Pestré zastupitelstvo může být přínos, dá víc nápadů, říká budoucí hejtman

„Posílili jsme o tři procenta. Myslím, že je to dobrý signál k tomu, že kraj má ještě šanci na to, aby byl zachráněný,“ řekl mostecký zastupitel a poslanec Jan Schiller v rozhovoru po sečtení hlasů.

I přes výhru jste tři mandáty ztratili. Neberete to jako oslabení?

Řekl bych, že to není oslabení. Na jednu stranu jsme přišli o tři mandáty, ale na druhou se do krajského zastupitelstva dostala další uskupení, a zastupitelstvo tak bude rozmanitější. Myslím si, že to přinese víc nápadů a doufám i víc pracovitých lidí, kteří pro kraj něco udělají.

S čím jdete do vyjednávání?

Jdeme s tím, co jsem říkal již před volbami, a to je posunout kraj dopředu. Zlepšit systém zdravotnictví, školství, dopravu či životní prostředí. Myslím, že těch věcí bude ještě víc.

Máte už nějaká jména či nároky na pozice? Byli byste ochotni jednat o pozici hejtmana, nebo na ní budete trvat?

Personálie zatím jasné nejsou. Vše je ještě otázka budoucího vyjednávání. S naším vítězstvím a počtem mandátů, jestli si to mohu dovolit při své skromnosti, ale budu trvat na pozici hejtmana.

Kdy byste chtěli mít složenou vládu v Ústeckém kraji?

Nejde o to, jak rychle bude krajská vláda složená, ale aby byla stabilní. Takže ne kdy, ale jaká bude.

A jaká tedy bude podle vás ideální koalice?

Ideální bude ta, která náš kraj posune tam, kam všichni chceme. Ne abychom byli opět na chvostu celé republiky.

Je vyloučeno, že by nastala situace jako před čtyřmi lety, kdy ANO v Ústeckém kraji vyhrálo, ale nakonec skončilo v opozici?

Vyloučeno není nikdy nic. Stát se to může, ale doufám, že s tím, kolik jsme získali mandátů, se to nestane.

Jak byste zhodnotil pestré složení nového zastupitelstva?

Myslím si, že pro kraj je to přínos. Bude víc nápadů a doufám, že i víc lidí, kteří si tam nepřijdou jen sednout, ale že to skutečně budou zastupitelé, kteří budou pracovat.

Jaký bude váš první krok na kraji? Je zde nějaká priorita?

Určitě se budeme muset soustředit na situaci kolem koronaviru. To je to, co nás trápí momentálně všechny. Druhá věc je, že máme konec roku, takže budeme muset řešit rozpočet.

Jsou v tuto chvíli nějaká rozhodnutí, která vaši kolegové projednávali na posledních zastupitelstvech kraje, která byste chtěli znovu projednat, či dokonce revokovat usnesení?

Nemyslím si, že půjdeme cestou revokací usnesení, ale budeme muset vymyslet jiný scénář nebo spíš kolegům představit náš scénář.

V případě, že se stanete hejtmanem, zůstanete i poslancem parlamentu?

Platí, jak už jsem říkal od začátku, pokud se stanu hejtmanem, tak je to práce skutečně na plný úvazek a já složím poslanecký mandát.

Do krajského zastupitelstva jste kandidoval úplně poprvé. Je pro vás výhoda, že nejste svázán s nikým z minulého vedení kraje? A berete to jako výzvu?

Asi ano, je to výzva, ale hlavně to beru jako pokračování, doufám, že i úspěšné, v rozjeté práci, kterou jsem pro kraj začal před třemi lety ve sněmovně. Úkolem je, abychom našemu kraji skutečně pomohli.

Jak hodnotíte volební účast, jež byla vyšší než před čtyřmi lety?

Sice přesáhla, i přes koronavirus, tu minulou, ale stále je to i celorepublikově strašně málo. Docela mě mrzí, že lidé, kteří nejvíc kritizují, nejdou k volbám.