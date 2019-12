Sběratel ukazuje, čím se u nás platilo od monarchie a válek až po 90. léta

Návštěvníci si mohou prohlédnout také první papírové bankovky nově vzniklého státu, tuzexové bony, bankovky s Gottwaldem, ale třeba i terezínské poukázky z let 1943–45 .

„Bankovky z éry Rakouska-Uherska jsem do výstavy zahrnul proto, že naše česká koruna vychází z rakousko-uherské koruny, navíc po vzniku Československa se až do dubna 1919 platilo rakousko-uherskými bankovkami s československými kolky. Tak to bylo i v jiných zemích bývalé monarchie,“ přibližuje sběratel.

„Pak následuje období 20. a 30. let až do roku 1939, kdy vzniká protektorát Čechy a Morava a samostatný Slovenský štát, jehož bankovky také vystavuji, protože patří do období 100 let našich dějin. Navíc paradoxně některé slovenské bankovky byly ještě vytištěné v Praze,“ dodává sběratel.

Za vizuálně nejzajímavější bankovky Miroslav Švarc považuje prvorepublikové „papírovky“.

„Není v jejich ztvárnění politická ideologie, je v nich filozofie, humanismus, opravdové umění, což dokládají především grafické návrhy Alfonse Muchy a Maxe Švabinského. Graficky krásné jsou ale i ty slovenské bankovky,“ říká Švarc.

Na výstavě jsou z 90 procent originály. „V kopiích tu jsou nejvzácnější kusy, ve vyšších nominálních hodnotách z let 1919–20. A pak také většina zadních stran, protože nemám všechny bankovky dvakrát,“ usmívá se majitel sbírky.

Jeho sběratelskou vášeň zažehla už v sedmé třídě bankovka Rakouska-Uherska v nominální hodnotě 50 korun z roku 1914.

„Dostal jsem ji na základní škole od spolužačky, někdy před dvaceti lety. Pak jsem si z kapesného koupil svou druhou bankovku ve starožitnostech v Lounech, to byla tisícovka z roku 1945. A další jsem dostával od rodičů a spolužáků,“ vzpomíná.

Svou sbírku zkompletoval až letos, v roce 100. výročí československé měny. Československá koruna byla ustavena zákonem č. 84 z 25. února 1919.

„Sehnat asi šedesát procent papírových platidel během léta nebylo jednoduché, ale s pomocí kamaráda, který vlastní numismatický obchod, jsem sbírku doplnil a uzavřel, už chybí jen ty úplně nejvzácnější bankovky,“ dodává.

Výstavu si zájemci mohou přijít prohlédnout po předchozí dohodě, muzeum totiž nemá pevně stanovenou otevírací dobu. Expozice se nachází v přízemí budovy bývalé radnice čp. 1 v Dukelské ulici.