Z děčínské zoo utekl makak. Chytili ho v lakovně, kde ho zavřela pracovnice

„Sám vešel do dílny, kde si sedl. Pracovnice lakovny věděla, že ho hledáme. Nejprve opatrně všechno pozavírala a pak nám zavolala,“ uvedla mluvčí zoo Alena Houšková.

Veterinářka pak v dílně zvíře uspala. „Nebylo to vůbec jednoduché. Byla tam spousta regálů, po kterých skákal a schovával se. Nakonec se to ale podařilo. Následně jsme ho převezli zpět do zoo,“ popsal ošetřovatel Petr Haberlant.

Zvíře je podle něj zdravotně zcela v pořádku. Chvíli bude jen vstřebávat únavu a stres. Několik příštích dní proto stráví o samotě, pak ho znovu vypustí mezi ostatní.



Makak byl v zoo teprve krátce. Získala ho z Francie. „My jsme ho dovezli v pátek, takže není na výběh zvyklý. Asi hledal skulinku a podle všeho se mu podařilo ji najít,“ doplnila Houšková.

Před 17 lety z chomutovského zooparku rovněž utekl opičí samec, tehdy jej zřejmě vyplašil hluk stavbařů při rekonstrukci výběhu.

Výlet na svobodu zaplatil životem v roce 2000 medvěd. Vylomil střechu karantény zooparku a vylezl na ni. Než ho stačili ošetřovatelé uspat narkotizační pistolí, přelezl plot oddělující zoopark od silnice a od jednoho z chomutovských sídlišť. Zvíře pak zranil strážník, který mu chtěl zabránit v přístupu do sídliště. A pracovníci zooparku museli medvěda zastřelit.