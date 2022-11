Vylepšila Priessnitzův zábal. Na igelit zapomeňte, říká oceněná podnikatelka

Princip Priessnitzových obkladů je všeobecně známý – studený obklad, igelit, ručník. V čem spočívá váš výrobek?

Na začátek musím říci, že igelit není správná forma zábalu, může dojít k zapaření kůže. Má to být prodyšná látka, aby byl zábal účinný a skutečně pomohl, bohužel řada lékařů igelit stále radí. Vincenz Priessnitz používal voskovanou látku, která sice nepropustila vodu do svrchní zahřívací vrstvy, ale byla prodyšná. V jeho době igelit nebyl. Vytvořila jsem komfortní podobu Priessnitzova zábalu, kdy jsem sloučila všechny tři vrstvy. Jednou z nich je membrána, která nepropouští vodu, ale je prodyšná. Proto když si chcete udělat zábal svépomoci, je nutné použít jen dvě vrstvy, mokrou a na to suchou.

Jak tedy funguje účinný zábal?

Po přiložení studeného obkladu dochází ke snížení teploty, a tím k zúžení cév. Při druhé fázi se teplota ustálí a zúžené cévy se postupně rozšiřují. Během třetí fáze se teplota zvyšuje, dochází k přehřátí, cévy se v daném místě rozšiřují a vzniká větší přítok krve do dané oblasti. Díky tomu se na bolavé místo rychleji dostávají buňky imunitního systému a dochází k uzdravení.

Na co všechno je zábal vhodný?

Priessnitzův zábal pomáhá při respiračním onemocnění, jako je angína, dětská laryngitida, zánět průdušek, při kloubním onemocnění, jako je revma, bolesti kloubů, při zánětu karpálního tunelu, šlach zápěstí, urychluje hojení pooperačních a poúrazových stavů. Zábal podle Priessnitze je dále doporučován při bolesti hlavy. Náš zábal je variabilní, aplikovat lze jak mokrou, tak suchou variantu.

Z jakého materiálu jsou vrstvy zábalového pásu Mamavis?

Zábaly jsou šity ze stoprocentní bavlny o gramáži 220 g/m2 . Spodní část je odnímatelná, namáčí se ve vodě. Ve vnější vrstvě je všitá vodonepropustná, ale prodyšná membrána. Upínání je pomocí suchého zipu, a je tak variabilní. Hrudní zábal pro děti má navíc nastavitelná ramínka a obloukovitý tvar, aby postihl celou hrudní část.

Martina Štefanková

(42 let) Pochází z Klášterce, vystudovala pedagogický obor. Na mateřské vylepšila tzv. Priessnitzův zábal, v roce 2015 zakládá projekt Mamavis a roku 2018 firmu Mamavis healing care. Má řadu cen: Startup Go Grill, v programu Nastartujse, teď je firmou roku 2022 Ústeckého kraje.

Co bylo impulzem k podnikání a založení firmy?

Vše začalo před sedmi lety onemocněním mé tehdy 1,5leté dcery. Lékařka doporučila zábal na hrudník podle Priessnitze, tedy mokrou plenu, igelit a ručník. Nedržel však na těle, klouzal na bříško. Hledala jsem vylepšenou variantu, ale na trhu nic nebylo. Napadlo mě sloučit všechny vrstvy do širokého pásu na suchý zip a přidělat popruhy na ramínka. Představu jsem nakreslila a šla za zkušenou švadlenkou. Vznikl tak první hrudní zábal, a když jsem ho ukázala doktorce, líbil se jí a řekla, že by to mohlo pomoci i dalším maminkám.

S jakým kapitálem jste podnikání rozjížděla?

S žádným, rozváděla jsem se a s dcerou jsem bydlela v bytě 1+1. Do začátku jsem si musela vzít úvěr. Velkou oporou mi byli rodiče a přátelé, kteří mi pomáhali s hlídáním dcery a podporovali mě v podnikání. Skloubit roli mámy, chodit do zaměstnání a zároveň podnikat bylo náročné. Ale když něčemu věříte, že to má smysl, je potřeba najít odvahu a jít do toho.

Měla jste od začátku obchodní plán?

Plán byl zpočátku takový „maminkovský“, až naivní. Musela jsem překonat řadu překážek a také špatných rozhodnutí, učila jsem se za pochodu. Zkušenosti jsem postupně získala hlavně díky kontaktu s dalšími výrobci na jarmarcích. Hodně mi pomohly i účasti v podnikatelských soutěžích, kde jsem od mentorů získávala rady, z některých se stali přátelé. Zjistila jsem, že pokud chci dělat něco opravdu kvalitně, musím do toho dát nejen nadšení a čas, ale znamená to i docela velké finance do rozvoje firmy.

Co znamená název Mamavis?

Vychází ze slov máma, která ví, co je pro její dítě nejlepší. Z původního názvu projektu vznikl název Mamavis healing care… Máma, která ví, že příroda léčí.

Spolupracovala jste na vývoji zábalových pásů i s lékaři?

Z počátku jsem chodila pro rady ke zdravotníkům, výrobky prošly atesty Státního zdravotního ústavu. Vyzkoušela jsem různé druhy materiálů, než jsem došla k těm nejlepším. Jde o zdravotnickou pomůcku, proto bylo nutné atesty získat. Úzce spolupracuji s hlavním lékařem Priessnitzových lázní Jeseník Jaroslavem Novotným, s nímž děláme osvětu o této léčebné metodě, pořádáme přednášky pro veřejnost. Nově připravujeme pohádkovou knihu, která přiblíží cestu Vincenze Priessnitze, jeho životní příběh je velmi zajímavý a inspirativní.

Ale nezůstala jste jen u zábalů na hrudník, jaké další druhy děláte?

Priessnitzův zábal je vhodný i na bolesti kloubů, zánět žil, revma a další obtíže. Máme univerzální zábaly pro děti a dospělé i na další části těla – krk, kolena, lýtka, lokty, dále bačkory, zábalové deky na celé tělo. Novinkou je zábal na potíže s karpálním tunelem či pro úlevu při bolesti hlavy. Umíme vyrobit i zábaly na míru, s kapsičkou či ozdobnými doplňky a potisky.

Jak velkou firmou je Mamavis healing care nyní, kolik máte zaměstnanců?

Jsme malá firma, na hlavní poměr zaměstnáváme do 10 lidí, dále máme do 15 externích pracovníků. Jsme tzv. chráněnou dílnou, zaměstnáváme lidi se změněnou pracovní schopností a pro pokrytí zvýšené poptávky spolupracujeme i s dalšími šicími dílnami. S řadou dalších lidí pak spolupracujeme i v rámci spolku Mamavis, pořádáme přednášky a workshopy.

Kdo jsou vaši zákazníci?

Velkoobchody, lékárny, lázně, nemocnice, zdravotnická a sociální zařízení a velkou část naší produkce nakupují i jednotliví zákazníci na našem e-shopu.

Jaké máte nejbližší plány?

Z kapacitních důvodů hledáme nové výrobní prostory. Chystáme i inovace stávajících výrobků. Rádi bychom začali šít zábaly i pro zvířata, obklady byly úspěšně použity i při jejich léčbě.

Na českém trhu jste již firma zavedená, chystáte se prorazit také do zahraničí?

Ano, pracujeme na tom. Chceme se dostat na německý trh. Před spuštěním je německý e-shop, připravujeme také blogové příspěvky a videa v německém jazyce, abychom nabízeli nejenom produkt, ale celý příběh Vincenze Priessnitze.