje vítěz voleb, což je ANO s nezávislými s lídryní Alenou Štěrbovou. ANO získalo ve volbách šest z 21 mandátů. Porazilo tak ODS, která získala čtyři zastupitele. Mezi nimi je i pivovarník Stanislav Bernard, kterého voliči vynesli z 12. místa kandidátky do čela.

Občanští demokraté by se mohli historicky vůbec poprvé po třiceti letech dostat z vedení města a skončit v opozici. Nahrává tomu i fakt, že zatím nebyli osloveni k žádné schůzce vítězem voleb.

Prioritou pro ANO je totiž vytvořit koalici, kterou by utvořilo s uskupením Humpolec GO!, Piráty a STAN. Měli by tak křehkou většinu 11 hlasů z 21. Dokonce už společně ladí detaily koaliční smlouvy.

„Myslím, že koaliční smlouva by mohla být podepsaná během dvou dnů. Jde nám o změnu na radnici po třicetileté vládě jedné strany,“ potvrdila devětašedesátiletá Štěrbová.

Velké Meziříčí Vítěz nechce vládnout sám

Jednoznačně rozhodli voliči ve Velkém Meziříčí. Uskupení Společně VM, v jehož čele stojí současný starosta Alexandros Kaminaras, získalo bezmála 57 procent hlasů a patří mu tedy třináct mandátů z 23. S takovým výsledkem by se vítězové zvládli vedení města zhostit i sami, podle Kaminarase však takový postup neplánují.

„Díky předchozímu období, kdy tu byla koalice o třinácti lidech, víme, že to není dostatečný počet. Určitě se tedy budeme snažit s někým spojit, abychom měli většinu ještě pohodlnější,“ nastínil starosta.

Bystřice nad Pernštejnem Éra Pačisky končí

V Bystřici končí po 18 letech éra Karla Pačisky (ČSSD). Pětašedesátiletý starosta už před volbami avizoval, že se nebude ucházet o uvolněnou funkci, do zastupitelstva se však dostal. Volby však vyhrálo Sdružení za rozvoj bystřického regionu v čele se současným místostarostou Martinem Horákem před hnutím ANO a sociálními demokraty skrytými pod názvem BnP - Bystřice naše priorita (5).

„Vypadá to, že bude pokračovat dosavadní koalice. Díky tomu, že jsem získal nejvíc hlasů, by mělo být jasno i o starostovi,“ oznámil v pondělí Horák. Trojkoalice je tedy jasná, nicméně její představitelé budou jednat, zda přizvou ještě někoho dalšího.

Třešť Na radnici zjevně ke změně nedojde

V Třešti už je téměř jasno. Vedení města bude pokračovat ve stejném formátu jako dosud. Koalici opět utvoří KDU-ČSL s Nestraníky. Mají pohodlnou většinu. Možné je ještě rozšíření o ODS.

„Záležet bude na ODS, zda se bude chtít v rámci rady města připojit, či ne,“ řekl stávající starosta Vladislav Hynk (KDU-ČSL), který by měl znovu být v čele radnice.

Polná Stávající koalice má pohodlnou většinu

Pravděpodobně stejně jako dosud bude sestavena koalice v Polné. Tam vyhráli s devíti mandáty Nezávislí pro Polnou v čele se stávajícím starostou Jindřichem Skočdopolem. V radě města by měli zasednout spolu s uskupením Poleňáci pro Polnou, kde je současný místostarosta Luboš Kousal. Měli by tak pohodlnou většinu.

„Oslovovat budeme ještě SPOLU či ČSSD. Jedno z těchto uskupení by mohlo zasednout v radě města,“ uvedl Skočdopole.

Pacov Voliči umožní vedení pokračovat

Stejné rozvržení sil jako v předchozích volbách dali voliči kandidujícím stranám v Pacově. Je tedy více než pravděpodobné, že vedení města bude shodné a ve stejném formátu jako dosud. Deset z patnácti mandátů v zastupitelstvu obhájilo Sdružení pro rozvoj a prosperitu Pacovska s podporou Starostů, mají tak potřebnou většinu. Předchozí koalici tvořili vítězové voleb s KDU-ČSL.

„Vůle po kontinuitě je vysoká. Shodli jsme se na ní před volbami i po volbách. Když nám dal volič mandát, není důvod to měnit,“ řekl poslanec a zastupitel Lukáš Vlček (STAN).

Velmi složitá situace nastala po volbách v Chotěboři. Hned čtyři kandidující uskupení získala po čtyřech křeslech v jednadvacetičlenném zastupitelstvu. Vítězem se s dvaceti procenty hlasů stal spolek Pro vás složený ze sociálních demokratů a nezávislých. V čele kandidátky stál starosta Tomáš Škaryd. Stejně co do počtu mandátů je na tom ale i ODS, nezávislé uskupení Pokračujme v tom společně a kandidátka ANO s nezávislými.

„Jsou tam antipatie, které se těžko dají dohromady, někde není zájem jednat, vícero stran má požadavky na obsazení postu starosty,“ nastínil situaci Škaryd.

On sám jen těžko vidí další spolupráci s doposud koaličním uskupením Pojďme to změnit, které letos kandidovalo pod názvem Pokračujme v tom společně, a místostarostou Davidem Šafránkem.

„Je možné, že časem přijde na řadu i jednání mezi jednotlivci,“ naznačil Škaryd, kam až situace může dospět. Že by k nějaké dohodě došlo už tento týden, nikdo neočekává.

Světlá nad Sázavou Výměna v čele města?

Ve Světlé by mohla pokračovat stávající koalice. Jen se dost možná prohodí role. Vítězem voleb je uskupení nezávislých Pro Světelsko v čele s Tomášem Roseckým, dvojkou kandidátky byl místostarosta Josef Hnik. Druhá skončila společná kandidátka KDU-ČSL a nezávislých se starostou Františkem Aubrechtem.

„Budeme jednat se všemi uskupeními, ale soustředíme se hlavně na lidovce. Měli jsme s nimi výborné soužití, nechceme to spojení bourat,“ prozradil Hnik.

Na personální otázky ještě řeč nepřišla, nicméně dle výsledků voleb se zdá, že by Pro Světelsko mohlo obsadit post starosty pro Tomáše Roseckého, lidovec Aubrecht by se stal místostarostou. Hnik už ve vedení města být nechce.

Velká Bíteš Lidovci z opozice cílí na starostu

Ve Velké Bíteši je velmi pravděpodobné, že dosavadního starostu Milana Vlčka (Občanské sdružení Za zdravé město bez kamionů) čtvrté volební období v křesle starosty již nečeká. Volby tam opanovala KDU-ČSL. V jejím čele stojí Tomáš Kučera, jenž byl v letech 2010 až 2018 místostarostou, minulé volební období se ale KDU-ČSL navzdory vítězství ve volbách ocitla v opozici. Nyní Kučera aspiruje na post starosty.

„Již v sobotu večer a v noci proběhla jednání mezi zástupci KDU-ČSL, ČSSD, TOP 09 a sdružením Pro Bíteš, kde jsme se dohodli na koaliční spolupráci a na tom, že novým starostou bude Tomáš Kučera,“ uvedli za bítešskou KDU-ČSL Tomáš Kučera a dvojka kandidátky Aleš Koubek.

Koaliční smlouvu měli spolupracující partneři podepsat v pondělí večer. Ač uvedené čtyři subjekty mají s 11 zastupiteli většinu, budoucí koalice by ráda stavěla na pevnějších základech. Oslovila proto i zbylé účastníky voleb. Například ODS ale odmítla.

Ledeč nad Sázavou Opět Nezávislí a Zelení?

Dle výsledku voleb by mohlo být jasno v Ledči nad Sázavou. Starostka Hana Horáková však zatím nechce nic předjímat. Se svým sdružením Nezávislí pro Ledeč zvítězila, uskupení obsadí šest postů z patnácti.

Nabízí se pokračování spolupráce s dosavadním koaličním partnerem Zelená pro Ledeč, který by pro pohodlnou většinu dodal další čtyři hlasy. „Je to jedna z možných variant,“ připustila Horáková. Jednání však teprve začínají.

Přibyslav Kamarád má post takřka jistý

Poměrně jasno je v Přibyslavi. Ve volbách zvítězila ODS se starostou Martinem Kamarádem, získala pět mandátů z celkových patnácti. Dosavadní koaliční partneři, lidovci a Nezávislí pro Přibyslav, získali v součtu dalších pět křesel.

„Máme mezi sebou drobné rozdíly, ale jsou to jen marginálie. Upřednostňujeme pokračování koalice,“ uvedl Kamarád.

Ve vedení města by mohl pokračovat v tandemu s Michaelem Omesem z KDU-ČSL. Definitivně jasno by mohlo být už v polovině tohoto týdne.

Ždírec nad Doubravou Nezávislí mají většinu

Ve Ždírci dali voliči najevo, že si přejí pokračování vládnutí nezávislých SNK Ždírec nad Doubravou. Sdružení získalo přes polovinu všech hlasů. Starostou i nadále bude Bohumír Nikl.

„Ale chceme si promluvit i s ostatními. Na strany si tu moc nehrajeme, ono ani straníků na stranických kandidátkách moc není,“ usmívá se Nikl.

V končícím období byl místostarostou lidovec František Němec. Jednou z variant je, že by i on ve funkci pokračoval.

Golčův Jeníkov ODS stačí těsná většina

Golčův Jeníkov se přidá k sídlům, kde by stávající koalice mohla pokračovat i po volbách. Alespoň si to myslí lídr vítězné ODS a současný starosta Pavel Kopecký.

„Spojení s uskupením GJ365 tu čtyři roky dobře fungovalo. Nevidím důvod, proč bychom nemohli pokračovat dál,“ vyjádřil se.

Pět hlasů ODS a tři GJ365 dají těsnou většinu osmi hlasů v patnáctičlenném zastupitelstvu. Dohoda nicméně podepsaná ještě není.

Habry Jedni Nezávislí 8, druzí Nezávislí 7

V Habrech je situace jednoduchá. Ve městě kandidovala jen dvě uskupení nezávislých. Patnáct křesel si rozdělila v poměru osm ku sedmi. SNK pro Habry, Frýdnavu, Lubno a Zboží dovedl k vítězství místostarosta Pavel Víšek. SNK za Habersko krásnější vedla rovněž místostarostka Aneta Tomová. Nynější starosta Luděk Kovařík už nekandidoval.

Lipnice nad Sázavou První městské pro kopec

Po povýšení Lipnice na město se tu konaly vůbec první volby do městského zastupitelstva. Na celé čáře uspělo dosud vládnoucí uskupení Lipnický kopec se starostou Zdeňkem Rafajem a místostarostou Markem Hanzlíkem. V opozici mimo jiné zasedne i bývalý starosta Ladislav Horký. Ten se do zastupitelstva vrací poté, co si odseděl čtyřletý trest za podvody a pletichy.

Dolní Cerekev Muž Dvořák bude pokračovat

Ve vedení městyse Dolní Cerekev stane opět stávající starosta Zdeněk Dvořák (Pro Cerekev muži). Získal nejvíc preferenčních hlasů.

Obrataň Starostova parta posbírala vše

Jasno už mají v Obratani. Post starosty tam obhájil Aleš Komárek. Jeho sdružení Nezávislí kandidáti Obrataňska 2022 se stalo jasným vítězem voleb. Získalo 10 z 11 mandátů. V zastupitelstvu je doplní už jenom jeden zástupce ČSSD. „U nás se nic nezmění, chceme pokračovat jako dosud,“ dodal starosta Aleš Komárek.