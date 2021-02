Nová koalice musí vydržet. Jinak to bude ostuda, říká primátor Ústí

Důvodem změny v městské vládě byly rozpory, které vedly k rozdílnému hlasování a zastavení investic ve městě. Navíc ANO loni v létě přišlo o jeden hlas přechodem Ivany Kurljukovové do opozičního uskupení Vaše Ústí. Koalice tak měla na prosazení svých cílů méně hlasů.

Nová formace, pokud vydrží, má před sebou téměř dva roky práce a její prioritou bude například využití veškerých připravených projektů, které mají stavební povolení. „Domluvili jsme se s hnutím PRO! Ústí, že prioritně bychom se chtěli věnovat například komunikacím a věcem, které mají sloužit jako infrastrukturní zabezpečení pro občany,“ řekl ústecký primátor Petr Nedvědický.

Můžete být prosím konkrétnější?

Například se nám podařilo vybojovat dotaci na řícení svahu ve Vaňově. Ten bude zabezpečen v tomto roce, aby občané nebyli ohrožováni sesuvem. Z důležitých věcí, které jsou v návrhu rozpočtu, jsou opravy silnic, například Výstupní, komunikace pro obyvatele v Habrovicích, která byla dlouho požadovaná, kraťoučká ulice Buzulucká ve Skoroticích. Pak bychom chtěli z hlediska bezpečnosti připravit ulici Novou na Střekově, multifunkční dům na Střekově, kde už byly dávno připravené projekty z minulého volebního období. V Krásném Březně chceme zahájit práce na služebně policie v bývalé školce.

Důležitý je pro nás i zákaz heren. Od samého počátku díky Tomáši Vlachovi (ANO) jsme pracovali na jejich omezení. V minulé koalici ale nebyla vůle tento projekt spustit. Hnutí PRO! Ústí podporuje, abychom omezili herny, které pro nás znamenají, že dávají vydělat obchodníkům s chudobou. Nebude to rychlé, herny mají platná povolení a ještě nějaký čas budou platná. Na základě vyhlášky by ale nebylo možné ho prodlužovat. Chtěli bychom umožnit zájemcům o hry trošku kulturnější způsob. Vnikla by kasina, která mají jinou úroveň. Mají také daleko přísnější podmínky pro provozování. Omezené množství kasin ano, ale daleko od míst, kde jsou děti. Chceme je dostat co nejvíce na periferii.

Po krajských volbách již nejste v krajském zastupitelstvu na rozdíl od řady starostů okresních měst. Vím, že je tam řada vašich kolegů, ale nekomplikuje to vaši pozici při vyjednávání s krajem a následně jeho pomoc městu?

V současné době na kraji máme zastoupení kolegů z koalice relativně veliké, je to pět zástupců. Je na nich, aby na kraji vyjednávali všechny věci ve prospěch města.

Ve složení PRO! Ústí se nic nezměnilo, ale změnilo se naše nazírání na toto hnutí. A jsme bohatší o koaliční zkušenost s hnutím UFO. I u nás muselo dojít k vývoji. Některé věci jsme si představovali možná příliš naivně. Petr Nedvědický primátor Ústí nad Labem

Všechna města musí kvůli epidemii koronaviru a nižším příjmům šetřit. V červnu se může stát, že právě kvůli šetření bude kraj požadovat větší spoluúčast měst na dopravě. Připravujete se na tuto variantu?

Máme podepsanou jasně deklarovanou smlouvu o integrované krajské dopravě. My již dnes máme v rámci smlouvy platbu ze strany města za zelené krajské autobusy, které dopravují občany z bývalého ústeckého okresu do města. My si navzájem započítáváme tyto kilometry a to naopak umožňuje lidem obcí z okresu dopravu v zóně 1 MHD. Jako bychom si to vzájemně přeúčtovávali. Tato smlouva je platná, pokud by mělo dojít k nějaké změně, pak je to na projednání a odsouhlasení.

Ještě tři roky platí smlouva, podle které kraj z poloviny přispívá na chod Severočeského divadla. I to se může změnit. Většina měst svá divadla sponzoruje sama. Zvládlo by to i Ústí bez financování od kraje?

Museli bychom to zvládnout, protože chceme zachovat kvalitu divadla jako stánku, který neslouží jen Ústečanům, ale celému kraji. Vždy jsme ho tak chápali. Je to profesionální divadlo, myslím si, že jeho výkon je velmi dobrý. Zvládnout bychom to museli. Na druhou stranu, musím říci se vší vážností, že Ústí na rozdíl od ostatních měst, kde kraj nepřispívá na divadla, má ve své péči sedm domovů pro seniory. Což je přibližně tisíc seniorů, kterým tento servis zajišťujeme z prostředků města. Kraj tyto domovy nevlastní. V ostatních městech ano. To samé platí o ústeckém muzeu, kdy město nese jeho veškeré náklady, ale v celém zbytku kraje muzea patří kraji a nesou jeho náklady. Říkám, že 33 milionů korun, kterými kraj přispívá do společného majetku, do společného divadla, tak je více než kompenzováno tím, že se město stará o domovy důchodců a muzeum.

V nové koalici budete spolupracovat s Martinem Hausenblasem (PRO! Ústí) na přípravě strategických projektů i řady dalších. Které to budou?

Pro město je velmi důležité mít co nejvíce želízek v ohni ve fondu spravedlivé transformace, který by měl přinést od roku 2022 nebo 2023 do roku 2030 obrovské miliardy, které budou sloužit bezuhlíkové ekonomice. To jsou strategické projekty. My už jsme celou řadu věcí předložili kraji. Druhá důležitá věc je rychlotrať z Prahy do Drážďan. Martin by měl bojovat za to, aby tato trať byla pro město co nejvýhodnější a měla by městu přinést náboj pro rozvoj. V okamžiku, kdy vyřešíme dopravní uzel ve městě, kombinovaný terminál vysokorychlostní a současné trati, veřejnou dopravu i MHD, tak to bude impulz pro to, aby město začalo lákat obyvatele, které bychom přivítali.

Přiblížíte, které projekty ve městě se týkají bezuhlíkové ekonomiky? Co si pod tím lze představit?

Zcela určitě by to mělo mít záběr do odpadů, dále vodíkové mobility. A už ne jen v oblasti autobusů pro MHD, ale také pro veřejnou hromadnou dopravu a uvažuje se o zapojení i drážní přepravy. To je velikánský cíl. Dál jsou to veškeré projekty, které budou šetřit energiemi na vstupu. Nyní to velmi zjednodušujeme, domy pouze zateplujeme, měníme okna a myslíme si, že je to všechno. Ale cíl je v tom, aby dům začal být více soběstačný, což je otázka například solárních panelů na střechách, zelených střech, výměny všech žárovek a zářivek za LED svícení. Dále efektivnější využívání zdrojů centrálního tepla. To znamená přechod z přehřáté páry na nízkoteplotní vytápění. Velmi to zjednodušuji, jsou to projekty které by se měly ve školách, školkách či úřadu projevit tím, že by byla snížena jejich energetická nákladovost.

Velkým přínosem pro Ústí může být zmíněná rychlotrať, která bude mít zastávku na místě dnešního západního nádraží. Co musí město udělat pro přípravu tohoto projektu a jak chce využít toho, že zde bude rychlovlak stavět a do Prahy i Drážďan lidé pojedou jen několik desítek minut?

Martin Hausenbals by měl být tím, kdo bude za město bojovat. To musí v tomto okamžiku naprosto přesně definovat, co nechce od rychlotrati. Ne co chce, to je jednoduché, chceme co nejvíce za co nejméně peněz. My ale musíme dnes říci, že město nechce, aby tady rychlotrať narušovala jeho dopravní koridory a linky. Musíme říci, kudy musí vést a jakým způsobem, aby provoz nebyl nákladný pro město. Tedy definovat limity a podmínky, za jakých okolností tady rychlotrať může existovat. Druhý úkol je, že dostáváme příležitost a musíme ji využít a nabídnout občanům města něco kvalitního. Aby zde nevznikla ošklivá hala, ale architektonicky něco cenného, čeho si budeme považovat a třeba to ocení i ti, kteří zde budou po nás.

Petr Nedvědický

Narodil se 30. dubna 1955 v Praze, dětství prožil v Jihlavě, základní školu a gymnázium absolvoval v Ústí. Vzhledem k politické angažovanosti rodičů v roce 1968 nemohl na vysokou, vystudoval tedy nástavbový obor radiologický laborant a po vojně začal pracovat na RTG oddělení polikliniky v Ústí.



Po revoluci absolvoval Vysokou školu ekonomickou, v roce 2012 si pak doplnil vzdělání i na soukromé Univerzitě J. A. Komenského.



V minulosti řadu let pracoval na vedoucích pozicích ústeckého OD Labe, krátce ho i řídil.



Je ženatý, má tři děti.



Po volbách před dvěma lety asi ANO jako vítěz vybíralo partnery. Jak jste řekl, PRO! Ústí pro vás bylo nečitelné, protože to byla koalice tří stran s Piráty a Zelenými, což se ale nezměnilo. Nečitelný pro vás byl i Martin Hausenblas, který se podílel na pádu koalice před šesti lety. Kvůli tomu se podle vás rozložilo i hnutí ANO. Nyní s Martinem Hausenblasem spolupracujete v koalici, máte společné cíle. Bude koalice fungovat?

S Martinem jsme si sedli ke stolu a nastavili jsme si velmi hrubě podmínky spolupráce s tím, že jediným cílem pro oba je dotáhnout naše priority na papíře do výsledku. Nemusí být dokončeny, ale rozhodně musí být zahájeny. To je pro nás priorita. Myslím, že si Martin za tu dobu uvědomil, že jsou věci, které nejde lámat přes koleno, ale je třeba získat širší konsensus. Jsem přesvědčen, že se nebudeme snažit válcovat jeden druhého, ale že budeme schopni hledat společné řešení. O tom svědčí naše zadání, máme společně v naší profesi dopravu a budeme se jí věnovat společně. Je možné, že každý budeme mít trošku jiný závěr, ale ve výsledku odpovědní za dopravu budou Hausenblas a Nedvědický.

Podle UFO vaše koalice vydrží do léta. Jak to vidíte vy, bude to do konce volebního období?

Ve složení PRO! Ústí se nic nezměnilo, ale změnilo se naše nazírání na toto hnutí. A jsme bohatší o koaliční zkušenost s hnutím UFO. I u nás muselo dojít k vývoji. Některé věci jsme si představovali možná příliš naivně. Zjišťujeme, že nejsou černobílé nebo jednoduše řešitelné. Ve veřejné sféře do všeho vstupuje daleko více věcí, lidí, termínů a povinností, které například v podnikatelském životě jsou daleko snazší. Každý z nás se trošku změnil. Pokud se na to podívám velmi pragmaticky, koalice musí vydržet. Umíte si představit tu ostudu, kdyby se rok a měsíce před volbami koalice měla rozpadnout? Přitáhla by hlasy voličů? Domnívám se, že ne. Musí vydržet ať chceme, nebo ne.

Co byl podle vás největší problém koalice, který vedl k rozpadu koalice s UFO?

Největší problém byl, že jsme neměli většinu a že jsme nebyli schopni své priority v zastupitelstvu prosadit. Opozice byla tvrdá, nedala nám jediný hlas zadarmo. Když máte svázané ruce, můžete přijít s geniálním nápadem, který vám pět dalších hlasů rozcupuje, není tam možnost udělat krok dopředu. To byl, myslím, největší problém.

Po zasedání zastupitelů má rada zpět své kompetence a již nemusí rozhodovat pouze o projektech do půl milionu korun. Není už nijak omezená, ale stále hospodaříte v rozpočtovém provizoriu, protože stále není schválen rozpočet na letošní rok, komplikuje to chod města?

Ne. I v rozpočtovém provizoriu lze fungovat. Navíc rozpočet je připravený, podíleli se na něm jednak bývalí i současní koaliční partneři spolu s Vaším Ústí. Je tam hodně projektů, které mají naději na úspěch širokého politického spektra.