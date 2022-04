V děčínské zoo se narodila trojčata kapybar, „obří morčata“ mají plovací blány

„Mláďata se mají čile k světu, matka se o ně vzorně stará a na jejich bezpečnost dohlížejí i ostatní členové stádečka. Naše zoo se věnuje chovu kapybar vodních už 29 let. Za tu dobu se zde narodily téměř tři desítky mláďat,“ uvedl vrchní chovatel děčínské zoo Petr Haberland.

Kapybara vodní výborně plave a dovede se i potápět. Pro pohyb ve vodě je dokonale přizpůsobena, mezi prsty má plovací blány. „Přerostlá morčata“, jak jim lidé často říkají, pocházejí z tropických krajů Jižní Ameriky východně od And. Mohou dorůstat do hmotnosti až 80 kilogramů, délka těla se pohybuje v rozmezí od 1 do 1,3 metru.

Dospělí jedinci se páří ve vodě, březost samic trvá pět až pět a půl měsíce. Většinou se rodí dvě až osm mláďat, jejichž hmotnost se pohybuje okolo 1,5 kilogramu. Kapybary mohou mít i dva vrhy do roka.

„Mláďata jsou po porodu dokonale vyvinutá a hned následující den už dokážou přijímat pevnou stravu. Matka je ale přesto ještě dva měsíce kojí,“ doplnil Haberland.

Čerstvě narozená mláďata jsou ve výběhu se dvěma již odrostlými mláďaty z loňského roku. Celkově nyní děčínská skupina čítá osm jedinců. Kapybary chovají i další zoologické zahrady v České republice, například v Brně, Jihlavě, Plzni či Zlíně.