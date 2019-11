Znalec chce prověřit, zda je cizinec souzený za znásilnění duševně nemocný

Znalec z oboru psychiatrie Jan Flídr vypovídal při dnešním pokračování hlavního líčení. Uvedl, že vyšetření obžalovaného trvalo dvě hodiny.

„To je velmi krátká doba, která byla navíc využitá i pro tlumočení. Pro vypracování posudku by bylo nejvhodnější ústavní pozorování, které by mělo trvat tři až čtyři týdny,“ sdělil znalec.

Na základě vyšetření, které provedl, je podle něj možné, že obžalovaný trpí nediferencovanou schizofrenií, která se projevuje agresivitou či vymizelými ovládacími a rozpoznávacími schopnostmi. Nevyloučil ale, že cizinec simuluje. Proto by podle něj bylo vhodné sledovat ho déle.

Flídr uvedl, že muž během vyšetření nepřiměřeně gestikuloval, neseděl v klidu, různě kroutil hlavou, ke konci plakal.

Zároveň si stěžoval na bolesti na prsou, hlavy a v uších. V jednu chvíli prý řekl, že znásilněný byl on. Odborník doporučil, aby obžalovaný podstoupil CT vyšetření mozku.

Diallo při výslechu znalce najednou vstal a tvrdil, že je mu zle, má velké bolesti hlavy a chce odejít. Neustále se otáčel dozadu na novináře. Posléze si stěžoval na bolesti nohou. Jednou tvrdil, že chce zůstat, pak zase, že chce odejít do nemocnice.

Každou chvíli vstával z lavice a členové eskorty ho tak několikrát museli chytit a usadit. Když se ho soudkyně ptala, zda má na znalce otázku, řekl si o čokoládu. O navrženém ústavním pozorování obžalovaného soud teprve musí rozhodnout.

Jak dříve uvedl portál iDNES.cz, soudkyně Alexandra Šetková si nechala znalecký posudek vypracovat dodatečně poté, co se dozvěděla o nestandardním chování obžalovaného ve vazbě. Muž tam nedodržuje hygienu, je agresivní vůči spoluvězňům. Prý také slyší v hlavě hlasy a má záchvaty smíchu.

Při pobytu ve vazbě si už několikrát stěžoval na zdravotní problémy, opakovaně zvracel.

Obžaloba muže viní, že dívku uchopil zezadu, povalil ji na zem a začal líbat na ústa a prsa. Ona se podle spisu marně bránila, přičemž on z ní strhal oblečení a znásilnil ji. Hrozí mu až deset let. Policie ho zadržela krátce po činu.

Abdallah Ibrahim Diallo v průběhu vyšetřování nevypovídal. Rozmluvil se až při samotném hlavním líčení, které začalo v polovině října. Muž, který prý zvládne komunikovat ve čtyřech jazycích, ve francouzštině uvedl, že on chtěl dívku jen požádat o pomoc, ale ona začala křičet a utíkat.

Na dotazy senátu ohledně jeho slin a spermatu nalezených na jejím těle, odpověděl, že se nebude vyjadřovat. Prý neví, zda měl s dívkou pohlavní styk.

„Víceméně vím, z čeho mě obviňujete. Když ona říká, že se to stalo, tak je možné, že to je pravda. Když budou důkazy, tak to přijmu,“ řekl. „Já si nepamatuji, že bych s ní měl sex,“ prohlásil.

Totožnost obžalovaného stále není vyjasněna

Jeho výpověď obsahovala celou řadu rozporů. Někdy odpovídal na něco jiného, než na co se ho předsedkyně senátu ptala. Vypověděl, že je občanem Mali, ale narodil se v Libyi. Jeho totožnost stále není zcela jasná.

Jak se ocitl na místě znásilnění, není jasné. Spekuluje se, že ho v nedaleké stanici vysadil průvodčí kvůli neplatné jízdence.

Muž přijel do Česka poté, co ho v Německu propustili z drážďanského vězení, kde byl kvůli jízdě načerno. Neuhradil totiž peněžitý trest a musel tak za mříže. V sousední zemi ho zároveň vyšetřovali kvůli vyhrožování sociálnímu pracovníkovi.

V Německu v minulosti neúspěšně žádal o azyl a měl tak dva roky na opuštění země. Tamní úřady ho zařadily mezi lidi určené k deportaci, více ale učinit nemohly. Protože u sebe neměl žádné doklady a nekomunikoval, nemohly ho deportovat do vlasti.

