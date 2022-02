Měl super nápad, ale na úspěch čekal dlouho. Teď má milionové obraty

Co bylo hlavním motivem pro založení vlastní firmy?

Na začátku bylo vlastně naštvání, jak se u nás projektovaly stavby z hlediska využití energií. Často dostávaly přednost systémy, které byly sice levnější, ale vůbec nebyly úsporné. Firmu jsem založil v roce 2008 a zaměřil jsem se na využívání obnovitelných zdrojů energií při výstavbě, tak, aby bylo možné snížit energetickou náročnost na minimum.

Nebál jste se, že neuspějete? Existovala tehdy na trhu nějaká konkurence?

Firmy s podobným záměrem na českém trhu tou dobou ještě neexistovaly. Navíc už během podnikatelských začátků jsme řešili řadu poptávek na ekologické a zároveň komfortní systémy. Šlo spíše o jednotlivé exkluzivní projekty VIP zákazníků, honosné vily a rodinná sídla, a podílet se na nich bylo velice zajímavé. I proto jsem si myslel, že založit firmu s tímto oborem podnikání je super nápad.

A byl to super nápad? Jaké byly vaše podnikatelské začátky?

Bohužel česká společnost nebyla připravená, ekologie a úspora v té době ještě lidi moc nezajímala. Navíc stavební trh začal zpomalovat, až stagnovat. Běžná výstavba se utlumila, snížila se třeba až o 50 procent. Začátky tehdy rozhodně lehké nebyly.

Neuvažoval jste o tom, že skončíte? Přece jen podnikáním se chce člověk i uživit.

Myšlenky na to, abych skončil, jsem nikdy neměl. Naštěstí jsem nemusel řešit až tak extrémní situaci, že bych se nezvládl uživit. Samozřejmě přišlo pár složitějších období, ale překonali jsme je. Na podnikání mě vždy těšilo, že mohu sám přímo ovlivňovat věci, které mě zajímají. Museli jsme hledat alternativy v nabídce a i díky tomu máme dnes široké pole působnosti. Ale doufali jsme, že náš čas přijde. A přišel. I když za poněkud delší dobu, než jsme původně předpokládali.

Kdy nastala změna k lepšímu, nebo zásadní zlom?

Řekl bych, že asi v posledních pěti letech. Lidé disponují mnohem většími znalostmi o dostupných technologiích a řešeních. Díky internetu a možnostem cestování se inspirují zajímavými projekty. Investují nemalé peníze a hledají tedy ideální kombinaci komfortu, nízké energetické náročnosti a využívání obnovitelných zdrojů.

Pro naše klienty je zajímavé, že jsme schopni přijít s komplexním řešením energií v jejich projektech. Že nemusí, abych tak řekl, lítat od čerta k ďáblu k x firmám, které se soustředí vždy jen na něco a logisticky potom ta řemesla propojovat. Navíc většina produktů, které prodáváme, je dostupných na českém trhu exkluzivně pouze naším prostřednictvím.

O vaše projekty mají ale zájem i firmy.

Firmy si začaly uvědomovat, že jednou z možností, jak přitáhnout zaměstnance, může být komfortnější pracovní prostředí. To, že naše technologie umí ušetřit energii, je k tomu ještě bonus navíc i pro zaměstnavatele.

Kdo je pro vás nejběžnějším zákazníkem?

No, jak to říci, na jednu stranu jím může být pan Novák z Vysočiny, paní Pokorná z Prahy, ale stejně tak i velký nadnárodní retailový hráč na trhu. U nás je nejběžnější zákazník ten, který řeší úsporu energie a současně komfort. Máme za sebou několik vizionářských projektů v rámci měst a obcí, které i přes limitovaný rozpočet hledají možnost, jak využívat moderní technologie, které sice mohou vyžadovat o něco vyšší počáteční investice, ale z dlouhodobého hlediska přinášejí úspory.

Období pandemie koronaviru spousta firem vnímá jako krizové, vy jste ale přišli s novým produktem.

Dostupné systémy čištění vzduchu nás z různých důvodů nepřesvědčily, a tak jsme si vyrobili vlastní. Vznikla řada produktů rodiny Bion, jejíž součástí jsou ionizátory do automobilů, domácností ale i komerčních prostor. Čističku vyrábíme v pražských Dejvicích, dřevo bereme ze Šumavy, kovové části vyrábíme z odpadu, který vzniká ve velkovýrobnách, kde s tímto materiálem pracují. Takže i výroba je ekologická.

Co je na vývoji vlastního výrobku nejtěžší?

Asi neřeknu žádný převratný objev, že mít dobrý produkt samo o sobě nestačí. Nejtěžší je dostat se do povědomí široké veřejnosti, mít příležitost lidi vzdělat, ukázat jim rozdíly a diskutovat, zda tyto rozdíly náhodou nestojí za vyšší investici. Přesvědčit lidi, že produkt je opravdu dobrý.

Ustál jste dvě krize, jak se vám to podařilo?

Já si myslím, že krizová léta vytáhnou do popředí inovativní věci. Lidé začnou jinak přemýšlet, věci se začnou řešit jinak, a když je člověk chytrý a připravený, může tohoto období v pozitivním slova smyslu využít pro budoucí rozvoj. My jsme obě krize ustáli díky vývoji nových technologií, a především díky svým klientům, kteří nám důvěřovali.

Zdeněk Matějovský (46) Vystudoval energetiku na strojní fakultě ČVUT.

Po promoci na několik let odjel sbírat zkušenosti do zahraničí, mimo jiné pracoval pro švýcarskou projekční kancelář.

V roce 2008 založil společnost GeoCore, která poskytuje komplexní řešení pro ekologické a úsporné energetické systémy budov.

Volný čas rád tráví s rodinou, mezi jeho zájmy patří sport a turistika.

Působíte jenom na českém trhu nebo jste i expandovali?

Dominantní je a vždy pro nás bude český trh. Nicméně působíme i na Slovensku a v Polsku a pro konkrétní unikátní projekty jsme některé naše výrobky prodali i do dalších evropských zemí a dokonce i do Asie. Většinou k tomu dojde tak, že se z nějaké stávající spolupráce na českém trhu vyvine exkluzivní projekt v zahraničí.

V současné době je téma úspory energií v souvislosti s jejich zdražováním aktuální více než kdy jindy, tedy se asi o budoucnost firmy nebojíte?

Podle mého názoru existoval potenciál úspor už v roce 2008, ale dnes je toto téma vzhledem k okolnostem ještě silnější. To, že i média věnují více prostoru oblastem, kterými se zabýváme, nám samozřejmě v podnikání pomáhá. Zdražování nás netěší, dotýká se nás všech. Na druhou stranu jsme rádi, že díky nabízeným řešením můžeme právě my přispět k úsporám.

Prozradíte, kolik máte zaměstnanců a jaký máte obrat?

Dlouhodobě má firma 5 stálých a cca 20 externích zaměstnanců a obrat v řádech 10 milionů korun.

Co plánujete v nejbližší době?

I nadále nás zajímá problematika kvality vnitřního ovzduší. Máme v plánu rozšířit nabídku o certifikovaná řešení pro prostory, kde je velká koncentrace lidí, jako je veřejná doprava, školy, nemocnice, ústavy sociální péče. A rádi bychom také ve větší míře expandovali na Slovensko.