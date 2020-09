Ústeckému kraji chybí koncepce zdravotnictví, říká lídr ANO Jan Schiller

Při vstupu do krajské politiky v roce 2016 získalo ANO hned 20 mandátů z 55 možných, přesto muselo zůstat v opozici. Komunisté s ČSSD a SPD ho obešli. Nyní chce ANO řešit hlavně zdravotnictví či zastavit odliv schopných lidí. „Musíme jim nabídnout obory zaměřené na nové technologie, které mají budoucnost a které jsou pro náš kraj zásadní,“ řekl Schiller.

Zlepšení zdravotní péče je vaše hlavní téma?

Hlavním je pro mě kvalita a zajištění dostupnosti zdravotnictví. Vedení kraje má politickou a morální povinnost zajistit lidem včasnou a dostupnou péči i v tom posledním koutě kraje. Chybí koncepce zdravotnictví. Je nutné spolupracovat se všemi zdravotnickými zařízeními bez ohledu na to, jestli jsou v majetku kraje, nebo soukromá. Musíme snížit čekací dobu na specializovaná vyšetření. Není možné, aby v dnešní době na vyšetření například magnetickou rezonancí čekal někdo dva a více měsíců. Takže zdravotnictví je hlavní téma.

V jakých dalších oblastech vidíte největší problémy Ústeckého kraje?

Je to oblast sociální, problematika nepřizpůsobivých občanů, zadluženost občanů a odliv schopných lidí do jiných krajů. Z krajské úrovně se toho dá dělat bohužel v těchto oblastech málo. Bytová politika a problémy vyloučených lokalit jsou záležitostí místních samospráv. Co ale chci udělat, je využít legislativní iniciativu pro návrhy změn nebo celých zákonů, kterou kraj má, ale vůbec to nevyužívá. Dále chci sjednotit města a obce, které čelí těmto problémům, do skupiny, jejímž výstupem budou řešení, která se už osvědčila. Ve spolupráci s městy musí dojít k revizi podporovaných neziskových organizací z hlediska jejich přínosu i hodnocení, zda jejich práce má vůbec reálný výsledek.



Velkým problémem je také vylidňování kraje, kdy schopní a pracovití lidé odcházejí jinam. Musíme jim nabídnout nové obory zaměřené na nové technologie, které mají budoucnost a které jsou pro náš kraj zásadní. Při odklonu od uhlí bude nutné náš kraj a naše lidi připravit na náhradu za tento zdroj. V tom vidím velký potenciál, který zaměstná mnoho schopných lidí.

Co nejvíce vytýkáte současnému vedení kraje?

Jejich pohodlnost, a tím způsobené velice omezené a zastaralé myšlení a žádná vize do budoucnosti. Vnímám působení vedení kraje jako vládu promarněných příležitostí. Chybí projekty a ty, které jsou, tak jsou jen takové drobečky, které nám moc nepomohou. My musíme mít zásobník projektů a být tím připraveni na následné podpory a okamžitě reagovat a svou připraveností si jen pro ty prostředky sáhnout.

Můžete zhodnotit dosavadní působení končícího hejtmana Oldřicha Bubeníčka?

Toto se hodnotí hodně špatně. On tam nerozhodoval sám, ale byl součástí rady Ústeckého kraje, která rozhoduje. Jediné, co bych mu mohl vyčítat, je to, že se nechal mnohdy ovlivnit špatnými rozhodnutími ostatních lidí a v některých věcech mohl být tvrdší. Pro mě osobně je ale Oldřich Bubeníček velice slušný člověk s lidským přístupem a férový chlap.

Působíte jako mostecký zastupitel a poslanec parlamentu, přesto vaše osoba není v krajské politice zatím moc známá. Dokážete voliče přesvědčit, aby vám dali svůj hlas?

Já doufám, že ano. Jako mostecký zastupitel, ještě k tomu opoziční, nemám příležitost lidi v Mostě přesvědčit o dobrých záměrech a tuto práci jsem tam už i vzdal. Pokud vám vládnoucí politici několikrát dají najevo, že je váš názor nezajímá už jenom z principu, tak je to ztráta sil a času. A to se v Mostě bohužel děje.



Naproti tomu jako poslanec jezdím hodně po kraji a zajímám se o problémy měst a obcí. Podařilo se mi viditelně zasáhnout do záchrany Lužické nemocnice v Rumburku, kdy jsem rok a půl jednal se všemi možnými institucemi, aby nedošlo k úplné likvidaci této strategické nemocnice. V tomto případě kraj totálně selhal. Aktivně jsem řešil problematiku Terezína, kde se mi povedlo přivést k problému i pana premiéra a najednou se svou silou do toho vstupuje stát. Jako bonus mi stále zůstává silné spojení s Poslaneckou sněmovnou a samotnou vládou ČR.

Jan Schiller (48 let) Celý život žije v Mostě, kde působí i jako zastupitel.

Od roku 2017 je zároveň poslancem parlamentu.

Vystudoval obory ochrana přírody a environmentální inženýrství a věnoval se výstavbám čistíren odpadních vod.

Do krajské politiky chce zasáhnout poprvé.

S jakým volebním výsledkem byste byli spokojeni?

S takovým, aby vláda v kraji nemohla být sestavena bez naší účasti. Minulé krajské volby jsme vyhráli (23,24 % hlasů – pozn. red.) a získali 20 mandátů z 55 možných, přesto nás vlivem zákulisních spojení obešli. Bohužel jsme pak čtyři roky z místa opozice jen pozorovali, jak se nikam náš kraj neposouvá.

Podařilo se vám ale, jako nejsilnější opoziční straně, aspoň něco prosadit či něčeho dosáhnout?

Ano, rozhodně. Zmiňoval jsem již záchranu Lužické nemocnice v Rumburku. Právě zastupitelský klub ANO prosazoval, aby se Ústecký kraj přihlásil do vypsaného výběrového řízení a nemocnici koupil. Pomohla nám v tom ODS, a nakonec prozřela i SPD-SPO a přidala se. Přestože u slavnostních přestřižení pásek jsme nebyli, tak naši zastupitelé byli u samotného počátku, když podpořili klíčové rozvojové projekty dopravní infrastruktury v Ústeckém kraji. Jednalo se například o rekonstrukci mostu přes řeku Labe ve Štětí či stavbu obchvatu Roudnice.



Po celé volební období jsme podporovali všechny čtyři destinační agentury v jejich rozvojových aktivitách. Prosazovali jsme budování turistické infrastruktury a podpořili i programy obnovy venkova či komunitního života na venkově.

Co vlastně podle vás bylo příčinou, že jste neuspěli v roce 2016 v jednáních o koalici s KSČM?

Tak to se budete muset zeptat zástupců KSČM. Z naší strany proběhla jednání o koaliční spolupráci se zástupci KSČM naprosto v pořádku, vykomunikovaly se všechny podmínky spolupráce a jednání skončilo s jasným závěrem. Uzavřela se dohodou o sestavení koalice, která se završila podáním ruky, jako důkaz další spolupráce. To proběhlo po volbách v pátek a následně v pondělí bylo vše jinak. Co se stalo o tom víkendu, nevíme. Já to vnímám jako poučení propříště, že se musím držet starého známého: Co je psáno, to je dáno.

Složení vedení kraje je často o kompromisu. S kým byste byli ochotni po volbách vyjednávat?

Já osobně chci po volbách vyjednávat úplně se všemi. Hodně bude záležet na rozložení získaných mandátů. Na tato jednání se těším už jen proto, že mi budou následně známy priority těch ostatních.

Dokážete si sám sebe představit jako hejtmana? Dá se vykonávání funkce hejtmana skloubit s výkonem vašich současných funkcí? Vzdal byste se některé z nich?

Mám v tomhle zcela jasno a říkám to už od začátku své nominace. Pokud uspějeme v krajských volbách, budeme součástí vedení kraje a stanu se hejtmanem, rezignuji na mandát poslance. Chci se každé práci věnovat naplno a tyto dvě funkce jsou natolik složité a obsáhlé, že se podle mého názoru nedají dělat současně. Mosteckým zastupitelem bych rád zůstal dál, abych byl součástí dění v tomto městě. Myslím, že s prací na kraji se to nevylučuje.