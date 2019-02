Jirkovští strážníci dostali kvůli chybě na mzdách milion navíc

„Na radě jsme o tomto případu jednali minulý týden. Protože v současnosti to řeší i policie ČR, rozhodli jsme se, že budeme čekat na její výsledky. Kdybychom si totiž sami určili nějaké viníky, ve výsledku by mohli být v rozporu s výsledky policie,“ konstatovala starostka Jirkova Darina Kováčová (ANO).

S postupem radnice nesouhlasí opoziční hnutí Náš Jirkov, které by chtělo, aby vedení města případ řešilo okamžitě. Hnutí zdůrazňuje, že podle nich nejde o chybu ze strany strážníků, ale těch, kdo byli za zpracování jejich mezd odpovědní.

„Základní pochybení tkví v tom, že pro výpočet mezd strážníků byl zvolen špatný fond pracovní doby. To se promítlo do neoprávněného proplácení přesčasových hodin včetně příplatků za práci přesčas. Kromě toho kontrola odhalila i několik drobnějších pochybení při výpočtu mezd,“ uvedl Josef Dušek z hnutí Náš Jirkov.

„Radní mají v ruce dokument, že město přišlo o 1,3 milionu korun a nezajímá je, kdo je za to odpovědný? Škoda vznikla městu, tudíž by to mělo být právě jeho vedení, které by mělo situaci okamžitě řešit a nenechávat to na policii,“ podivoval se zastupitel.

Podle Duška se na věc přišlo až s příchodem nového ředitele Martina Řehůřka, kterému prý neseděl výpočet mezd pro strážníky na další rok. Ten ale případ nechtěl komentovat.

„Město si nechalo nejprve zkontrolovat výpočet mezd na malém vzorku strážníků, poté zadalo hlubší audit. Jeho výsledky dostalo letos v lednu,“ popsal Dušek.

„Po strážnících jistě nikdo neoprávněně vyplacené peníze chtít nebude. Přijali je nevědomky a v dobré víře, navíc si větší mzdy zaslouží. Ovšem oficiálně, nikoli kvůli neodborně či nedbale vedenému účetnictví,“ dodal Josef Dušek.

„V dané věci jsme přijali oznámení, které prošetřujeme. Vzhledem k počátku šetření nebudeme zveřejňovat žádné bližší informace,“ mluvčí státní policie Irena Pilařová.

