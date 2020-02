Tepličtí zachránci koček hledají nové místo, stěhování čeká 150 zvířat

Teplické kočky proto spustily oficiální sbírku na nový domov, do níž lidé poslali už přes 161 tisíc korun.

„Jsem z toho naprosto nadšená, je to úžasné. Dokonce nám psala jedna paní, že se omlouvá, že posílá jen 81 korun, protože v tuto chvíli více peněz nemá. Je to pro nás obrovský závazek,“ děkuje Hana Müllerová, jednatelka spolku.

Teplické kočky sídlí už dva roky v nádražní budově v Úpořinách nedaleko Teplic, nájemní smlouva se Správou železnic možná bude vypovězena.

„Původně nám bylo řečeno, že už se jim nevyplatí do budovy investovat, a proto její část zboří. Nakonec prý ale uvažují o tom, že tu vznikne technické zázemí, a proto dostaneme výpověď,“ vysvětluje Müllerová.

„Přesný termín ještě neznáme, ale jsme rádi, že nám to alespoň oznámili s předstihem. Máme klasickou tříměsíční výpovědní lhůtu, ale už nyní intenzivně hledáme místo, kam se přemístíme,“ vysvětluje Müllerová.

Stačilo by nám 200 metrů čtverečních, míní jednatelka spolku

Podle Správy železnic jedna z variant skutečně řeší zmenšení rozsahu objektu a přípravu prostor pro budoucí montáž zabezpečovacího zařízení.

„Tato záležitost však není uzavřena. Dosud výpověď současným nájemcům podána nebyla a rozhodně, než bychom tento krok učinili, se s nájemcem předem kontaktujeme,“ poznamenal mluvčí Správy železnic Marek Illiaš.

Pokud by k tomu došlo, stěhovat se bude muset až 150 koček. A jelikož se jedná o neziskovou organizaci, která nevyužívá dotace a funguje jen z peněz od dárců, nemá na nákup vlastní nemovitosti. „Zatím nevíme, kam s kočkami jít,“ přiznává jednatelka.

Ideální by podle ní byl jakýkoliv dům nebo kancelářské prostory, které mají oddělené místnosti. Objekt by měl hlavně mít vodu, elektřinu, topení a odpady.

„Nepotřebujeme nic extra, stačilo by nám 200 metrů čtverečních. A ideální by bylo, kdyby tam bylo více místností, abychom mohli mít pro zvířata karanténu, zázemí, ale i sklad na krmivo a podobně,“ říká Müllerová.

Spolek by chtěl vybrat až 590 tisíc korun

Spolek se prý obrátil i na některé radnice měst a obcí, zatím však bez většího úspěchu.

„Ozvala se nám starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová s tím, že nás nenechá na ulici a zkusí vytipovat volné městské objekty. V jedné z budov by to snad i šlo, ale jen na přechodnou dobu. Jednali jsme i s primátorem Teplic, který nás zkontaktoval s jedním soukromníkem. Tak uvidíme,“ nevzdává se jednatelka.

Podle primátora Hynka Hanzy (ODS) město momentálně nedisponuje žádným prostorem, který by byl pro Teplické kočky vhodný.

„S organizací jsme jednali a snažili se jí pomoci, bohužel ale nemáme žádný vhodný objekt. Předal jsem jim proto kontakt na soukromníka, který v Teplicích nějaké objekty vlastní. Mluvil o tom, že by jim jeden pronajal snad na pět let. Jestli ale došlo k dohodě, to nevím,“ uvádí Hanza s tím, že i on sám poslal peníze na sbírkový účet organizace.

Ve sbírce schválené krajským úřadem přibývají peníze nezvykle rychle. Původní plán spolku vybrat v ní až 590 tisíc korun, tedy stokorunu za každého sledujícího facebookové stránky Teplické kočky, se začíná pomalu naplňovat.

Teplické kočky už pomohly více než 720 zvířatům

„Posláno. Držíme pěsti a všechny naše tlapky. Je jich celkem 12,“ píše na Facebooku například Zdenka Polášková. „Držím pěsti, ať se sežene dost peněz. Sice jsem pejskař, ale kočičky mám také ráda,“ přidává se Jarka Sládková. Podobných vzkazů jsou nyní na stránce stovky.

„Po tom, co se za poslední dva dny stalo, už začínám věřit, že bychom mohli vybrat i půl milionu. Možná když to uvidí města a velké firmy, tak by nás také mohly nějak podpořit,“ doufá Müllerová.

Teplické kočky vznikly v roce 2018 a jejich cílem je pomáhat bezprizorním, nemocným a týraným zvířatům. Za tu dobu pomohly více než 720 zvířatům, která by jinak neměla moc šancí na přežití.

Kočky jsou nejprve kastrovány, poté očipovány i očkovány. Když jsou zdravotně v pořádku, nabízí je organizace prostřednictvím webu novým majitelům.

Spolek se navíc věnuje i osvětové činnosti na školách. „Chceme, aby měla budoucí generace jiný vztah ke zvířatům. Od nového roku jsme proto spustili projekt, v rámci kterého se třídy mohou stát patronem některých z našich neumístitelných zvířat, která už jsou stará nebo nemocná, a vyrobit jim pelíšky nebo pro ně uspořádat charitativní sbírku,“ dodává jednatelka.