Za znásilnění pětileté sestřenice a devítileté sestry muž dostal 8,5 roku

Případ se podle obžaloby odehrál před lety na Lounsku. Muž se ve svých patnácti letech podle státního zástupce sexuálně uspokojoval na své mladší sestře a sestřenici.

O deset let mladší sestřenici podle obžaloby začal zneužívat v době, kdy chodila ještě do školky a nemohla se bránit. O šest let mladší sestru v období, kdy navštěvovala základní školu.

Věrohodnost obou dívek, kterým je nyní 18 a 22 let, potvrdili u soudu znalci. Osmadvacetiletý muž svou vinu od začátku popíral.

„Trvám na tom, že nic z toho se nestalo,“ řekl dnes u soudu.

„Naprosto jednoznačně jsme se přiklonili na stranu poškozených. Dívky shodně popisovaly okolnosti, při kterých k trestné činnosti docházelo. Uvedly, že obžalovaný jim řekl, aby o věci nikde neříkaly, že to bude jejich tajemství,“ řekla předsedkyně senátu Halka Lacinová.

Po dívkách požadoval muž anální sex a orální sex, při tom jim několikrát pustil pornografická videa.

Rodina stála při muži. Mladší z dívek věc oznámila doma ve svých pěti letech, tehdy ji rodina odmítla s tím, že si vymýšlí. Později se svěřila na internátu kamarádkám. Následně se o věci dověděla vychovatelka a věc začala řešit policie.

Sestra odsouzeného trpí dodnes podle znalců posttraumatickou stresovou poruchou. Soud přiznal obětem odškodnění ve výši 350.000 korun a 450.000 korun.

Za znásilnění hrozilo muži pět až dvanáct let vězení. Soud přihlédl k jeho dosavadní bezúhonnosti. „Jsme bezpečně přesvědčeni o jeho vině,“ uvedla soudkyně.