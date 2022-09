Ústecký kraj je OK. Nové mrkající logo lidé chválí i čile kritizují

Logo je součástí nové vizuální identity kraje, za níž stojí plzeňské studio Petrohrad, které zvítězilo v soutěži garantované organizací Czechdesign.

Nová identita kraje je podle hejtmana Jana Schillera (ANO) hravá, optimistická, jednoduchá a srozumitelná.

„Jsme na prahu něčeho nového, děláme inovativní věci a z toho vyplynulo, že musíme vyměnit staré logo. Jde také o to, aby bylo poznat, že se tady něco mění k lepšímu. Nové logo bude velmi dobře fungovat v marketingové komunikaci kraje. Chceme se prezentovat jako kraj s vlídnou tváří a nová značka s tím výborně ladí,“ uvedl hejtman.

Soutěž stála 820 tisíc korun. Dosud reprezentoval Ústecký kraj 20 let starý vizuální styl. Existující vizuální identita však byla podle kraje obtížně aplikovatelná v malých formátech a už neodpovídala potřebám současné digitální komunikace.

Cílem soutěže bylo sjednotit a systematizovat vizuální prezentaci regionu, posílit komunikaci směrem k jeho obyvatelům a probudit v nich pocit sounáležitosti. Do budoucna pak zaštítit širokou škálu příspěvkových organizací kraje.

„Naší hlavní motivací bylo vnést do veřejného prostoru kraje pozitivní impulz. Přinést jednoznačně srozumitelný, přímočarý symbol, se kterým se budou občané ochotni identifikovat bez ohledu na to, zda žijí v Mostě, či Kadani,“ popsali Lukáš Pumpr a Lukáš Beran ze studia Petrohrad.

Kraj bude zavádět novou identitu postupně. Nejprve ji změní krajský úřad, poté budou následovat příspěvkové organizace. Hotovo by mělo být do poloviny roku 2024. Plochu na krajském úřadě, na níž byla dříve umístěna plastika srpu a kladiva, nahradí plachta v duchu nové vizuální podoby.

Vždycky jsme byli úkáčka, takže dobrý

Nové logo začala okamžitě po jeho uveřejnění na sociálních sítích hodnotit široká veřejnost. Názory se pochopitelně různí. „Jednoduché, originální, pozitivní. Palec nahoru,“ objevilo se například v komentářích na oficiálním krajském facebookovém profilu.

„Hodně pěkný. Ústecký kraj si to moc zaslouží. Máme potenciál, skvělé lidi a sílu,“ stálo v dalším komentáři. Někteří lidé logo v pozitivním duchu přirovnávají ke třem ostravským vykřičníkům.

Většina názorů však byla kritická. Zde je několik z nich:

„Jako logo územní jednotky to na mě osobně působí bohužel lacině, neobsahuje ani náznak vazby na některou z dobrých a reprezentativních tradic kraje a pro naše německé sousedy a další cizojazyčné hosty, kteří se s ním budou setkávat, bude jeho založení na hrátce slov ne zcela významově zřejmé. V tomto tématu byl bych pro osvědčenou pravdu, že dobré není třeba měnit.“

„Jo jo, pro celou republiku jsme byli vždycky ‚úkáčka‘, takže asi dobrý.“

„Zkratka OK se vůbec nehodí, to mohu tak používat doma s dětmi, ale do kampaně za kraj je to mimo. Nehledě na to, že v našem kraji toho moc OK není.“

„Jen takový možná zbytečný dotaz: Když je ÚK OK, tak proč z něj vzdělaný a mladý lidi odcházej? Asi tak úplně OK nebude. A rozhodně to nezmění tyhle vyhozený prachy za identitu.“