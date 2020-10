Za škrcení vězeňské vychovatelky dostal vrah nezletilé sestry 17 let

Případem se tak bude muset zabývat také pražský vrchní soud. Státní zástupkyně si nechala lhůtu na rozmyšlenou, zda odvolání podá.

„Na základě všech okolností bylo na místě dané jednání posoudit jako pokus o vraždu,“ uvedl předseda trestního senátu Jan Michanek.

„Pro uložení výjimečného trestu nebyly splněny zákonné podmínky. Pohybovali jsme se proto v rozmezí od 15 do 20 let. Zvažovali jsme, zda to jednání, ta jeho škodlivost, patří mezi méně, nebo více závažné. Dospěli jsme k tomu, že patří mezi méně závažné. Bylo pouze ve stadiu pokusu a nebylo s rozmyslem,“ vysvětlil Michanek výši uloženého trestu.

Pětadvacetiletý muž vychovatelku podle státního zástupce loni v říjnu rdousil, až ztratila vědomí. Nakonec ho podle něj vyrušila jiná pracovnice věznice.

Martin B. Při začátku hlavního líčení přiznal, že ženu škrtil. Prý ho tehdy naštvalo, že za ním nedorazili na návštěvu rodiče. „Když jsem naštvaný, tak mi to nemyslí,“ pronesl. Vběhl do blízké budovy, kde byla poškozená.

„Ona mi něco řekla, asi že tam nemám co dělat. V tu chvíli jsem dostal strach, že budu mít problém, že jsem úplně někde jinde. Neuvažoval jsem a napadl ji,“ řekl Martin B.

Odmítl, že ho vyrušila kolegyně poškozené. Tvrdí, že všeho nechal, když mu došlo, co dělá. „Soud tomuto jeho tvrzení neuvěřil,“ podotkl Michanek s tím, že senát negativně hodnotí postoj obžalovaného. „Neprojevil žádnou lítost, žádnou sebereflexi.“

Muž si ve věznici odpykával devítiletý trest za vraždu své nezletilé sestry. Dva dny před svými šestnáctými narozeninami ji škrtil a nakonec ji ubodal kuchyňským nožem.

Káznici mohl opustit letos v létě, po útoku na vychovatelku ale zamířil do vazby, kde je stále.

Poškozená má dodnes psychické problémy. Martin B., jenž je podle znalců labilní a postrádající empatii, jí má zaplatit odškodnění bezmála 400 tisíc korun.