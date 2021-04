Expozice leteckých zbraní a munice dřív nevadila, teď hrozí sběrateli trest

Proti obvinění podal stížnost, ta ale byla nedávno zamítnuta a policie se případem dál zabývá. Muži hrozí až dvouleté vězení. Vyvážil se brání a celou situaci považuje za absurdní.

„Dlouhá léta tu něco bez problémů fungovalo a teď jsem za to popotahován. Věnovali jsme tomu spoustu volného času, nalezli jsme řadu artefaktů, zaznamenali výpovědi účastníků bojů a dalších pamětníků. Na vlastní náklady jsme vybudovali stálou expozici, nalezené předměty vystavili a lidem přiblížili část historie,“ podivuje se 55letý muž.



Vyvážil není archeolog z povolání, letadlům ale propadl už v mládí a řadu let se věnoval leteckému modelářství. Postupně ho pohltila i historie, zajímal se o válečné letecké bitvy nad Krušnými horami i v celé republice, a zařadil se mezi nadšené hledače vojenských artefaktů.

„Ještě před rokem 1989 jsem od starších kamarádů zaslechl vyprávění o tom, že v našem okrese za války havarovalo několik letadel obou válčících stran. V okolí obce Kovářská došlo k bitvě mezi německou Luftwaffe a letouny USAF (United States Air Force). V okolí zahynulo mnoho letců ze sestřelených letadel. V té době se o letcích USAF nesmělo zbytečně hovořit. Začal jsem pátrat, jezdit vyhledávat pamětníky, lesní dělníky, kteří věděli o zbytcích letadel, které se v té době ještě povalovaly po lesích. Přidal se kamarád a zachraňovali jsme zbytky letadel, které by jinak skončily ve sběru. Muzea o té v té době nestála,“ vypráví.

Mimo jiné nalezl trosky americké stíhačky spadlé v zimě 1944 nedaleko obce Perštejn, kdy následně vypátral rodinu letce a vybudoval mu v obci pomník. Nalezl také trosky stíhačky sestřelené nad Moravou.

Deset let sbírka nikomu nevadila

Sbírka se rozšiřovala, a proto se Vyvážil před více než deseti lety dohodl s tehdejším vedením Jirkova a zámku Červený Zámek na vzniku tematické expozice v prostorách zámecké jízdárny. Založil kvůli tomu spolek Aero Archiv Jirkov. V roce 2019 ale vše náhle skončilo. Změnilo se vedení zámku a podle slov Vyvážila muzeum začalo najednou vadit. V červnu ho pak zapečetila policie.

„Od té doby už nemám ke sbírce přístup. Nevím, co se s ní děje a ani v jakém je stavu,“ říká Vyvážil.

Na začátku letošního roku mu policejní komisař sdělil obvinění z nedovoleného ozbrojování kvůli vystaveným torzům zbraní a munice. Hrozí mu až dvouleté vězení. Vyvážil se svým obhájcem proti obvinění podali stížnost, kterou ale dozorující státní zástupce v březnu zamítl.

„Nejde o střelbyschopné zbraně, ale o nefunkční zkorodovaná torza vykopaná při nálezech. Lze je podřadit pod torza zbraní, což je nová kategorie zbraní kategorie D, které může držet každý starší 18 let a zavedla ji novela zbrojního zákona od letošního února,“ uvedl pro server Novinky.cz, který na případ upozornil, obhájce Radek Ondruš, podle něhož ve svých závěrech pochybila policie i dozorující státní zástupce a požaduje zastavení stíhání.

Policie Vyvážila prošetřuje i kvůli podezření ze zatajení věci. Podle Archeologického ústavu AV ČR, který policie oslovila, aby sbírku ohodnotila, mají exponáty charakter archeologických nálezů, a nemůže si je proto jejich nálezce přivlastnit.

„Vyhledávání archeologických nálezů a provádění archeologických výzkumů reguluje zákon o státní památkové péči. Stanovuje podmínky pro provádění archeologických výzkumů. Pan Vyvážil ani spolek Aero Archiv Jirkov nebyli nikdy držiteli oprávnění k jejich provádění,“ stojí ve vyjádření.

Podle ústavu jsou navíc výzkumy bojišť včetně míst dopadů vojenských letadel nejen protizákonné, ale i neetické. Řada takových míst je považována za válečné hroby.

„To je absurdní. Právě bez amatérských hledačů by spousta věcí skončila nenávratně pryč, zničena ve šrotu, neexistovala by svědectví pamětníků ani příbuzných padlých letců, protože se o to archeologové a muzea nezajímali. Díky soukromým aktivitám sběratelů a badatelů naopak vznikly expozice, napsány byly publikace. Navíc my jsme věci vystavili veřejně,“ kroutí Vyvážil hlavou.