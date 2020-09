Sběratel píše český vědcům a umělcům, má od nich už sto sedmdesát podpisů

„Všechno jsou to osobnosti minimálně evropského, ale většinou světového významu. Je to takový můj vnitřní boj proti úpadku české kultury a morálky,“ říká Erbert.

Autogramy začal sbírat náhodou. „Když jsem přicházel do rozumného věku, srovnal jsem si v hlavě, že se u nás dává prostor převážně pseudocelebritám, které provází jen ostuda a aféry. Řekl jsem si, že takoví lidé by neměli udávat trend a pocit pýchy na Česko, a proto jsem se začal zabývat vědou. Když jsem se do toho ponořil, zjistil jsem, že máme hodně lidí, na které můžeme být pyšní,“ vypráví.

Svůj první autogram sehnal od profesora Antonína Holého, chemika a jednoho z nejvýznamnějších českých přírodovědců 20. století, který je objevitelem řady antivirotik využívaných při léčbě HIV, hepatitidy typu B nebo oparů.

„Řekl jsem si, že když od něj dostanu podpis, začnu je sbírat. A nejenže jsem dostal podpis, zaslal mi i velmi milý dopis, což mě nastartovalo,“ přiznává.

Postupem času přidával do sbírky autogramy dalších významných osobností české vědy, ale i extrémních sportovců.

„Mám třeba podpis Vítězslava Dostála, který jako první Čech objel svět na kole. Trvalo mu to tři roky a tři dny,“ zmiňuje Tepličan. Své úlovky nejčastěji získává tak, že si o ně napíše poštou.

„Nejtěžší je sehnat kontakty na ty lidi, jejich adresy. Hledám je na internetu nebo někoho požádám o pomoc. Když jsem začínal, výrazně mi pomohl pan Jiří Grygar, který byl tenkrát předsedou české Učené společnosti a některé kontakty mi zprostředkoval. Například pana profesora Ivana Hubeného, nejcitovanějšího českého astronoma, který žije v Americe. K jeho podpisu bych se jinak nikdy nedostal,“ uvědomuje si.

Často se mu prý dopisy vrátí bez úspěchu, ale to přičítá tomu, že nemá správnou adresu. Jen jednou za celých 20 let se mu stalo, že mu autor odmítl autogram zaslat.

„To bylo u pana profesora Karla Malého, který byl vyhlášen právníkem roku. Jeho sekretářka mi odepsala, že podpisy nikomu nedává. S ostatními mám ale jen vynikající zkušenost,“ podotýká Erbert.

Výstavu Češi ve světě je možné zhlédnout do 4. října

Naopak, často se mu stává, že kromě podpisu dorazí i něco jiného. „Například podepsané kartičky, dárky. Chodí i milé dopisy. Kolikrát z nich mám husí kůži,“ přiznává.

Všechny autogramy v jeho sbírce byly určené právě jemu. „Toho si cením nejvíce, že mám ve sbírce jen podpisy, které jsem dostal osobně. Žádné nakoupené a podobně. Cenné jsou pro mě všechny, nerozlišuji je. Ale třešničkou na dortu je autogram pana Holého, který byl nepopiratelnou osobností světové vědy,“ říká a zve na výstavu své sbírky s názvem Češi ve světě, která je k vidění v malé výstavní síni Rondo v Krušnohorském divadle v Teplicích.

„Rád bych všem ukázal, že máme v Česku osoby, na něž můžeme být právem pyšní, zaslouží si náš obdiv a mohou být morálním příkladem. Výstava je koncipována tak, že u každého podpisu jsou stručné údaje o daném člověku – jméno, vědní obor a význam, čím se v nadnárodním měřítku proslavil, eventuálně i jaká získal mezinárodní a česká ocenění,“ líčí Erbert s tím, že výstavu je možné zhlédnout do 4. října, vždy při představeních konaných v divadle.