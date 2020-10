V Ústeckém kraji politici domlouvají koalici hnutí ANO, ODS a STAN

15:09 , aktualizováno 15:27

V Ústeckém kraji by mohla vzniknout koalice vítězného hnutí ANO s druhou ODS a třetím hnutím STAN. Portálu iDNES.cz to sdělil lídr ANO Jan Schiller s tím, že právě on by byl hejtmanem.