Mladý učitel vymyslel online tělocvik, jeho lekce si oblíbili i tříletí

Jaké je hlavní poslání vašeho projektu?

Projekt Mladí Supersportovci vznikl kvůli restriktivním opatřením a s nimi spojeným nedostatkem pohybu u nás. Dvakrát týdně uskutečňuji online lekce, které jsou zcela zdarma. Chci tímto udržet děti v pohybu, aby se vrátily do svých kroužků, či přimět rodiče, kteří nesportují, aby alespoň svoje dítě na nějaký sportovní kroužek přihlásili. Samozřejmě až přijde doba bez vládních opatření.

Hned během prvních tří týdnů s vámi na Facebooku cvičilo více než tisíc rodin. Překvapil vás tak obrovský zájem?

Jak lidé moji myšlenku uchopili, bylo až neuvěřitelné. Už po prvním cvičení přibylo téměř sto fotografií usměvavých a zpocených dětí. Lekce jsou online, vysílané přes kanál YouTube, a facebooková skupina Mladí Supersportovci nás všechny drží pohromadě.

Ondřej Pospíšil (22let) Pracuje jako učitel tělesné výchovy v ZŠ Polepy na Litoměřicku, ale i jako fitness trenér a poradce. Zároveň studuje tělovýchovu a sport na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí.

Sportu se věnuje od 6 let, o deset let později vyhrál první kulturistické závody a ve 20 letech se stal mistrem ČR v kulturistice.

Založil projekt Napravíme vás, jehož cílem je zmírnit fenomén sedavé společnosti, a také projekt Mladí Supersportovci, který má za cíl bojovat proti obezitě dětí.

Jak konkrétně online cvičení probíhá?

Cvičí se vždy na platformě YouTube. Do skupiny na Facebooku vždy pět minut před začátkem cvičení vložím jen odkaz. Takže k tomu, abyste se k nám dostali, stačí opravdu jen kliknutí na jediný odkaz. Během samotného cvičení se k dětem přidává i spousta dospělých a to je to, o co mi šlo. Všichni už potřebujeme pohyb.

Co konkrétně děti ve svých lekcích učíte? Jsou náročné?

Každá lekce trvá vždy zhruba 45 minut, stejně jako vyučovací hodina tělesné výchovy. Začínám s dynamickou rozcvičkou, následuje kloubní pohyblivost a jde se cvičit. Vždy provádíme dvakrát šest dvojcviků. Děti si velice oblíbily styl, který se nazývá animal-flow. Tuto posilovací techniku jsem lehce upravil a vzniklo z toho legrační, avšak efektivní cvičení pro děti i dospělé, napodobujeme například gorilu nebo medvěda. Samozřejmě provádíme i známé cviky, jako jsou dřepy, kliky a cviky na břicho.

Zvládají online lekce i nejmladší děti?

Ano, lekci zvládne i šikovné čtyřleté dítě. Dokonce mám ve skupině i pár tříletých supersportovců. Je úžasné pak vidět vzkazy od rodičů i od samotných dětí, které mi dokonce posílají nakreslené obrázky. Myslím, že jsme za krátký čas vytvořili něco vážně krásného, a budeme rádi, když se k nám postupně přidají další rodiče s dětmi.

Viděl jsem, že dětem dokonce vystavujete i certifikáty za absolvování lekce. Má je to motivovat k další spolupráci?

Certifikát vydáváme jak z důvodu památky a další motivace, tak kvůli tomu, že jeho zakoupením za 50 korun, které se zasílají na náš transparentní účet, účastníci podpoří koupi dětského sportovního vybavení. Deset procent výdělku pak putuje na charitativní účely.

Na webu projektu Mladí Supersportovci uvádíte, že bojujete proti obezitě dětí a dalším civilizačním chorobám. V jakém stavu jsou podle vás momentálně české děti? Dá se obecně říci, zda jsou línější než předchozí generace?

České děti i rodiče, a vlastně celá česká společnost, opravdu trpí nadměrnou obezitou. Nejhorší a nejméně přirozená je právě u dětí. Nejen tímto projektem chci napomoci k pohybu lidí a přimět je přemýšlet nejen nad tím, jak se správně hýbat, ale i jak se stravovat. Hlavním problémem dnešní doby je blahobyt, plné nákupní koše jídla a nezvyk vystoupit z komfortní zóny! Vím, že minimálně v našem městě se mi tuto problematiku může podařit změnit, zlepšit. Je to pouze o tom uvědomit si, že s mým tělem není něco v pořádku. A pak už je to jen o tom oslovit trenéra či výživového poradce.

Jste učitelem tělesné výchovy na základní škole. Vnímáte, že současné děti dnes spíše než ke sportu tíhnou k počítačům, tabletům a podobně?

Ještě před rokem bych vám odpověděl, že rozhodně ano. Nyní ale inklinuji k optimismu a začínám si myslet, že denní online výuka už děti od počítače naopak zvedá, a začíná se tedy blýskat na lepší časy.

Jak to myslíte?

Doufám, že tím nic nezakřiknu, ale mohlo by dojít k takzvané superkompenzaci. To, že odebíráte někomu možnost sportovat, by z psychologického hlediska mohlo znamenat, že i nesportující člověk si řekne: Hele, oni mi berou tu možnost. Co je to vůbec? Chci si to vyzkoušet. Doufám, že sportovců po pandemii koronaviru jen a jen přibude!

Jestli jsem to správně pochopil, váš projekt měl pomáhat hlavně v době covidové pandemie a státních restrikcí. Co s ním bude dál? Budete ve svých aktivitách pokračovat i po jejich skončení?

Co se týká online cvičení, rozhodně plánujeme pokračovat v edukativních a legračních druzích cvičení a videí jak pro děti, tak pro rodiče. Mladí Supersportovci rozhodně budou pokračovat.

Připravujete i nějaké projekty mimo svět internetu?

Od září budeme v Litoměřicích realizovat všeobecnou dětskou přípravku s názvem Bogi-Sport, do níž může přijít každé dítě ve věku od 4 do 14 let a vyzkoušet si všechny druhy sportů. Dále plánuji otevřít si vlastní poradnu pro nesportovce či obézní jedince, do které mohou přijít rodiče s dětmi, nebo i dospělí sami, a společně vytvoříme pohybový i jídelní program doplněný o prvky z fyzioterapie a zdravotního cvičení. Zkrátka kompletní přístup ke zdravému pohybu a výživě.

Co bude cílem takové poradny?

Jde mi o to, aby si lidé uvědomili, že pohyb je přirozený a je to opravdu základní boj proti obezitě a dalším civilizačním chorobám. Nežít jen v blahobytu a přepychu, ale vyndat si ty brambůrky z nákupního košíku a místo nich tam dát zeleninu. Je to jen o síle vůle. A já všem lidem přeji, aby ji v sobě našli.