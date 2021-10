Jižní Čechy ovládlo SPOLU, lídr Pirátů neobhájil poslanecký mandát

Skokanem je Pavla Pivoňka Vaňková ze STAN, která se z pátého místa posunula na druhé a bude tak ve Sněmovně. Spolu s ní by tam měl být náměstek primátora Budějovic Viktor Vojtko, který rovněž zastupuje Starosty. Naopak lídr Pirátů Lukáš Kolářík už v parlamentu pokračovat nebude.

Hodně veselo bylo v českobudějovickém Modrém domě, kde má sídlo ODS a tentokrát se tam politici sešli i s kolegy z KDU-ČSL a TOP 09, s nimiž jsou v koalici SPOLU. Z tváře jedničky Jana Bauera (ODS) čišela spokojenost.

„Hodnotím jižní Čechy. Dali jsme si za cíl, že tady vyhrajeme, a to se nám podařilo. Jsem spokojený. Doufám, že tím naším výsledkem hodně pomůžeme tomu celostátnímu,“ uvedl Bauer.

Po sečtení všech hlasů získalo uskupení SPOLU v kraji 29,09 procenta hlasů, druhé ANO pak 26,65 procenta. Tvář jedničky ANO na jihu Čech, ministra životního prostředí Richarda Brabce, tak na vítězství nestačila. Špičky kandidátky ANO v budějovickém štábu nebyli a zamířili rovnou do Prahy.



Středočeský kraj

SPOLU 28,66%

200 948 hlasů

průběžné výsledky Karlovarský kraj

ANO 33,06%

43 081 hlasů

průběžné výsledky Ústecký kraj

ANO 35,83%

134 257 hlasů

průběžné výsledky Hlavní město Praha

SPOLU 40,00%

248 006 hlasů

průběžné výsledky Plzeňský kraj

ANO 29,03%

84 107 hlasů

průběžné výsledky Jihočeský kraj

SPOLU 29,09%

97 698 hlasů

průběžné výsledky Kraj Vysočina

SPOLU 28,00%

77 631 hlasů

průběžné výsledky Jihomoravský kraj

SPOLU 30,04%

187 139 hlasů

průběžné výsledky Zlínský kraj

SPOLU 27,78%

87 019 hlasů

průběžné výsledky Moravskoslezský kraj

ANO 33,73%

195 176 hlasů

průběžné výsledky Olomoucký kraj

ANO 29,77%

96 714 hlasů

průběžné výsledky Pardubický kraj

SPOLU 28,52%

78 163 hlasů

průběžné výsledky Královéhradecký kraj

SPOLU 28,58%

84 166 hlasů

průběžné výsledky Liberecký kraj

ANO 26,86%

59 515 hlasů

průběžné výsledky Svět

Piráti+STAN 48,46%

5 187 hlasů

průběžné výsledky Volební obvody se vybarvují podle strany, která má nejvíce hlasů.

Podobné to bylo v centru ČePiCe, kde měli štáb Piráti se Starosty, ale první dva kandidáti rovněž na místě nebyli a jeli do Prahy. Atmosféra tam nebyla příliš radostná. PirSTAN čekal lepší výsledek a hlavně, na jihu Čech drtivě uspěli Starostové na úkor Pirátů.

„Nejsem s výsledkem spokojená. Věřila jsem, že získáme víc procent. Bohužel, vůle lidu se projevila a takhle to dopadlo. Měli jsme cíl, získat až pět mandátů. Reálná představa byla, že získáme tři,“ komentovala výsledek Zuzana Kudláčková, čtyřka kandidátky PirSTAN. Uskupení získá dva mandáty a má přibližně 13,5 procenta.

Spolu s Viktorem Vojtkem se za STAN v Jihočeském kraji do Sněmovny dostala i Pavla Pivoňka Vaňková. Výsledky sledovala se svými kolegy ve volebním štábu v Praze. „Jsem nadšená, přála jsem si to a je to pro mě i překvapení,“ popsala své pocity Pivoňka Vaňková.

Jedním z poražených v letošních parlamentních volbách je jihočeský lídr společné kandidátky Pirátů a STAN Lukáš Kolářík (Piráti). Kvůli preferenčním hlasům pro kandidáty STAN svůj mandát neobhájil a ve Sněmovně po čtyřech letech končí.

„Jako celek vnímám letošní volby pozitivně, protože to vypadá, že demokratické strany porazí chobotnici v podobě ANO. Ze svého neúspěchu se nijak nehroutím. Samozřejmě mě to mrzí, nic s tím ale neudělám. Na jihu Čech očividně voliče oslovili naši partneři ze STAN, které voliči vykroužkovali,“ komentuje výsledky voleb Kolářík.

ANO je poražené

Jen velmi pozvolna se scházeli členové kandidátky hnutí ANO do českobudějovické restaurace Špalíček, kde měli svůj volební štáb. Krátce po půl páté zde bylo pouze šest členů kandidátky, další jednotlivě přicházeli. „Celá první pětka je v Praze, my zatím máme dost času. Nepustíme si ještě nějaký film?“ glosoval průběh sčítání hlasů primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda, který byl pro volby do Poslanecké sněmovny na sedmém místě jihočeské kandidátky.

„Z hlediska sestavení vlády jsou pro nás karty rozdané docela špatně,“ komentoval Svoboda průběh voleb krátce před sečtením všech hlasů.



SPD se dostalo těsně pod devět procent, ČSSD získala v kraji 5,45 % ale celkově zůstala pod pěti procenty.

Výsledky okomentoval i hejtman Kuba

Výsledky okomentoval i jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). „Nosným motivem voleb byla změna a byl to vlastně souboj o to, jestli má dál vládnout Andrej Babiš, nebo má dojít ke změně. V tuhle chvíli se ukázalo, že vůle většiny je to, aby ta změna nastala,“ reagoval.

Podle něj je ale důležité, aby došlo k naplnění té změny. Po volbách občané od politiků očekávají řešení konkrétních problémů. „Na vedení ODS a ostatních stran nyní je, aby tato očekávání dokázalo naplnit. A to je úplně něco jiného než kampaň. To je každodenní práce a řešení problémů, kterých aktuálně v republice není málo,“ dodal.