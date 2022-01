Ústecký kraj děsí chybějící řidiči, připravuje krizový scénář na omikron

Samospráva nyní od dopravců zjišťuje, s kolika zaměstnanci by zajistili běžný provoz a při kolika by se již musel začít omezovat. „S největší pravděpodobností, pokud karanténa nebo izolace zasáhnou větší počet řidičů, bohužel bude docházet k omezení některých spojů,“ uvedl hejtman Jan Schiller (ANO).

Pokud bude nutné dopravu omezovat, v první řadě by se rušily nejméně využívané noční spoje. „Důležité je zajistit, aby se lidé a děti ráno dostali do práce a zpět domů,“ přiblížil mluvčí kraje Martin Volf.

Potíže v souvislosti s pandemií měli dopravci kvůli nedostatku řidičů v karanténě již několikrát. Naposledy v prosinci na Teplicku nevyjelo několik měziměstských spojů firmy ČSAD Slaný, která patří pod skupinu ICOM Transport. Ta měla před Vánoci 140 řidičů v karanténě a na Teplicku nevyjely desítky spojů.

„Snažíme se, aby se co nejvíce zaměstnanců očkovalo, dnes je to 70 procent z 1 400 řidičů. Co víc můžeme dělat, nabírat další řidiče není možné,“ řekla jednatelka ČSAD Slaný Kateřina Kratochvílová.

Omikron v kraji Mnohonásobně nakažlivější mutace koronaviru začíná v kraji dominovat. Zatímco začátkem týdne byl omikron potvrzen u 10 procent pacientů, ke konci týdne už se vyskytuje u třetiny nakažených. „Díky diskriminačním testům víme, že podíl omikronu je zhruba 30 procent, ze 106 vzorků laboratoř potvrdila 36 vzorků omikron, zbytek byla delta,“ řekla ředitelka krajských hygieniků Lenka Šimůnková. V nemocnicích bylo v kraji v pátek hospitalizováno 226 pacientů s koronavirem, čísla klesají o jednotky lidí. „Trochu se bojíme, že je to klid před bouří. Co jsme viděli v Británii, Francii a Americe, tak to bylo opravdu dramatické. Prudký zlom, kdy najednou počty infikovaných s omikronem vystřelily ohromně nahoru. Podle prognóz tento zlom v Česku nastane asi za 10 dní, uvidíme. To, že by se to nestalo, je velmi nepravděpodobné,“ uvedl Pavel Dlouhý, primář infekčního oddělení v ústecké nemocnici, kde jsou hospitalizováni první lidé s touto mutací.

Nyní všechny spoje na Teplicku jezdí, nemocných je 18 procent zaměstnanců.

„Dnes je situace relativně dobrá, ale víme, že další vlně epidemie se nevyhneme. V době epidemie autobusy nejezdí plné, a přesto kraje chtějí odjezdit všechny kilometry. Když jdete na poštu, je otevřeno jen dvě hodiny a na úřadě je na dveřích cedulka, že je ze zdravotních důvodů zavřeno. Kraj by se měl zamyslet nad koordinací jízdních řádů. Pokuta za neodjetý kilometr je většinou 100 korun, za den řidič najede 180 kilometrů a pro dopravce je pokuta 360 tisíc korun za měsíc. Kdyby onemocnělo více řidičů, sankce by byly likvidační,“ upozornila Kratochvílová.

Víc než 60 procent autobusové dopravy v kraji zajišťuje Dopravní společnost Ústeckého kraje (DSÚK), která má 290 řidičů a 60 brigádníků. „Už když chybí 10 řidičů, je problematické všechny linky obsadit. Znamenalo by to oslovit řidiče z jiných oblastí, zda by nám vypomohli,“ sdělil ředitel DSÚK Milan Šlejtr.

ČEZ: Semafor máme na červené barvě

Na další vlnu epidemie se připravují i velké firmy v regionu. Třeba ČEZ, který na severu vlastní elektrárny či teplárny, má proočkováno až 89 procent zaměstnanců. Ve společnosti funguje speciální krizový štáb, který sleduje epidemii, a testují se zaměstnanci.

„Nyní je firemní covid semafor na červené barvě, což znamená například nařízení práce z domova u pozic, kde je to možné. Je zvýšena dezinfekce prostor, omezily se počty lidí v jídelnách i služební cesty,“ popsala mluvčí ČEZ Soňa Holingerová.

Také energetická skupina Sev.en Energy dodržuje všechna opatření, testuje zaměstnance a dezinfikuje prostory. „Přijatá opatření mají zabránit shlukování zaměstnanců, je omezen vstup na dispečinky a velíny. V jídelnách je zajištěno bezpečné stravování,“ poznamenala mluvčí společnosti Eva Maříková.