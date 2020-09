Jako mladistvý zabil sestru, teď ho soudí za škrcení vězeňské vychovatelky

„Poškozenou nejprve obžalovaný v kanceláři uchopil za oděv, ze kterého se jí ale podařilo vysvléknout a utéct na chodbu, kde ji dostihl. S cílem ji usmrtit ji nejprve srazil na zem, zaklekl ji, udeřil jí hlavou o zem a pak ji začal oběma rukama rdousit, až ztratila vědomí,“ píše státní zástupce Vladimír Jan v obžalobě, která se týká události z loňského 12. října.

Podle spisu pak obžalovaný zatáhl ženu zpět do místnosti, přičemž ho vzápětí vyrušila kolegyně poškozené. „Svého jednání poté zanechal a z budovy utekl na volné prostranství věznice,“ dodal Jan.

Pětadvacetiletý Martin B. skutek přiznal, s obžalobou se však v některých detailech rozchází. Vypověděl, že tehdy na volném prostranství věznice čekal na návštěvu rodičů. Ti ale nepřijeli a jeho popadl vztek. „Když jsem naštvaný, tak mi to nemyslí,“ pronesl.

Pak prý šel do budovy, kde neměl co dělat a kde narazil na poškozenou. „Ona mi něco řekla, asi že tam nemám co dělat. V tu chvíli jsem dostal strach, že budu mít problém, že jsem úplně někde jinde. Neuvažoval jsem a napadl ji,“ řekl Martin B. „Nebylo to nic osobního. Kdyby tam byl kdokoli jiný, tak napadnu jeho.“

Odmítl tvrzení obžaloby, že by ho při činu vyrušila jiná pracovnice. „Chytil jsem poškozenou pod krkem, pak jsem na ní klečel. Po nějaké době mi došlo, co dělám, tak jsem ji pustil a dal jí facku, aby se probrala. Pak jsem se šel udat dozorcům. Nechal jsem toho sám od sebe. Nikdo mě nevyrušil,“ uvedl. Zároveň vyloučil, že by ženu odtáhl zpět do kanceláře.

Podle znalců jde o lehce nadprůměrně inteligentního člověka, který postrádá empatii, je labilní a má problém s uznáváním autorit. Netrpí žádnou duševní chorobou a během činu byly jeho rozpoznávací schopnosti zachovány plně a ovládací možná sníženy jen nepatrně. Hlavní roli podle nich sehrály jeho osobnostní rysy. Znalci nevyloučili, že by obžalovaný své jednání mohl opakovat.

Muž se ve věznici ocitl poté, co ho Krajský soud v Ostravě poslal na začátku roku 2012 na devět let za mříže za vraždu nezletilé sestry, kterou spáchal v létě 2011 dva dny před šestnáctými narozeninami. Doma se s dívkou nejprve pohádal, pak ji začal škrtit a opakovaně bodat kuchyňským nožem. Dívka na místě vykrvácela.

Také tehdy skutek přiznal a odmítal odpovědnost za své chování se slovy, že se mu zatmělo před očima poté, co sestra neudělala domluvené domácí práce a místo toho mu začala odmlouvat a častovat ho hanlivými výrazy. Dokazování ale jeho verzi vyloučilo.

Právě kvůli tomu, že redakce připomíná skutek, který muž spáchal jako mladistvý, neuvádí jeho celé jméno. Jeho čin ze všehrdské věznice je právě s ohledem na opětovné jednání kvalifikován jako pokus o vraždu ve třetím odstavci, kde je sazba od patnácti do dvacet let, případně přichází v úvahu i trest výjimečný.

Do konce trestu za vraždu sestry mu scházely měsíce

Do vypršení trestu za vraždu sestry mu přitom scházela jen velmi krátká doba. Věznici by opustil letos v létě. Místo na svobodu tak putoval do vazby, kde je dosud. Během odpykávání devítiletého trestu vystřídal hned několik káznic kvůli špatnému chování.

Vychovatelka z věznice dodnes trpí psychickými problémy. Před senátem nevypovídala, předseda četl její výpověď z přípravného řízení. „Ve dveřích mé kanceláře najednou stál nějaký odsouzený. Zeptala jsem se ho, co tu dělá. Neodpověděl. Vstoupil do místnosti, shodil kabát. Já v tu chvíli věděla, že je zle,“ uvedla žena.

„Byla jsem přesvědčená o tom, že umřu,“ podotkla.

Hlavní líčení bude pokračovat příští týden, kdy chce předseda senátu vynést rozsudek.

Jak vyplynulo ze soudního jednání, skutek měl dopad i na fungování věznice ve Všehrdech. Dříve vězni čekali na návštěvy na prostranství bez fyzického dozoru, snímaly je pouze kamery. Po tomto případu už jsou dozorci na místě přítomní.